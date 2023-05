El encuestador, Federico González, aseveró que "la gente mayor valora mucho la seriedad" y es por eso que se identifica más con candidatos como Jorge Macri. Además, no descartó "que los libertarios salgan segundos a nivel nacional", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me interesa su reflexión general sobre la palabra "derecha", que antes era tabú. Recuerdo que hace una década, a nivel de todos los países de Latinoamérica, Jaime Durán Barba, con su estructura, había hecho una encuesta en todos los países y todo el mundo consideraba socialista como buena persona y a la derecha mala. Por ejemplo, ver que en la Ciudad de Buenos Aires se le quitaron los condimentos negativos. Por lo cual, merece alguna reflexión sociológica, y más de su parte.

Coincido con la apreciación de que era una mala palabra y si alguien se definía de derecha ipso facto parecía que era mala persona. Y hay algo que también está emparentado que tenía que ver con que era mala persona o era un poco tonto, porque no se daba cuenta de algo que sí debería darse cuenta y que los iluminados de la izquierda sí lo notaban.

Esto ocurría, por lo que la persona de derecha se avergonzaba de decir lo que era, pero también siempre hubo muchas expresiones que, de alguna u otra manera, ponían de manifiesto ese fenómeno. Por ejemplo, lo de Oriana Fallaci, que decía que los argentinos teníamos un enano fascista adentro, y yo creo que mucha gente de esa época mencionaba que tenía razón.

Porque si nos apuran un poco decimos lo que realmente pensamos y es que, ante ciertos temas, por ejemplo, vinculados con la delincuencia, lo que hay hacer con los ladrones, es tener una lógica más punitiva y de mano dura.

Después, recuerdo pensando en otras épocas una reflexión del personaje que hacía Pepe Sacristán en "Solos en la madrugada", película emblemática de España, en donde él era un periodista que tenía un programa de radio.

Allí, lanzó una frase que me quedó resonando es la de "nueve de cada diez personas que usted admira son de derecha". Y yo creo que siendo aparente contradicción, tengo ideales de lo que sería derecha, pero también algún motivo como para esconderlo. Te puedo decir por qué ganó Mauricio Macri en 2015.

¿Por qué este fenómeno se venía viendo decís vos?

Sí. Cuando Martín Lousteau le brindó un susto y casi le gana a Horacio Rodríguez Larreta, dio un discurso al otro día, en donde primero cambió su manera de dirigirse a la ciudadanía y parecía un neopastor evangelista. Además, decía que iba a dejar planes y otras concesiones al kirchnerismo.

Muchos decían que no iba a funcionar porque a los macristas no les gustaría eso, y yo afirmaba que sí tendría buen camino porque apeló como a un fondo de autorrealización personal, un discurso típico de un pastor evangelista que cree que eso pegará bien.

Lo más interesante de lo que hacía Macri es que con ese tipo de discurso lo que hizo es endulzar al enano progresista y no al enano fascista, que muchos argentinos compraron por el discurso de lo políticamente correcto.

En términos psicológicos, creamos un falso "super yo", que nos marca que "debemos ser de izquierda y no debemos ser de derecha, ya que esto es malo y tengo que ser un buen ciudadano y progresista".

Macri, con esas concesiones, sobornó a su falso "super yo", y entonces la gente comenzó a decir "ahora me dio una razón para votarlo, porque en realidad yo lo quería votar a él porque era de derecha".

Más allá de lo que decís es que ese discurso, ocho años después de aquel 2015, directamente asume el verdadero "yo" sin necesidad de un falso self, como dirían los psicólogos.

Sí, lo que hizo Javier Milei, en su batalla cultural, es que legitimó a ese ser que muchos porteños y argentinos llevan adentro que es liberal, es como que me liberó al liberal que habita en mi.

El liberalismo es algo tan lindo y Milei no es liberal, es libertario. El liberalismo se plantea ante autoritarios respetuosos de la minoría, es decir, me parece que reducir o utilizar la palabra liberal para eso confunde a la sociedad. Lo que probablemente Milei liberó, que no tiene nada que ver con ser liberal, es ese enano que tenemos dentro y que esta solapado por ese pensamiento políticamente correcto.

¿Puede ser también que esa idea de derecha mala estaba asociada a la dictadura militar y a las dictaduras que la Argentina tuvo desde 1930 en adelante, con el corolario de la más sangrienta y fracasada de todas que fue la última, y que las generaciones jóvenes ya no tienen ese recuerdo de la dictadura ni ese conflicto de ella, por lo tanto, se descatectizó la palabra derecha de dictadura militar?

Sí, el análisis político de esas épocas oscuras también iban en esa línea, es decir, era la dictadura militar para imponer un programa que no dejaba ser neoliberalismo y un programa político que expresaba los intereses de los poderes concentrados, y para eso se les daba un brazo armado militar. Entonces, la derecha y el liberalismo, en el sentido del fascismo, estaban íntimamente vinculadas.

Qué ocurrió con Lousteau y su baja consideración para estas elecciones

Tu última encuesta tiene, no solamente a la derecha y la autopercepción de los porteños, sino la votación de ellos. Recordabas que Lousteau estuvo a punto de ganarle las elecciones a Larreta y hoy lo que vos mostrás es que Jorge Macri tendría casi tres veces los votos de Lousteau, que es algo de entre 18% y 19% contra 8%. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Lousteau, que casi le gana a Larreta acercándose con la mitad de los votos, y ahora queda a la mitad de Jorge Macri?

Siempre las explicaciones deberían ser multicausales.

En el escenario 1, medimos a 22 candidatos. Jorge Macri 18,3%, Lousteau 8,3%. María Eugenia Vidal 8,1%. El problema de Lousteau es que fue y volvió demasiadas veces, él venía de ser el ministro de la 125, después estuvo en ese pre Cambiemos, luego formó parte de Cambiemos y posteriormente lo tiene enfrentando a Larreta que fue su momento de gloria.

Cuando me preguntaban, opinaba que Lousteau le va dar pelea a Larreta, no es que va a ser un paseo porque, para mí en esa época, es el político más inteligente que hay en Argentina. Quizá, era una exageración, pero que Lousteau tiene un discurso inteligente lo sigo pensando.

Lo que pasó es que perdió, pero no siguió siendo opositor. Después, se fue como embajador a Estados Unidos en el gobierno de Macri. Luego, volvió y está en la posición de "me peleo de nuevo, amago, pero no me peleo con Larreta. si no que me asocio y logramos una sociedad de conveniencia". Si hay algo que es pianta voto es eso, lo cual explica lo de Vidal que fue y volvió, se fue a la Provincia diciendo "amo a los bonaerenses" y retornó con el caballo cansado a la Ciudad y ya no es lo mismo.

Encuesta para jefe de Gobierno porteño

El primer factor tiene que ver con que Lousteau se fue desgastando sobre la marcha, el ir y venir, que creo que también es el síndrome de Sergio Massa.

Luego, hay otro factor que no es menor, que tiene que ver con que, para el paladar negro del PRO, Lousteau es un extranjero, es un radical y no es del palo. "Si tenemos que elegir, que sea uno de los nuestros", es lo que sostienen.

Esto no va en detrimento de desmerecer a Jorge Macri que, por supuesto, tendrá sus virtudes, pero esa diferencia es más porque Lousteau y Vidal se desgastaron y es más desmérito de ellos que por mérito del primo de Macri.

El posicionamiento del referente libertario

Un tema más de tu encuesta es que vos colocás arriba en intención de votos a Ramiro Marra de Libertad Avanza que al candidato número uno Leandro Santoro, por lo menos en una encuesta que yo tengo que es distinta. La que tengo dice Jorge Macri 18,3%, Santoro 14,9%, Marra 15,4%. ¿Es así? ¿Vos ves que los libertarios pueden salir segundos en la Ciudad?

Es una posibilidad. No descarto que los libertarios salgan segundos a nivel nacional. Lo de Marra es un caso distinto, porque dicen que es porque es el candidato de Milei, y lo que pasa es que de esos 15%, quizás 7% sean porque es su candidato.

Pero él tiene un público propio porque es muy conocido en el segmento de 17 a 30 años, ya que es conocido como el youtuber financiero y es alguien que se maneja muy bien en las redes, ese mundo que en los medios convencionales no lo vemos.

Hay algo interesante y es que Santoro y Marra, de alguna manera, estarían en ciertas antípodas ideológicas. Tienen en común que los dos son jóvenes y la izquierda, que en la global nos da alrededor del 10%, es mucho más fuerte en los jóvenes. Si hacemos un corte por edad, hay más de izquierda en la juventud que en la población general.

Otro de los problemas o de las características de la Ciudad es que envejeció, así que probablemente aquello que decía que si de joven no era de izquierda no tenía corazón y de adulto si no era de derecha no tenía cerebro, no digo que yo lo pienso sino contando lo que se decía como una figura repetida, y vos decís que se confirma que en la práctica de que la gente de mayor edad es más de derecha, por lo que la gente de la Ciudad también envejeció en los últimos 20 años.

Sí, no lo hicimos ahora, pero en algún momento hicimos el corte o cruce por edad. El cruce por edad explica mucho del voto de Jorge Macri, porque da imagen de político serio, no digo que lo sea o no lo sea.

Además, podríamos decir que alguien que identifica más a la personas de mayor edad, es una figura identificatoria o más permeable que Lousteau que tampoco es tan joven, pero parece un eterno joven.

Lousteau sigue teniendo esa impronta de un "pibe joven", y eso no es tanto figura identificatoria para la gente de mayor edad.

En todas las encuestas, en los últimos 20 años, lo que aparece es que lo generacional unifica más que izquierda o derecha.

La gente mayor valora mucho la seriedad. Recordemos que Néstor Kirchner, cuando ganó en 2003, su slogan era "para un país en serio" y la gente en el momento de máxima adhesión lo veían como alguien serio.

Ese valor es muy apreciado por mucha gente y explica en parte ese número de Jorge Macri.

