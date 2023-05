Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, aseveró que "Macri es ladrón desde chico" y lo señaló como el responsable de la deuda externa. Quién debe decidir el candidato que vaya por el Frente de Todos y su opinión negativa sobre Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hace muy poco dijo textualmente que los del Frente de Todos "no sean cagones". Me gustaría una reflexión suya respecto a ese ánimo pesimista.

Muchos ministros o intendentes se tienen que dar el gusto. Yo me lo di como militante y puedo decir “Magnetto mafia” y hablar de lo judicial. También que Jorge Lanata me nombre "el pelotudo de la semana" y le pueda contestar.

Nosotros tenemos que ir en conjunto hacia adelante, porque si no, nos van a cazar solos. Aunque no tengo miedo de que me cacen solo porque defiendo a Cristina Kirchner y a mis convicciones. Tengo un compromiso que viene desde hace muchos años con los 30 mil desaparecidos, y esto quiere decir que tengo muchos compromisos.

Tolosa Paz insistió en que Alberto y Cristina "se tienen que sentar"

No sé por qué tienen miedo, si van a La Rural. Hace 18 años que soy intendente y nunca fui a una fiesta a La Rural. No entiendo ese supuesto consenso que no existe. Tenemos que ganar con un proyecto de país diferente y ejecutarlo.

Déjeme hacer una reflexión sobre a qué se le tiene miedo, si al significante o al significado, es decir, al correo o al mensaje. ¿El miedo es a Clarín o a Lanata ,que son las dos personas que mencionó, o el miedo es a la audiencia que en realidad está pidiendo un discurso distinto? ¿A qué cree que le tienen miedo?

Le tienen miedo a los carpetazos, si no saldrían como yo a decir lo de Magnetto, que es una persona que le hizo mucho mal a este país.

Julio de Vido dejó un elogio a JxC y apuntó a Cristina Kirchner por cruzar a Milei

Ahora, si le tienen miedo a los carpetazos, lo que dice es que tienen muertos en el placard.

Muertos en el placard no tengo. Pero sí tengo más causas que el Gordo Valor, porque te las inventan.

Tenemos que luchar con un proyecto serio, si es posible que lo lleve adelante Cristina, no pagar la deuda al Fondo, luchar por hacer un decreto que sale de la Ley de Medios, por las 20 formadoras de precios, es decir, ser duros y que el pueblo no se muera de hambre.

Gerardo Morales: “La creadora del engendro del Frente de Todos es Cristina”

Hay que decir lo que pensamos, reivindicar los 12 años de Néstor Kirchner y Cristina, que dentro de un capitalismo hicieron las cosas bien. No les pidamos otra cosa porque la verdad que los dos se sacaron un 10.

El crecimiento del voto libertario en Argentina

¿Qué es Milei?

Javier Milei es un masturbador compulsivo. Se enloquece, y uno se masturba cuando es chico, pero él es como un masturbador compulsivo, que le agarran esos ataques de locura de "vamos a tirar el Banco Central" y es mentira. Todos le damos demasiado volumen. No hay que darle bola a un masturbador compulsivo.

Milei planteó que la solución para la venta de órganos debe surgir del mercado

Como los medios ahora quieren bajarle un poco y ayudar al PRO, donde le hicieron algunas entrevistas en profundidad, uno dice "pobre tipo, me da pena".

Había un ministro de Economía brasileño sofisticado que él lo llamaba un anismo intelectual, a lo que usted llama masturbador compulsivo.

No tiene desarrollada su sexualidad, que puede ser con un varón o una mujer, entonces se masturba y dice cualquier boludez. La sexualidad no va con un varón o una mujer, a mí me da lo mismo un elefante y una jirafa, que una jirafa y un camello. Estoy con la Ley de Matrimonio Igualitario y todo, pero él es un masturbador compulsivo.

La hora de Sergio Massa

La estrategia electoral del Gobierno

Quería ir a Max Weber y la ética de la responsabilidad vs la ética de las convicciones. Entiendo que usted dice "tenemos que ir a las elecciones" con un discurso que sea identitario respecto a lo que representa los valores del kirchnerismo y otros que dicen que "con un discurso así" sería la ética de las convicciones lograríamos un 20% o 25%.

Para que no gane Juntos por el Cambio es necesario que modere esa identidad pero que al mismo tiempo incorpore a otro para poder llegar al 45% necesario para ganar una elección en primera vuelta, o mucho más aún, 51% en una segunda.

No, no se puede ganar con esto porque los que moderen también tienen que acompañar. La mayoría la tiene el kirchnerismo, el as de espada. Los otros van a acompañar. ¿Quién no va a querer que haya menos pobreza?

Larreta: "No hay un plan del Gobierno para bajar la inflación"

Salvo Larreta, que tiene las personas tiradas en la calle, peor que los perros. Porque la Asociación de Perros de Buenos Aires los cuida más que Larreta a las personas. ¿Quién no va a querer de la redistribución de la riqueza?

El único que conozco de la zona que denunció a 10 camiones que llevaban cereal en negro soy yo. ¿Qué hace la AFIP en muchos lugares? Y no es contra Carlos Castagneto. En vez de agarrársela con un rico que lleva camiones en negro, se la agarran con un pequeño negocio.

¿Quién no va a querer de buena voluntad que la redistribución de la riqueza se tiene que hacer por los que más tienen? No digo de expropiar porque me van a mandar 10 bombas, me matan hoy a la tarde, pero hay muchas cosas.

El FDT presentó en el Senado un proyecto para reducir la semana laboral a 4 días

Le presenté un proyecto a Axel Kicillof que no se puede hacer por las cámaras. Nosotros en Buenos Aires, con una Cámara favorable, podríamos tener 132.000 puestos de trabajo mañana a la mañana. ¿Cómo? Haciendo que cada productor que no tenga un empleado, tome alguno en blanco y le dé una hectárea de campo.

Estaríamos hablando de los cultivos de tomate y todo eso en un 30% más barato que en el Mercado Central. ¿Se puede? Sí, tenemos que tener las cámaras.

Cuando vos le contás esto a la gente lo entiende y comprende bien, porque Sergio Massa llegó para darnos aire, pero nosotros estamos en un momento complicado, con gente con sueldo que es pobre, y con otra que pasa hambre.

Scioli: "Alberto Fernández no fue a Brasil a pedir plata"

Si no ponemos los pies sobre la Tierra y no volvemos a los 12 años de Cristina, es obvio que vamos a perder. Lo que viene es terrorífico. Mauricio Macri nos ganó haciendo trampa y diciendo que Alberto Nisman, que se había gastado la plata en prostitutas, lo había matado Cristina, con todas esas articulaciones. Después fue una pseudodemocracia, porque nos espiaron.

Cristian Ritondo me quiso hacer apretar, me sacó 70 policías de un día para otro y no me mandó su departamental a una fiesta de motos y tuve un muerto. A mí no me lo puede contar nadie lo que nos hizo el PRO.

Si vuelve el PRO, termina una Argentina muy complicada, con mucha pobreza y odio. No tienen que volver. Para eso necesitamos a los duros que somos el 35%. No estamos tan lejos de ganar, vamos a ganar.

Cristian Ritondo: "El Presidente parece que ha renunciado a la presidencia"

Después, hay que poner a gente como Milei en el lugar que está. ¿Cómo le van dar tanta trascendencia a un masturbador?

El candidato del Frente de Todos para las elecciones

Si no fuera Cristina la candidata, ¿quién podría ser la persona que represente esas ideas?

Lo tiene que decidir la Vicepresidenta, como siempre. Si se equivocó con Alberto Fernández, es contrafáctico. Esto porque, en una América Latina donde estaban Jair Bolsonaro y Donald Trump, y con una derecha tan concentrada, no pensamos.

Se puede haber equivocado como cualquiera, porque ahora le echan la culpa de que sí se equivocó, pero miren, ganamos. Si se equivocó, se equivocó.

Kulfas y las presidencias de Cristina Kirchner: "Durante 8 años no hubo ningún plan antiinflacionario"

Igual, Alberto es el cuadro número 34 o 35 nuestro. Es mejor o igual que Macri, porque él no hizo la deuda externa, sino que el responsable es el delincuente de Macri, que venía con toda su familia.

Macri es ladrón desde chico, le robó el chupete a un nene de al lado al año. Porque su padre, en la época de la dictadura, de siete fábricas terminó con 47, negoció con los militares. Eso es peor que Alberto, está descontado.

El Presidente hizo cosas que no tendría que haber hecho, arrugó con Vicentín, hizo una fiesta cuando no tenía que hacerla, pero no es Macri y no produjo la deuda externa.

BL JL