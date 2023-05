La interna en el Frente de Todos se profundiza al ritmo de la crisis económica y no aparecen soluciones pese a la cercanía de las Elecciones 2023. Sin embargo, algunos dirigentes intentan acercar posiciones entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, con diferencias irreconciliables en los últimos meses. Es el caso de Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, que remarcó la necesidad de que ambos compañeros de fórmula "se sienten como lo hicieron en mayo de 2019".

"El Presidente y la Vicepresidenta se tiene que sentar como lo hicieron en mayo de 2019", sostuvo la funcionaria este miércoles 3 de mayo. Y agregó: "Es imposible pensar que vamos a poder escribir las reglas de juego si no hay un encuentro entre ellos dos que determine cómo y de qué manera salimos a la cancha".

"Somos parte de un frente político que trabaja todos los días para construir una herramienta que permita ampliar la participación y democratizar la elección de los candidatos en todas las categorías", enfatizó Tolosa Paz en diálogo con A Dos Voces (TN) sobre el ordenamiento del oficialismo y remarcó que "es muy sano trabajar con esa idea".

"No estamos discutiendo candidaturas, queremos discutir candidato único o varias fórmulas presidenciales". "Queremos que las fórmulas presidenciales las elija el pueblo argentino, necesitamos democratizar nuestro frente político y trabajar mucho sobre las reglas de juego", profundizó Tolosa Paz.

"Argentina tiene problemas que resolver que están en manos del Presidente, de la Vicepresidenta y de todo el Gabinete. Son semanas muy críticas", reconoció la ministra de Desarrollo Social y aseguró que desde la cartera que dirige "hay un monitoreo permanente de las políticas sociales".

A pesar de la presión ejercida por diferentes miembros del Frente de Todos, y la compleja situación económica, Alberto Fernández y Cristina Kirchner aún no se han reunido.

Al respecto, la funcionaria señaló: "En abril, luego del reordenamiento del Potenciar Trabajo, dimos un bono para el inicio de clases de un 50% del monto del Potenciar. Las familias vulnerables recibieron 37 mil pesos mas 15 de bono, dimos aumento de Tarjeta Alimentar".

Tolosa Paz insistió en la necesidad del Poder Ejecutivo de atender el problema de la inflación, sobre la cual indicó que "golpea más profundamente en los sectores que no tiene ingresos", y recuperar los salarios. "Son parte de las asignaturas pendientes, queremos mejorar las condiciones de vida y el Gabinete trabaja para eso", aseguró.

"El enojo del pueblo argentino es lógico", manifestó la funcionaria reconociendo que un contexto económico como el actual potencia el surgimiento de posturas extremistas. Sin embargo, aclaró: "No queremos que ese enojo canalice hacia un voto que busca la destrucción de nuestra república, las instituciones y la mirada del Estado".

Las candidaturas en el Frente de Todos

Ante la pregunta sobre los rumores de que competiría por la gobernación en la provincia de Buenos Aires, Rolosa Paz expresó que "no se definió cuál va a ser el esquema electoral necesario para la provincia" y señaló que "no hay dudas que el candidato más fortalecido es el gobernador Axel Kicillof, a quien acompañó".

"Nadie sobra en el Frente de Todos. Cada militante puede no encontrarse identificado con la gestión de Kicillof, y hay hombres y mujeres que podemos representar en todo caso la sumatoria de ideas", expresó y colocó como ejemplo a Juan Grabois, sobre quien dijo que "le habla a un sector al que quizás ella hoy como ministra no puede darle respuestas".

"El frente necesita tener una estrategia. No me asusta nada, no se que miedo puede tener alguien a someterse a cuarenta años de democracia, al voto popular. No es que la solución es lista única o PASO, esa definición aún no se dio. Cuando se dé, se establecerán las reglas y los que no se sientan sintetizados por Kicillof irán a una PASO", concluyó.

