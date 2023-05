Antonio Aracre prendió el ventilador

Después de haber dejado su cargo en el Gobierno, Antonio Aracre salió a hablar y se metió en la interna del Frente de Todos, tal como lo hizo Matías Kulfas, según informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Habiendo sido un hombre cercano al Presidente, tuvo un fuerte cruce con Sergio Massa que lo dejó fuera de la gestión. Por eso se encargó de opinar sobre Alberto Fernández: "Siento mucho respeto y afecto en lo personal, pero en la gestión hay cosas con las que no coincido".

"Por su forma de liderar, le cuesta el trabajo en equipo y juntar en una mesa a diversas personas. No es la forma que yo creo que corresponde cuanto estás frente a un problema serio y grave", remarcó Aracre.

La Aduana acusó por contrabando a Syngenta

Así como también reconoció que los funcionarios son "fusibles" y que llamó al Presidente para decirle que se iba cuando pasó a mayores su cruce con Massa, con el objetivo de tranquilizar las cosas y evitar los rumores sobre un posible reemplazo para el ministro de Economía.

Lo que sí llamó la atención fue que la Aduana acusó por contrabando a Syngenta, a firma de insumos agropecuarios que conducía el ex asesor presidencial Antonio Aracre.

Antonio Aracre habló por primera vez tras su salida del Gobierno y criticó "el plan llegar" de Massa

De todas formas, no ahorró en cuestionamientos a Sergio Massa: "Si tenía un plan, no lo conocía. Me gustaría saber en qué consiste". "Yo tampoco le llevé un plan al Presidente pero sí le dije que había cosas para hacer y él me dijo que lo escribiera y se lo contara", remató Aracre.

JL