Antonio Aracre habló por primera vez tras su salida del Gobierno y criticó "el plan llegar" de Massa

Antonio Aracre, el ex jefe de Asesores de la Presidencia, criticó públicamente el plan económico del Gobierno a pocas semanas de renunciar a su cargo, en medio la polémica por las internas políticas y la escalada del dólar blue.

"Si hay un plan de Sergio Massa yo no lo conocía. Si ustedes lo conocen me gustaría saber en qué consiste", expresó el ex funcionario del mandatario Alberto Fernández en declaraciones a CNN Radio.

En esa línea, Aracre siguió: "(Sergio) Massa tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación".

No obstante, el ex CEO de Syngenta explicó que el funcionario nacional "reúne una serie de características políticas en torno al kirchnerismo y al albertismo que lo posicionan como una persona muy adecuada" para ejercer el cargo.

Con respecto a su salida del Gobierno y a las especulaciones que se desataron semanas atrás por la posibilidad de que Aracre asumiera en el Ministerio de Economía en reemplazo del actual ministro, explicó: "No le llevé un plan al Presidente, pero sí le dije ‘mirá, hay cosas para hacer’ y él me dice ‘mirá, por qué no me escribís algo y me contás en ese paper cuáles son las cosas que se pueden hacer".

Noticia en desarrollo