Quién es y cómo piensa Antonio Aracre, el resistido asesor de Alberto Fernández

Durante doce años, Antonio Aracre fue CEO en Latinoamérica de de la empresa china de semillas Syngenta. Sumado a esto, estaba inmerso en el mundo de la política, donde su buena relación con el Gobierno le permitía "colaborar" en la delineación de medidas para el sector privado. En febrero de 2023, este acercamiento al ámbito político se vio concretado tras su designación como jefe de asesores de la Presidencia.

Sin embargo, este miércoles Aracre presentó su renuncia en medio de rumores que indicaban que reemplazaría a Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. De esta manera, el exempresario, que se mantuvo en Casa Rosada alrededor de dos meses y medio, se convirtió en el tercer funcionario en abandonar este puesto, antecedido por Juan Manuel Olmos y Julián Leunda.

Antes de ingresar al Ejecutivo, el empresario fue CEO desde 2010 de la empresa china de semillas Syngenta, la principal empresa semillera que trabaja en el país, de capitales orientales. Hijo de un taxista y una modista italianos de clase media baja, contó que sufrió bullying en las escuelas.

A Syngenta entró a los 20 años para trabajar de cadete. Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se recibió a las 21 como contador. Al año, lo habían ascendido a jefe de planificación y control con diez personas a cargo. Aracre también cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad Austral.

En octubre de 2022 anunció su salida de la Syngenta: "Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos". A principios de ese mes, PERFIL había anticipado el deseo de Aracre de llegar a la política. Su idea era “colaborar” en el diseño de las políticas para el sector privado.

Representación LGBTIQ+ en el círculo rojo y rumores de acercamiento a la política

A inicios de octubre del año pasado, se rumoreaba que Aracre haría un salto al mundo político, lo cual se concretó a fines de diciembre con su designación como jefe de asesores de la Presidencia, cargo que asumió el 1 de febrero de 2023. Sin embargo, el empresario no era ajeno a este ámbito.

Antes de tener un cargo en Casa Rosada, el hombre representaba a la comunidad LGBTIQ+ en el círculo rojo, algo que no era habitual. "Ser abiertamente gay mientras soy CEO me hizo ganar un respeto y una consideración por parte de mi gente, mi equipo, de los clientes. No sé si hay algo más importante para un CEO que ganarse el respeto de esa gente", dijo en 2020 en una entrevista con PERFIL.

Al círculo rojo Aracre le aportaba nuevos aires. Solía mostrarse con ropa más casual y tal vez no tanto de saco y corbata. Además, mantenía conversaciones con distintos periodistas y no se escondía de las cámaras.

Sumado a esto, tenía una llegada al Gobierno que le permitía "colaborar" en el diseño de políticas para el sector privado. En esa línea, mantenía un buen vínculo con el Gobierno y con el massismo. Esto junto a su puesto en una empresa de origen chino prometía revalidar el vínculo sino-argentino.

En ese sentido, ante los rumores de una inminente llegada a la política, un empresario agropecuario que también trabaja en la política advirtió en aquella oportunidad que “si se confirma su llegada a la política va a ser interesante analizar cómo se maneja en el vínculo con China”. “Una cosa es responder a China desde tu empresa, otra es desde la política, con algún cargo público”, agregó la fuente en esa ocasión.

Su relación con el Gobierno y Sergio Massa

Con el ministro de Economía, Sergio Massa, mantenía una buena y cercana relación. En distintas oportunidades, lo definió como un “gran facilitador que acerca el mundo privado a lo público”. “Facilita el diálogo y el agro no es la excepción”, remarcó en repetidas ocasiones.

Sin embargo, ese vínculo cambió en el último tiempo. En ese sentido, el titular de Hacienda no estaba de acuerdo con que el ex directivo de Syngenta no lo invitara a las reuniones en Olivos que le organizaba al Presidente con algunos empresarios.

Dentro del Gobierno algunos lo señalaban como el autor del “dólar soja”, la medida que implementó el ministro de Economía para que distintos productores agropecuarios decidan liquidar las divisas y robustecer las arcas del Banco Central. Según pudo reconstruir PERFIL, Aracre llevó el primer borrador al Palacio de Hacienda cuando Silvina Batakis era ministra, pero la actual directora del Banco Nación eligió otro camino que no terminó de convencer a los productores.

“Él había dicho que tenían que hacer esto otro pero no quisieron ir por tanto y por eso no funcionó”, analizó una de las personas que participó de esas conversaciones.

A diferencia de otros sectores de la producción agropecuaria, Aracre mantuvo una postura moderada para hablar del panorama económico. En numerosas entrevistas previas a su llegada al Ejecutivo, repitió que “el momento es complejo”. “Necesitamos urgente un plan de shock que reduzca significativamente la nominalidad exagerada que tiene la inflación eliminando las indexaciones automáticas”, comentó en diálogo con PERFIL en octubre del año pasado.

Por otro lado, opinó en la misma entrevista que para lograr esa estabilización “es imprescindible administrar las divisas con más racionalidad y previsibilidad”. Esto implicaría, desde su mirada, “el desdoblamiento cambiario, que podría ser una buena herramienta para eso”.

"Orgulloso de servir a mi patria": su llegada a Casa Rosada y la polémica del Frente de Todos

El 1 de febrero de 2023 Aracre desembarcó de manera oficial en el Ejecutivo, ocupando el cargo de jefe de asesores de la Presidencia. Según anunció después de su designación, su principal misión era "ayudar en todos los temas en que el Presidente necesite información".

Sobre su primer día, el flamante funcionario le había comentado a PERFIL que durante la jornada estuvo "super motivado y con mucha energía conectando con gente y tratando de aportar valor". Además, detalló que estuvo con "reuniones y llamados". "Muy atareado", puntualizó.

A través de su cuenta de Twitter, mismo medio en el cual anunció su renuncia, el exfuncionario había compartido su entusiasmo por su nuevp labor. "Arrancando mi primer día en la Rosada. Orgulloso de servir a mi patria y agradecido con el Presidente por esta oportunidad que me da para seguir apoyando la agenda de crecimiento económico​ y combatir el flagelo de la creciente desigualdad social", había escrito en aquella oportunidad.

Sin embargo, al igual que su salida, su llegada a Casa Rosada estuvo envuelta en polémicas. Cuando se conoció el ingreso del ex CEO de Syngenta al Ejecutivo, miembros del Frente de Todos solicitaron al presidente que diera marcha atrás con la designación, pedido que fue ignorado por el mandatario.

Una de las voceras de esa causa fue la ex diputada y embajadora Alicia Castro: “Aracre fue empleado de Syngenta durante muchos años. Los últimos 12 fue CEO para América Latina. Dejó Syngenta recién para pasar a la política. ¿Qué es Syngenta? Es la mayor fabricante de agrotóxicos del mundo”. También se juntaron firmas para que no avance su designación.

“El grupo está integrado por miles de empresas liderado por China con presencia en más de 100 países. En 2021 el mercado más grande fue América Latina. Este suceso no es un producto del azar. Syngenta fue clave en la sojización transgénica que tanto daño hizo en el corrimiento de la frontera agroecológica”.