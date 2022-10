Antonio Aracre: “Me considero liberal en lo político y progresista en lo económico”

“Macri y Cristina pueden ser faros hacia el futuro, pero ya no los veo ocupando un lugar de gestión”, afirmó Antonio Aracre, CEO de Syngenta, por lo que se siente más cercano al Presidente que al jefe de Gobierno porteño. “Creo que son personas con las que me podría sentar perfectamente a gestionar un proyecto, y me sentiría muy cómodo con ambos”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Además, afirmó que Claudio Moroni fue un "ministro transparente".

¿Qué te motivó desde los 12 años como CEO de Syngenta, a dar por concluida esa carrera en el ámbito privado?

Son muchos años, 37 en la compañía, entré con 21 años. Hay momentos en que hay que darle espacio a las nuevas generaciones, a los equipos que formaste y que están listos para tomar nuevos desafíos y uno tomar otros desafíos también.

El desafío personal que me inspira es aportar a ver si, en la Argentina, nos podemos correr de la estridencia de los extremos, que son tan redituables en lo discursivo y lo mediático, pero en el sentido común del quehacer público y político, no tanto. Mi desafío es ver si desde el centro, la moderación y la conquista de acuerdos, podemos convencer a los argentinos que “es por ahí”.

Dijiste textualmente: "si me llaman Alberto o Larreta, me sumaría a sus espacios", pero no mencionaste a Macri, por ejemplo. ¿Creés que Larreta y Alberto marcan los sectores moderados de ambas coaliciones, por lo que estarías en sintonía con ellos pero no con los extremos de ninguna de ellas?

Exactamente. Pienso que tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner, como ex presidentes, tienen una representación formidable en la sociedad, cada uno en su espacio y con lo suyo. Creo que pueden ser faros a futuro que nos marquen cosas o hagan observaciones sobre el rumbo, pero no los veo en la gestión. Ya tuvieron ese lugar y hoy tienen otro muy respetable.

También es cierto que representan espacios demasiado “en los extremos” de sus coaliciones. Y por eso ponía los ejemplos de Alberto y Horacio, porque creo que son personas con las que me podría sentar perfectamente a gestionar un proyecto, y me sentiría muy cómodo con ambos.

Como parte del colectivo LGBTIQ, ¿qué opinión te da que haya una ministra homosexual en el Ministerio de la Mujer, Ayelén Mazzina?

Lo celebro. Pero a veces siento que se remarca demasiado eso, a mi me ha pasado. Las pocas veces que salí en alguna tapa de una revista fue más vinculado a mi pertenencia al colectivo LGBTIQ que a mi éxito profesional. Pero no lo desestimo ni me molesta, al contrario, lo remarco. A mi me pasó, que de chico, cuando tenía dudas, todo lo externo me mostraba que no era por ahí, que estaba equivocado, que no me podía animar a mostrar quién era o quién soy.

El hecho de que hoy pueda haber gente que progrese y acceda a posiciones importantes de liderazgo en este colectivo puede darle a estos chicos, pertenecientes a familias muy tradicionales o con paradigmas muy conservadores, una visión diferente de que realmente pueden animarse a mostrar quienes son y ser felices. Eso me pone contento. Si le cambió la vida a alguien, vale la pena, para mi ya está.

El gobierno anterior se caracterizó desde algunos sectores como “el gobierno de los CEOs” y muchas veces se hizo énfasis en lo distinto que es lo público de lo privado. ¿Qué miedo te da el no buen resultado de los que, en el gobierno anterior, pasaron de la actividad privada a la pública?

Sinceramente, me da un poco de vértigo. Sé que no hay demasiadas experiencias exitosas para mirar. Pero mi vida fue un poco eso, animarme a hacer cosas donde no había demasiados modelos anteriores, y no me fue tan mal. El intento lo voy a hacer, sabiendo que es difícil y con mucha humildad.

Siento que tengo mucho para aprender. Así como en la actividad privada he recaudado mucho conocimiento y experiencia, en la actividad pública no lo tengo, y por eso tengo que formarme y entender el funcionamiento del Estado, algo mucho más complejo que una empresa.

Yo me considero una persona, en lo político, liberal. Me gustan las cuestiones republicanas, democráticas, el respeto a la libertad en general, y de prensa muy en particular. En lo económico soy más progresista. Ni demasiado Estado, ni muy poco Estado. Estas cosas a veces son difíciles de encajar, pero voy a intentarlo.

