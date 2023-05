Horacio Rodríguez Larreta habló abiertamente ante la prensa y aseveró que "hay que tener un INDEC serio y eso implica cumplir con las fechas". La modernización del sistema laboral que necesita Argentina y los cambios de la forma de trabajo en el mundo, en el móvil de Bruno Ghiso en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

"Respecto de la inflación, me parece bien que se respete el cronograma y no se quiera cambiar con objetivos electorales, eso es obvio. Tenemos que dejar de manipular el INDEC y no volver a como manejaba el kirchnerismo en el gobierno anterior, cuando manipulaba los números. Hay que tener un INDEC serio y eso implica cumplir con las fechas, con lo cual está bien que hayan ratificado el calendario", aseguró el jefe de Gobierno porteño.

Además, agregó que "de igual forma, eso no modifica el desastre que es la inflación en Argentina, más allá del día en que se presenten los números que rondan 7, 8 o 9 por ciento. Muchas personas no pudieron pagar el alquiler a fin de mes, tienen la angustia porque tuvieron que dejar el seguro de salud o la prepaga porque no lo puede sostener o no cumplirle el sueño de comprarle un helado o llevarlo a la cancha".

Horacio Rodríguez Larreta anunció que devolverá el dinero del impuesto a las tarjetas

"No hay un plan del Gobierno para bajar la inflación, pero nosotros la vamos a bajar cuando seamos gobierno a partir del 10 de diciembre de este año. Otros países lo hicieron, basta de mirar con esa angustia de las familias argentinas, tenemos que devolverles un salario que puedan mantenerlo a lo largo del mes, que puedan seguir comprando, ir al supermercado y no tener que bajar la calidad de los productos", remarcó Larreta.

A su vez, expresó que "la prioridad es que se tome trabajo en Argentina, por eso tenemos que terminar con la industria del juicio. Vamos a terminar con la industria del juicio laboral que es una avivada de algunos pocos y eso ayudará a generar empleo. Es uno de los componentes más importantes de la modernización laboral que Argentina necesita".

Marcha atrás con el cambio de fechas del INDEC

"Ya presentamos un proyecto de ley, podríamos hacerlo ya. Vamos a modernizar el sistema laboral adecuándolo a un mundo que cambia. Hay gente que hoy trabaja en forma remota, que trabaja acá y son programadores de una empresa en Australia o en Estados Unidos, otras que trabajan de noche con horarios que van cambiando", aseguró Horacio Rodríguez Larreta.

También remarcó que "cambiaron las costumbres, las formas de vivir. Tenemos que adecuar eso a un sistema laboral que tiene que ser dinámico, promover la capacitación, hay un mundo que cambia por minuto y tiene información nueva, eso tiene que estar incorporado en el sistema laboral".

"Tiene que haber una capacitación constante durante la carrera, volver a reconocer el mérito y el esfuerzo como forma de superación. Todo eso tiene que ayudar a modernizar que con lo que tenemos hoy no se aumenta, no se toma trabajo privado y formal en Argentina hace 12 años, por eso lo cambiaremos", concluyó Larreta.

