El exvicegobernador de Córdoba, Mario Negri, habló de que la situación actual llevó a una fatiga social. "Sobre la base de la polarización extrema el país no va a construir", resaltó. A su vez, se refirió a la candidatura de Juan Schiaretti: "Si saca algunos votos en su candidatura en las PASO va a ser fundamentalmente en Córdoba", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El renombrado historiador económico Pablo Gerchunoff dijo que se viene el ocaso libertario y se vislumbra la tendencia de los economistas de Juntos por el Cambio de ir cada vez más al centro, siguiendo la lógica del Teorema de Baglini. ¿Te parece una conjetura plausible o ves que, por el contrario, la sociedad va a una polarización mayor?

La reunión de todos los economistas del espacio fue muy positiva y responsable. En la sociedad, respecto a Juntos por el Cambio, hay varias demandas. Pero, la palabra “juntos” tenía una desproporción con lo que la gente esperaba. Quizá con las candidaturas a presidente se empezaron a buscar diferencias.

La gente nos pide que no nos peleemos, más allá de a quién van a votar. Y eso dice mucho, no quieren una competencia personal. Además, debemos reivindicar el trabajo serio que hemos hecho y no fallar, el futuro es cada vez más inmediato.

Por supuesto hay un dato que no se puede manejar: cuál es el nivel de fatiga social, el Gobierno está en un tobogán y el deslizamiento no es proporcional al tiempo que le queda.

Nosotros teníamos que dar una señal y no va a ser la única. Estamos construyendo un programa, queremos tener un idioma común frente a problemas centrales.

Por otro lado, tengo la impresión de que el hastío social va acompañado de incertidumbre. Nosotros debemos darle esa confianza a la gente, cederles un rumbo claro, contarles las cosas negativas que no vamos a hacer.

No entiendo la necesidad de Marco Lavagna, de seguir ahondando la incertidumbre con anuncios de esa naturaleza que después hay que dar marcha atrás.

Cuando decís “fatiga social”, ¿a qué te referís exactamente? ¿Lo que une en la fatiga social, tanto al oficialismo como a la oposición, es la controversia? ¿Y, a su vez, se solicita el fin de la controversia interna para luego eliminar la más generalizada?

La sociedad no está enojada por el debate, no quiere tropezar con la misma piedra. A este camino de problemas estructurales se le sumó la pandemia que profundizó la fatiga. La fatiga social no se expresa en futuro, sino en presente.

No se le pregunta al canal por dónde se van a expresar cómo lo van a hacer después, y esto no es problema de izquierda ni de derecha. A todo esto se suma la inseguridad, la veloz pérdida del poder adquisitivo, es un cúmulo de cosas que ameritan un descargo sin distinción.

Milei y la representación de la fatiga social

Y en esa fatiga social, ¿qué papel cumple Milei? ¿Es un elemento catártico? ¿Y, de ser así, luego de ese proceso catártico, la gente vota por moderados?

Así como hay incertidumbre en la economía puede extenderse a todo. Nadie sabe qué puede pasar mañana, no es sólo el dólar o la disparada de la moneda.

Estamos atravesando un momento para encontrar un camino que ilumine y que nuestra energía no se pierda en disputas estériles. Obviamente, la controversia no necesariamente destruye. Sobre la base de la polarización extrema el país no va a construir.

Gustavo Córdoba enarboló la teoría de una socióloga alemana plantea que la primera necesidad (luego de las básicas) era la unión con otro, el no ser rechazado, y, por tanto, existía el el “carro del ganador”, es decir que la gente adaptaba sus ideas a la que creía dominante para no ser rechazado, eso hacía que alguien que ganaba pudiera aumentar sus seguidores.

Por eso, el temor de que si Milei termina siendo el candidato individual más votado en las PASO eso implique una repotenciación de sus votos, y pueda llegar a ganar en las generales. ¿La solución es que vaya un candidato único en cada una de las coaliciones más grandes?

No es una solución en sí misma. Nosotros tenemos que tener una revalorización de la palabra “encuentro” con la sociedad para que puedan confiar más rápidamente en nosotros. La marca JxC tuvo un deterioro.

Cuanto más bajemos las diferencias internas y mostremos puntos en común, la energía va a tener mucha más potencia en la sociedad. Debemos dar un golpe de fuste que te revincule en medio de la crisis. Yo no quiero prohibirle nada a nadie, no me gusta hablar de las personas, el problema es más de fondo.

La idea de una anomia a 40 años de la democracia nos pone en una segunda transición democrática. Sería reconstruir un acuerdo básico que sostenga la dimensión de la crisis que tenemos con un camino posible.

Acá se puede decir cualquier cosa, pero cuando se está adentro, en democracia, el desafío es conseguir la legitimidad de los números que se necesitan. Hay que hacer lo que hay que hacer pero, además, la gente tiene que acompañar.

La situación electoral en Córdoba

Alejandro Gomel (AG): Juan Schiaretti anunció que competirá por la presidencia y hay distintas especulaciones: desde el oficialismo piensan que puede llegar a “morder” algunos votos, en Córdoba, a JxC.

Otros, como Gustavo Córdoba, sostienen que si se siguen dividiendo los votos moderados, puede beneficiar a los extremos como Milei. ¿Qué lectura hace de esto?

La candidatura de Schiaretti a presidente busca empujar al candidato en la provincia. No veo construir una candidatura con un armado nacional, en ese contexto. Acá hay un calendario electoral amontonado de desgaste institucional fortísimo que está muy encubierto. Imagínense que el 24 de junio hay que presentar las listas nacionales con los candidatos presidenciables a las 12 de la noche.

Y al otro día, a las 7 de la mañana, en la segunda provincia del país hay que ponerle fiscales porque se vota gobernador y legisladores.

Y en la ciudad, que es la mitad de la provincia, se vota a los 28 días, ni siquiera se juntaron las elecciones porque no hay PASO en Córdoba. Entonces eso trata de ser un tractor que empuje un gobierno que ha tenido cosas buenas, pero estuvo durante 24 años.

Se ha hecho mucha obra pública que la vamos a pagar varias generaciones. Por supuesto que en Córdoba, si saca algunos votos en su candidatura en las PASO va a ser fundamentalmente en Córdoba.

AG: ¿Y eso, en algún punto, no le puede sacar votos a Juntos?

No, estamos hablando de las PASO. Ya pasó una vez acá: José Manuel de la Sota, con una candidatura mucho más armada, se presentó acá, fue candidato y sostuvo legisladores,

En Córdoba hay una posibilidad cierta de alternancia y no es dramático, en 24 años se tiende a confundir lo público con lo privado. Estamos hablando de la segunda provincia más productiva del país. O sea, que si hay alternancia va a sonar fuerte.

AO JL