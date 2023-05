Martiniano Molina, candidato a intendente de Quilmes, aseguró que La Cámpora hizo una mala gestión, sin planificación ni programas de largo plazo, en el distrito. “Hay posibilidades de desbancar a La Cámpora”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Te lanzás nuevamente como precandidato a intendente por Quilmes junto a Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué te motivó a volver a presentarte?

Gracias por recibirme con la cortina “El Cocinero” de La Mona Jiménez. Yo arranqué a cocinar con el Gato Dumas en el ‘94, así que tengo muchos años en esta hermosa profesión, que hoy es tan valorada.

Con respecto a tu pregunta, la idea es cambiar lo que está pasando, hay una situación muy fea en Quilmes y en todos los barrios del Conurbano. Vivo, hace 15 años, en la ribera de Quilmes, sobre la calle Cervantes, en una cabaña de madera que diseñé y construí yo.

La rivera es una zona humilde. Los vecinos me paran y me dicen que no pueden más, “qué vamos a hacer con la droga, es un desastre, no sabemos si nuestros hijos vuelven”. Nosotros dimos el tiempo a este Gobierno para que nos explique qué iba a hacer, cuáles eran los programas, los planes, y se la pasaron patinando en el barro, mintiendo, peleándose entre ellos.

Es lamentable a lo que hemos llegado. Estoy completamente convencido de que es consecuencia de la impericia total por parte del Gobierno. No resolver los temas, patear todo para adelante y poner parches.

Lo de de ayer fue un encuentro que hacemos dirigentes de distintas ciudades y distritos del Conurbano. Fue el segundo encuentro de este programa que se llama Gobernar Bien. Allí compartimos experiencias de algunos que nos tocó gobernar, la suma de la mirada de Diego Valenzuela, con un laburo enorme en Tres de Febrero más, obviamente, toda la experiencia de Horacio en la Ciudad y del “Colo” Santilli.

Cada uno presenta el perfil de su distrito, con las características sociales, demográficas, entre otras cosas. Después, da un panorama de cómo está y de posibles soluciones y proyectos.

En Quilmes, el oficialismo es uno de los representantes más arquetípicos de La Cámpora, y, por otro lado, está el crecimiento de Javier Milei. Algún representante de la Vicepresidenta observaba con preocupación que comienza a haber traspasamiento de votos del Frente de Todos a Milei, ¿qué pasó con el humor en Quilmes para que se de este fenómeno?

Posiblemente, más que la izquierda, son los humildes los que se van con Javier Milei. Quilmes es el tercer distrito con mayor cantidad de asentamientos populares, mal llamados “villas”.

Esas barriadas en 2011 votaron al kirchnerismo. En 2011 Cristina Kirchner sacó 54% a nivel nacional y en Quilmes sacó el 68%. Todo esto se puede entender desde el agotamiento y la bronca de la gente. Esto queda más que claro cuando hablás con el que dice que va a votar a Milei, te dice “todos me cansaron, me agotaron y no llegamos a nada”.

Pero esto no se resuelve ni con violencia, ni con enojo, ni con golpes. Yo les explico a los vecinos que todo lo que pudimos hacer entre 2015 y 2019 se hizo, básicamente, porque cambió la lógica.

Hubo un gobierno que estaba presente, escuchaba a los vecinos, se llevaba los problemas y presentaba posibles soluciones. Y plantearles que esa solución no era sólo gracias a nosotros, sino también gracias a ellos que los plantean, y con los recursos que aportan todos los meses en tasas, impuestos, etc.

Hay un gran enojo. Pero tenemos la necesidad de no quedarnos en caminos cortos o soluciones mágicas. Hay tendencia a un populismo de derecha, pero ese camino nos llevaría a más dolor.

En Juntos por el Cambio tenemos el gran desafío de mantenernos unidos. Ya sabemos las diferencias que tenemos adentro, pero no se puede seguir jugando con eso. Somos una gran familia que tiene muchos años juntos.

¿Qué dicen las encuestas en Quilmes hoy sobre Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y La Libertad Avanza?

Hoy en Quilmes los números están muy parejos. En 2019 y 2021 hubo una polarización muy grande. Hay una baja de 6 o 7 puntos de ambas coaliciones y un crecimiento de los libertarios, entre 15 y 18 puntos.

En Quilmes hay posibilidades de desbancar a La Cámpora. Acá gobierna La Cámpora sin ningún tipo de explicación a los vecinos sobre qué están haciendo. Vemos muchos planes vinculados a la asistencia y demás, algunas obras en los barrios más humildes, pero no vemos una gestión que tenga que ver con una planificación, ni con una priorización de los barrios más carenciados.

No hay solución para la inseguridad, que es la mayor preocupación del 70% de los vecinos, por ejemplo. Es una problemática que sigue creciendo, y que obviamente va de la mano con las cuestiones económicas y esta debacle absoluta económica, de dinero que no alcanza, y que llegando a los diez días del mes ya la gente se queda sin plata.

