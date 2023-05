Maria Eugenia Vidal mantiene la incógnita sobre la Ciudad

El rumor era que María Eugenia Vidal podía llegar a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires y que eso iba a terminar con el conflicto entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por el distrito, pero eso se estaría desactivando por estas horas.

Según el jefe de Gobierno de la Ciudad, a esta hora “los únicos candidatos en la capital son Jorge Macri y Fernán Quirós”.

Soledad Acuña no será candidata en CABA, pero Rodríguez Larreta la quiere en la fórmula del PRO

En el gobierno porteño creen que eso no debería ni siquiera ser aclarado por Vidal, ya que ella nunca dijo oficialmente que sería candidata en ese distrito. La única manera en la que la ex gobernadora de la provincia hubiera aceptado una candidatura, hubiese sido en el caso de que no fueran buenos los números de Macri y Quirós.

