Luego de afirmar que habrá más de un candidato del PRO en las PASO para Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri ratificó su deseo de competir “vaya quien vaya” y volvió a explicar que está habilitado para disputar la interna a pesar de haber sido intendente de Vicente López.

Desde hace dos semanas se instaló con fuerza la posibilidad de que María Eugenia Vidal compita por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Si bien la exgobernadora de la provincia más grande del país todavía mantiene su posible postulación presidencial o porteña bajo siete llaves, el hecho de que se especule con su figura modificaría un enfrentamiento que hasta ahora tenía como protagonistas a Macri y el senador radical Martín Lousteau.

"Yo voy a ser candidato por el PRO, vaya quien vaya", expresó Macri en la mañana de este lunes 1 de mayo al ser consultado sobre Vidal. “María Eugenia, por ahora, al menos es candidata nacional, no hay que subirla a la Ciudad antes que ella decida", agregó.

María Eugenia Vidal no se define y hay especulaciones de una candidatura porteña.

El intendente de Vicente López en uso de licencia cuenta con el apoyo de su primo, el expresidente Mauricio Macri, quien dejó en claro que el único candidato del PRO debía ser él y generando chispazos internos. Sin embargo también están subidos al ring electoral los ministros porteños de Salud y Educación, Fernán Quirós y Soledad Acuña.

A esto se suma la decisión de Rodríguez Larreta de realizar las elecciones con boleta única electrónica, lo cual desancla al candidato a Jefe de Gobierno con el presidencial. “Este sistema particularmente de la boleta única donde en una pantallita vas a ver los nombres permite eso, que elijas gente", sostuvo el Ministro de Gobierno.

A esa competencia se agregaría Vidal, algo que no cambia la decisión del exintendente de Vicente López. “A mí María Eugenia me manifestó que quería ser candidata a nivel nacional, la veo recorriendo el país y en los medios escuché esa postura. Tiendo a pensar que ella piensa en un proyecto nacional", dijo Macri en diálogo con Crónica Anunciada por FM Futurock.

Apuntado por un sector de la Coalición Cívica y el radicalismo que pusieron en duda su habilitación para competir en territorio porteño, Macri volvió a aclarar: "Viví 41 años en Buenos Aires. Llevo casi dos años desde que me sumé al equipo de trabajo, casi dos años de gestión que me han preparado para ser Jefe de Gobierno. Es decir, esta no es sólo una venida electoral para ser candidato. Vine, me preparé, me formé, tengo una historia acá y tengo ganas de aportar acá".

En otra línea, se refirió a la dura situación económica que atraviesan los sectores mayoritarios del país y aseguró que “el ajuste tendrá que empezar por la clase política". También planteó que se deberían bajar los impuestos en la ciudad de Buenos Aires. "El ajuste más grande lo tendrá que hacer la política. La Ciudad tendrá que bajar impuestos porque en un país que plantea bajar impuestos, Buenos Aires tendrá que ser casi líder en ese camino y yo tomo ese compromiso", subrayó.

Por último, Macri habló sobre el uso de las taser pero aplicadas a un caso de violencia de género. "Es importante debatir sobre temas que le preocupan a la gente. Hace algunas semanas plantee una posibilidad que con una orden judicial y la voluntad de una mujer víctima de violencia de género pueda utilizar una pistola taser de uso civil; porque ya sabemos que el botón de alerta o de pánico y la restricción de cercanías no alcanzan", concluyó.