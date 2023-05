Según informó la periodista Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el libertario prácticamente no tiene candidatos en el resto del país, dato que no solo se habla en los medios, sino que lo sostiene él mismo.

Con a decisión de Mauricio Macri de bajarse de la candidatura y la incertidumbre dentro del Frente de Todos, Javier Milei creció mucho, y también en el interior del país, donde al principio no tenía relevancia.

Algo que no tiene lógica, ya que él mismo dijo que no iba a prestar ni su sello ni su cara para ir con distintos candidatos y que se terminen beneficiando con su nombre, y aprovechó para reafirmar que su objetivo hoy es la elección presidencial.

Javier Milei volvió a apoyar la venta de órganos: "Busquemos mecanismos de mercado"

El libertario subió un posteo a las redes de La Libertad Avanza acusando a Milagro Sala de pedir plata en su nombre y definiéndola como “delincuente”.

Todas las elecciones desdobladas de la nacional no tienen permitido usar la imagen de Milei. Va a las elecciones sin candidatos pero aun así, no deja de crecer.

MVB JL