La desmileización de Juntos por el Cambio

"El Teorema de Baglini decía que, en la medida que los políticos se acercaban a la posibilidad de gobernar, sus discursos se volvían cada vez más lógicos y centrados, a diferencia de cuando estaban más lejos del poder, en donde se dedicaban a ser más extremistas y plasmar ideas disruptivas. Y esto puede ser la síntesis del plan de desaceleración de las dinamitas que muchos analistas de Juntos por el Cambio preveían”, explicó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del jueves 4 de mayo.

El mayor historiador económico argentino, Pablo Gerchunoff, dejó plasmado en su Twitter la frase “El ocaso libertario. Pronto en todos los diarios”, sintetizando, de alguna manera, la reunión en Juntos por el Cambio de los precandidatos presidenciales junto a sus equipos económicos.

En ese cónclave para diagramar consensos económicos, estaban todos los candidatos del espacio, menos Patricia Bullrich. Eso representa la tendencia de correrse a lo posible, perspectiva más vinculada con los radicales y el ala más moderada del PRO.

Desmileización: el camino hacia una economía más de centro

A continuación se repasaron los economistas dentro de la alianza, partiendo desde los disruptivos y parecidos al discurso de Milei hasta llegar a los más moderados y cercanos a la idea de que la política es el arte de lo posible.

Dolarización: cuáles son sus puntos a favor y en contra

José Luis Espert, recién llegado a JxC aludió a la importancia de una reforma monetaria para desarticular la inflación: “Necesitamos un peso libre de los Baradel, de mafia sindicales, de políticos corruptos, necesitamos la implementación de un peso libre”. Y amplió: “Para llevar adelante esto, este drogadicto que se llama Argentina, primero tiene que sufrir abstinencia”.

Esa metáfora recuerda a la paradójica frase que lanza un médico luego de salir del quirófano: “La operación fue un éxito, el paciente murió, pero la operación fue un éxito”. Pariente directo de la idea acerca de que el remedio es peor que la enfermedad.

José Luis Espert

En ese camino descendente, el diputado Ricardo López Murphy aseguró que “la dolarización es costosa, pero no es imposible, ya que si prevalecemos los sensatos el billete tendría nuestros héroes, va a valer y no va ser una vergüenza”.

En esa misma sintonía, Luciano Laspina, manifestó que, cuando se tiene un tipo de cambio fijo cualquier caída de exportación genera una crisis. “La salida puede ser rápida, pero tenemos que crear una nueva moneda nacional con nuevas reglas”, enfatizó el economista de Patricia Bullrich.

JxC se delimita de la dolarización pero no hay programa económico común

El tiempo es el rey

El Papa decía que el tiempo vence al espacio y para Kant, el tiempo y el espacio eran representaciones de la realidad esenciales, por eso la pregunta de todo es cuándo, algo fundamental en política.

En 2015 se discutía si el error fue de procedimiento y no de las medidas en sí. Si era primordial haber colocado la salida del cepo primero antes de la resolución del déficit fiscal o si era necesario invertir ese foco.

El cuándo es de los más relevantes, yendo a la idea que se emparejó con Espert, el cuerpo puede resistir una cierta cantidad de presión que, aun siendo la terapia correcta, aplicada en dosis superiores a las que puede resistir el cuerpo, logra el objetivo final pero produce el inevitable deceso del paciente.

Martín Rapetti: "La dolarización es muy peligrosa e impracticable"

Hernán Lacunza criticó la dolarización: “Hemos quemado muchas herramientas, no hay atajos, y a la dolarización ni siquiera es fácil entrar, porque para hacerlo necesitas dólares y no los hay. Si tuviéramos políticas sensatas y 30 mil millones de dólares no necesitaríamos de esta propuesta, es atarse las manos innecesariamente”, aseveró el economista más cercano a Rodríguez Larreta.

Por otro lado, Eduardo Levy Yeyati, representando al radicalismo más institucional, piensa que “la dolarización no resuelve ninguno de los problemas que nos trajeron hasta este momento” y recordó la campaña de Menem en 2002, con la dolarización como estandarte. ”En aquel momento y ahora, todo esto es una muestra de la desesperación por la incertidumbre o la falta de respuestas de un gobierno”.

La asesora de Facundo Manes, Marina Dal Poggetto, afirmó que si Milei llega al balotaje es un riesgo para la economía. “Los extremos que te proponen soluciones fáciles a problemas complejos son los que terminan levantando en este contexto de enojo”, afirmó y comparó su discurso con el de Menem en 1989, en términos de falsa esperanza social.

El triunfo cultural del radicalismo

En consonancia con esa premisa, Martín Rapetti, también cercano al nuevo radicalismo, sostuvo que “la dolarización es sólo marketing, la gente no sabe bien de qué se trata, pero es una receta muy peligrosa e impracticable”.

“A partir de todos estos discursos, entonces, se desprende el Teorema de Baglini en su sentido más puro y esparcido por todo el arco político de Juntos por el Cambio. Por tanto, el ocaso libertario que anticipa Gerchunoff parece cada vez más real”, concluyó Fontevecchia en el final de su columna editorial.

AO JL