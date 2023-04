El triunfo cultural del radicalismo

"Desde hace un tiempo, hay un triunfo cultural de lo que representó la figura de Raúl Alfonsín. Antes, en las clases sociales más humildes el peronismo era una identidad cultural. Sin embargo, actualmente, en los más jóvenes hay un debilitamiento emocional respecto de la figura de Perón y Evita”, comentó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del miércoles 12 de abril.

Paradójicamente se visualiza, sobre todo en la dirigencia más que en los votantes, que hay cada más acercamiento a los valores que representaba el líder radical. Esto se basa en que, dentro de Juntos por el Cambio, hay un aumento relativo de la importancia del radicalismo sobre el PRO, a tal punto que le está discutiendo las candidaturas, palmo a palmo, en Capital Federal y en muchas partes del país.

En diálogo con Modo Fontevecchia, el líder libertario Ramiro Marra dijo que Larreta se había convertido en el candidato radical, haciendo emerger con fuerza los términos radicalismo o socialdemócrata a los primeros planos. Algo que, en un pasado cercano era todo lo contrario, era sinónimo de falta de ejecutividad a partir del fracaso económico del gobierno de Alfonsín.

Boletas separadas: Larreta dividió al PRO, pero ganó apoyo del radicalismo

Es como si fuera una ecuación de suma cero, donde la pérdida de los valores de representación del peronismo necesita ser llenada con algo nacional y medianamente popular.

La actual figura significativa de la UCR, Facundo Manes, sostuvo que “Juntos por el Cambio se está corriendo muy a la derecha, y, en realidad, deberíamos atraer a los jóvenes, a los sectores populares y a los defraudados con el peronismo”. A su vez, sentenció: “Hay muchos sectores de esta coalición que miman a los libertarios que proponen un país de fantasía”.

Poco a poco, los valores del radicalismo, históricamente más cercanos a un peronismo más republicano, están sustituyendo valores en obsolescencia de esa fuerza ideológica.

Facundo Manes y Martin Lousteau, la representación joven del radicalismo

Por su parte, en Radio La Red, el joven diputado Martín Tetaz se refirió a las internas en la oposición. “Esto no tiene que ser la familia Ingalls, es política y por eso mismo es normal en cualquier coalición”, destacó.

Es muy significativa la emergencia de tantos candidatos radicales en diversas provincias, como Rodrigo de Loredo en Córdoba, Carolina Losada en Santa Fe, Martín Lousteau en CABA o el mismo Tetaz. Además de los clásicos dirigentes de este partido que gobiernan las provincias, como en Mendoza, Corrientes o Jujuy. Es decir, hay un espacio creciente de ideas radicales. Por tanto, la disputa en CABA sólo muestra la emergencia más notoria.

El expresidente de la UCR de la Ciudad, Emiliano Yacobitti: “Macri demostró que no está dispuesto a tolerar diferencias. Yo, si decidiera no competir, no estaría tratando de interferir en las decisiones de los que elegí para que sean candidatos”.

De fundar al PRO a fundar Juntos por el Cambio

Rodríguez Larreta, uno de los protagonistas principales de esta semana a partir de la decisión de desdoblar las elecciones, aseveró que la mayoría están de acuerdo con la boleta única y remarcó que muchos del PRO han apoyado este sistema a lo largo de los años. “No veo riesgo de fractura, trabajo por la unidad”, aseguró en Radio Rivadavia.

La injerencia del radicalismo en el Frente de Todos

En un contexto de incertidumbre por diversos motivos, el único candidato del FdT que se lanzó oficialmente fue Daniel Scioli. Él siempre manifestó, en varias oportunidades, que le encantaría compartir una fórmula con Facundo Manes, además de recordar constantemente su amistad con Alfonsín y la inspiración que obtuvo de su parte para lanzarse en la política.

Luego de las críticas, Larreta y Bullrich se cruzarán en La Rural

Siguiendo esta tendencia a revalorarizar lo que representa el radicalismo, Alberto Fernández afirmó, en varias ocasiones, que era “hijo cultural de Alfonsín”.

“En síntesis, hay una especie de renacimiento de los valores del radicalismo y que viene a completar, dentro de lo que podría ser una ideología nacional y popular más de centro, lo que la ideología nacional y popular del peronismo viene desencantando hace ya varios años”, reflexionó el conductor antes de cerrar su columna editorial.

AO JL