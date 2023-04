Larreta desafía el liderazgo de Macri en la interna de Juntos: "Yo gobierno y ejerzo las decisiones"

Tras las críticas formuladas por el ex presidente Mauricio Macri hacia Horacio Rodríguez Larreta por su decisión a favor de las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, el alcalde porteño aseguró que su accionar está contemplado dentro de lo que establece el Código Electoral de la Ciudad y desafió al líder del PRO con un provocativa interrogación: "¿Macri está en contra de que yo cumpla con la ley?".

El jefe de Gobierno porteño tomó nota de la disconformidad de varios dirigentes de su espacio político, desde Patricia Bullrich hasta María Eugenia Vidal, quienes criticaron abiertamente su postura en torno al desdoblamiento electoral.

A pesar de que los "larretistas" insistieron en que el precandidato presidencial tiene la facultad de convocar a elecciones unificadas o desdobladas de las elecciones nacionales y si se emplea o no la boleta única, Macri se mostró "desilusionado" con su colega, lo que lo posiciona cada vez más cerca de Patricia Bullrich en lo referido a la interna de Juntos por el Cambio.

Frente a esto, Larreta se defendió de los cuestionamientos y remarcó en declaraciones a TN que su decisión se encuentra respaldada en el Código Electoral. "Mi decisión fue obvia, que es cumplir con la ley”, se justificó.

En ese sentido, el alcalde porteño volvió a expresarse a favor de la boleta única y explicó que “es lo que viene proclamando el Pro y Juntos por el Cambio desde hace años”.

"La ley no me da la alternativa de ir o no con boleta única. No dice que es potestad del jefe gobierno votar de esa manera. Dice que es una obligación, por lo tanto no hay una decisión a tomar. Hay que cumplir y punto”, detalló en TN.

Primeras facturas del anuncio de Larreta: legisladores del PRO en CABA le sacarían el "quórum automático"

“Uno tiene que cumplir con la ley, independientemente de que el resto se enoje, no se enoje, o se desenoje”, desafió el dirigente de Juntos, quien implícitamente desafió el liderazgo de Mauricio Macri como principal referente de la oposición.

También aprovechó para aclarar que la decisión había sido comunicada el fin de semana al equipo del ex mandatario.

“Tengo un rol, en el que, además de opinar, tengo que hacer, porque soy el responsable de tomar las decisiones. Yo gobierno y ejerzo las decisiones. Más que opinar, cumplo con la ley”, advirtió.

Larreta mantiene las candidaturas de Quirós y Acuña

Por otra parte, descartó las versiones según las cuales habría beneficiado a Martín Lousteau, mientras que aseguró que mantendrá a sus candidatos y que todos competirán en pie de igualdad. “Con la Boleta Única Electrónica van a tener las mismas condiciones Jorge Macri, Soledad Acuña, Fernán Quirós, Martín Lousteau, Ricardo López Murphy, Roberto García Moritán, y Graciela Ocaña, que en algún momento lo insinuó”.

De este modo, se mantienen las postulaciones de Fernán Quirós y Soledad Acuña, mientras el elegido de Patricia Bullrich sigue siendo Jorge Macri. La postura del jefe del Gobierno terminó desarticulando la aspiración de un único candidato de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al voto electrónico, afirmó que el trasfondo consiste en "incorporar tecnología", por lo cual "el escrutinio es más rápido, y ya tenemos experiencia en la ciudad de Buenos Aires”.

“En 2015 funcionó muy bien, el escrutinio estaba terminado a las 19:30″, recordó Larreta.

“Se acabó esto de la manipulación de las boletas, que el que tiene más fiscales le roba las boletas al otro, la lista sábana, el curro de el que reparte la boleta en la casa”, argumentó Horacio Rodríguez Larreta.

