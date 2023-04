Este miércoles, el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Palermo será el escenario de las exposiciones de los principales precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Hacemos Córdoba y La Libertad Avanza, quienes presentarán sus propuestas de cara a las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Dicho evento implica que se encontrarán en el mismo lugar y en medio de la marcada interna de JxC, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Además, estarán presentes el diputado liberal Javier Milei y el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti.

El encuentro para presentar las propuestas nacionales antes de las elecciones primarias del 13 de agosto, tendrá lugar este miércoles desde las 15.00 hs en el Auditorio Principal, dentro del Pabellón Rojo, y también contará con la presencia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el presidente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto.

Tras la decisión de Larreta de desdoblar elecciones en CABA: Cuál fue la reacción de Juntos por el Cambio

Esta será la primera vez en que Rodríguez Larreta y Bullrich se cruzarán cara a cara luego del cimbronazo que provocó en la oposición la decisión del Jefe de Gobierno porteño de desdoblar las elecciones en la Ciudad, la cual le costó la desaprobación de la cúpula de su espacio político.

Cabe mencionar que, según indicaron los organizadores del evento a Télam, las presentaciones no serán transmitidas en vivo y quedará en manos de cada uno de los precandidatos el tener o no algún contacto con la prensa presente en el lugar.

El encuentro genera expectativas, sobre todo en torno a Rodríguez Larreta, quien fue fuertemente atacado en las últimas horas luego del anuncio del desdoblamiento concurrente de las elecciones en CABA. Uno de los primeros en criticarlo fue el economista Javier Milei, quien lo calificó como "siniestro".

Macri también estará en La Rural este miércoles, aunque todo indicaría que no se cruzaría con el jefe de Gobierno porteño.

"El PRO y el Juntos por el Cambio que le prometimos a los argentinos no es este", reprochó por su parte la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y agregó: "No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada".

En esta misma línea, la presidenta del PRO le recordó al Jefe de Gobierno porteño cuando este dijo que "está mal cambiar las reglas, es hacer trampa". Y añadió: "Hoy, él manipuló las reglas electorales en la Ciudad a cuatro meses de las elecciones. Conmigo, estas cosas no van a pasar".

Mientras tanto, Mauricio Macri mostró en muy pocas palabras su profundo malestar y enojo con Rodríguez Larreta, tras la confirmación del Jefe de Gobierno porteño de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. "Qué profunda desilusión", manifestó el expresidente desde sus redes sociales.

Primeras facturas del anuncio de Larreta: legisladores del PRO en CABA le sacarían el "quórum automático"

Macri también estará en La Rural

Mauricio Macri también estará presente este miércoles en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Aunque será en el marco de un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el que será recibido como "orador invitado".

Dicho encuentro contará, entre otros, con la presencia del presidente de la SRA, Marcos Pereda, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Eduardo Eurnekian.

El evento que reunirá a varios empresarios argentinos y al expresidente se realizará desde las 12:30 hs en el espacio El Central, el cual se encuentra alejado del sector donde luego se encontrarán los precandidatos presidenciales.

AS/nt