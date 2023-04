La titular del PRO y precandidata a presidenta de la nación, Patricia Bullrich, volvió a criticar con dureza la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires.

"Nos enteramos cuando la decisión ya estaba tomada, porque el video está grabado antes, la decisión estaba tomada y no la comunicaron. En el PRO no hubo posibilidad de opinar sobre la misma y eso muestra un modus operandi", afirmó, en diálogo con FM Milenium.

Asimismo, Bullrich aprovechó para recordar un momento en el que el jefe de gobierno porteño hablaba de "trampas" electorales cambiando reglas del juego. "Circuló un video donde Horacio dice esto: 'Cambiar las reglas del juego es hacer trampa en un año electoral'. Lo escuché y lo transmití. Si uno tiene una mirada para el conjunto del país, tiene que ser lo mismo para el distrito", apuntó.

Cómo y cuándo serán las "elecciones concurrentes" en la Ciudad de Buenos Aires

Larreta eligió una estrategia similar para justificar su decisión, que es escudarse en la decisión de Mauricio Macri en 2015 sobre la utilización de Boleta Única Electrónica, así como desdoblar las elecciones en ese mismo año para mantener su bastión en la Ciudad, pero votando en días distintos, uno de los ejes que el jefe de gobierno porteño destacó que no sucederá, ya que propuso votar los mismos días que las elecciones nacionales.

Sobre esto, Bullrich aclaró que está a favor de la implementación de la Boleta Única para los comicios, pero cuestionó el cambio de reglas del juego por una "decisión política".

"No es el método que estamos discutiendo sino la calidad institucional de la democracia y no se cambian las reglas del juego meses antes", destacó.

También cargó contra los 250 millones de pesos que costarán las máquinas para el voto electrónico y se preguntó por qué no se implementó este sistema en las elecciones de 2021.

Fuerte crítica de Macri a Rodríguez Larreta: "Qué profunda desilusión"

"Para mi partido, nuestro electorado, quiero cuidar la calidad democrática e institucional porque nos hace diferentes al kirchnerismo", señaló.

Por otro lado, fue consultada por si la decisión de Larreta lo acerca al radicalismo -ya que favorecería a Martín Lousteau- y a ella al expresidente Mauricio Macri. "Vengo trabajando en mi candidatura, más artesanal que otras candidaturas, con esfuerzo vengo creciendo en el contacto popular en ese sentido no he tomado una decisión, no me quiero igualar, no estoy tomando una decisión", expresó.

"El punto fundamental del sistema democrático son las reglas electorales, donde se juega la forma en que un sistema define su candidatura, por eso siempre hemos definido que cambiar las reglas electorales sin mayorías, en el mismo año, es baja calidad institucional", concluyó.

JD / cp