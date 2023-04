Cómo y cuándo serán las "elecciones concurrentes" en la Ciudad de Buenos Aires

El anuncio de Horacio Rodríguez Larreta sobre desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires de las nacionales dejó una clara definición de lo tensa que está la interna en el PRO con Mauricio Macri por el distrito porteño, pero no tantas certezas sobre cómo será el modelo que los ciudadanos deberán adoptar para votar en los comicios de este año.

No hay cambio de fechas. Lo primero que hay que aclarar es que la decisión del jefe de gobierno porteño es mantener los mismos días de votación entre la elección de presidente, vicepresidente y diputados nacionales que los comicios que definirán al próximo jefe de gobierno porteño, vicejefe y autoridades locales de la Ciudad. Esto significa que comenzaría el 13 de agosto con las PASO, continuaría el 22 de octubre con las elecciones generales, y el 19 de noviembre si es que hay segunda vuelta.

Otro de los puntos importantes es que las elecciones nacionales serán con una boleta de papel, mientras que las elecciones porteñas serán con una Boleta Única Electrónica. Estarán desdobladas, es decir, que serán actos independientes el uno del otro y no habrá listas que contengan un jefe de gobierno atado a un candidato a presidente, pero, según confiaron a PERFIL, se votará con un padrón único y una misma mesa de votación para cumplir con las dos obligaciones.

En su breve discurso, Larreta argumentó que había sido “una bandera de Mauricio”, con el fin de no despegar su decisión del expresidente. “Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todo Juntos por el Cambio a nivel nacional”, dijo Larreta en un video muy corto filmado en el Jardín Botánico este lunes por la mañana, ni bien aterrizó su vuelo desde Madrid.

Esta medida duramente cuestionada por Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y el resto de "los halcones" esconde dos presuntas estrategias desde el gobierno porteño: la primera es que Larreta no pondría en jaque su acuerdo con el radical Martín Lousteau, a quien no tendría que decirle que "no" en el caso de buscar una lista en conjunto, ya que el senador buscará sucederlo en la Ciudad. Tampoco tendría que inclinarse por ninguno de sus ministros, Acuña y Quirós, anotados en la contienda. Incluso por el otro candidato del PRO, Jorge Macri. No obstante, Larreta ya dijo que su apoyo será a un candidato de su mismo partido.

“Voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO”, explicitó. La otra estrategia es que Larreta buscará tener un resultado en las PASO que le permitan llegar con mayor liderazgo dentro del PRO a las elecciones generales.

No es la primera vez que CABA desdobla elecciones, sin embargo nunca se había creado un esquema para que ese desdoblamiento se realizara en una misma jornada, como sucederá durante este 2023. En 2015, por ejemplo, el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri había adelantado los comicios locales y los porteños tuvieron que ir a votar seis veces (entre comicios locales y nacionales). En ese año se instrumentó además por primera vez la boleta única electrónica, que ahora volverá a utilizarse.

Por último, hay un conflicto legal que se evitaría el jefe de gobierno porteño con esa decisión: es que si no optaba por la boleta única electrónica, el radicalismo de Daniel Angelici buscaría imponer ese formato. Basado en el artículo 111 del Código Electoral de la Ciudad, cerca del jefe comunal recordaron que “establece como instrumento de sufragio a la Boleta Única para todos los procesos electorales de precandidatos/as y candidatos/as de agrupaciones políticas a todos los cargos públicos electivos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Y agregaron que “disminuye el gasto electoral” por los costos de las boletas de papel.

Cómo es la boleta única electrónica en CABA

La máquina de votación consta de un equipo con una pantalla táctil, provisto de un sistema de impresión y verificación, y una boleta de votación. Por medio de una interfaz amigable e intuitiva, el elector selecciona sobre una pantalla táctil su candidato e imprime su elección en la Boleta de Única Electrónica (BUE).

1. Cuando vas a votar, le das tu documento al presidente de mesa. Él cortará el primer troquel que trae la boleta y luego te dará tu Boleta Única Electrónica..

2. En el momento en que estés frente a la máquina de votación, introducí la boleta en la ranura y vas a ver en la pantalla las opciones para votar. Tocando la pantalla, vas a poder elegir tu opción. Tu selección se va a imprimir en la parte de atrás de la boleta.

3. Apoyá la boleta sobre el verificador y tu selección va a aparecer en la pantalla. Compará que coincida con lo que está impreso.

4. Doblá la boleta hasta el límite del troquel para que nadie vea qué elegiste. Adelante del presidente de mesa cortá el troquel y dáselo antes de introducir tu boleta en la urna. Firmá el padrón electoral, recibí tu constancia de votación y listo.

