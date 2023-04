La presidenta del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reveló este martes 11 de abril que negoció con el ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert para que sea su candidato a intendente de La Matanza.

"A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras pero me dijo: 'Me voy por mi Paraguay', veremos", comentó la dirigente en declaraciones a Radio Continental.

Milei con Chilavert.

Chilavert, del arco a la política en Paraguay

El legendario ex guardameta de Vélez se convirtió en empresario apenas finalizó su trayectoria en el fútbol profesional y luego dio el paso a la política ya que anunció a mediados del año pasado que sería candidato a presidente de su país, mediante un mensaje en las redes sociales.

Comenzó su actividad proselitista en su país con el lema "Chila 2023" pero los sondeos no le estaban dando una alta intención de voto, por lo que Bullrich habría aprovechado para hacerle el ofrecimiento de pasarse a la política argentina.

Ola libertaria: José Luis Chilavert, "liberal" y amigo de Javier Milei, quiere ser presidente de Paraguay

Patricia Bullrich: "En La Matanza tenes calle de tierras por todos lados, no hay cloacas, no hay seguridad"

"En La Matanza, lo básico es utilizar los recursos de una manera adecuada. La Matanza tiene un fondo de ahorro enorme y no lo utiliza para el bienestar de la gente. En La Matanza tenes calle de tierras por todos lados, no hay cloacas, no hay seguridad", remarcó Bullrich.

Patricia Bullrich.

Y agregó: "En La Matanza guardan la plata, no la invierten, no tienen agua de calidad, las calles son un desastre, la iluminación es un desastre, no tiene centro de monitoreo cuando todas las ciudades del país tienen centro de monitoreo para ver el delito, no tienen nada. Es como que deciden ahorrar el dinero, nadie sabe para qué, y no invertirlo en calidad de vida de la gente".

"Vengo al galope en la Provincia. A mí me han tomado como la gran adversaria. La semana pasada me dijeron que era la responsable de lo que le había pasado al colectivero asesinado, que lo había encerrado a Berni, hoy el juez y el fiscal dijeron que era todo verso. Me han tomado como adversaria, así que estoy yendo mucho a la Provincia y me estoy empezado a mover y generando estos ruidos", finalizó la precandidata presidencial.

ED