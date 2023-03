Martín Tetaz: "Lousteau es el mejor candidato para la Ciudad"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Martín Tetaz habló del curioso reclamo en el que esparció sangre artificial frente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: "simboliza nuestro deseo de que la sangre no llegue al río", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Qué simboliza tu reclamo artístico con sangre artificial?

Lo que simboliza es nuestro deseo de que la sangre no llegue al río. Es una performance que hicimos frente al Ministerio de Seguridad en la cual volcamos 200 litros de sangre artificial que, por la caída natural de la plaza, fueron hacia el río.

Es desesperante la seguridad de la provincia, la policía no está empoderada ni equipada y eso hace que tenga más miedo de actuar que el propio delincuente. Se está discutiendo el uso de las pistolas taser mientras nos falta un intermedio entre la cachiporra y el arma de fuego. Además está el problema de "la puerta giratoria".

Es una combinación entre la falta de funcionamiento de la justicia y la falta de construcción de cárceles, con una superpoblación de más del 110% en la provincia. Necesitamos más y mejores cárceles para que los presos puedan trabajar y que, cuando cumplan su condena, estén rehabilitados y tengan un sustento.

Las Taser y la inseguridad

Hay una teoría que compara al delincuente con un comerciante, ya que tiene que decidir cuáles son los costos y los beneficios de sus actos, ¿qué creés que hay que hacer para que al ladrón no le resulte conveniente delinquir?

Esa teoría corresponde al gran Gary Becker, que ganó el Premio Nobel de Economía por mostrar que hay una ecuación costo/beneficio para todos los comportamientos.

Si la percepción del delincuente es que no va a ser atrapado y, en el hipotético caso de que lo atrapen, la percepción es la de una puerta giratoria, el costo del delito es muy bajo y el beneficio es el monto sustraído. Ese modelo funciona muy bien, por lo que necesitamos encarecer el costo del delito para poder disminuirlo.

Después, hay otro problema que tiene que ver con la violencia, que a veces empieza por conflictos menores de tipo social en los que la policía, si no está equipada como corresponde, no puede detener a la persona cuando escale en su nivel de agresividad.

Italia es uno de los últimos países de Europa que implementó las pistolas taser, y la gente comenta que basta con ver al policía acercándose con la pistola para sentirse persuadidos de cesar de cometer el delito, porque saben que esa arma sí la pueden usar, a diferencia de un arma de fuego, que no puede ser utilizada para intervenir en un conflicto doméstico.

Aníbal Fernández respondió a Kicillof por el envío de Gendarmes a la provincia: "Si están viendo otro canal, yo no tengo la culpa"

¿Esto quiere decir la pistola taser es esencialmente un instrumento de prevención?

Sí. Es lo que, en la teoría de la seguridad, se llama "solución de continuidad". Tiene que haber una proporcionalidad entre el problema y el arma utilizada.

En muchos casos, el protocolo implica que, si la policía no tiene la herramienta adecuada, no debe actuar. Eso hace que la policía no sienta que tiene el poder para actuar en la calle. El delincuente ve ese panorama y se siente invitado a cometer delitos.

El "renunciamiento" de Macri y la interna opositora

¿Creés que en la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato a presidente hay un deseo de potenciar a los candidatos puros del PRO en desmedro de una fórmula combinada con el radicalismo?

Más allá de su decisión, me parece natural que el líder de un partido político pretenda que la coalición que integra sea liderada por su propio espacio, pero hay otros partidos políticos que tienen la misma aspiración y eso se va robusteciendo del desarrollo territorial que cada espacio va construyendo. En términos de esa variable, el radicalismo es el partido que mejor se está desarrollando.

Si uno piensa quienes son los mejores candidatos de Juntos por el Cambio en cada distrito, podrá darse cuenta de que en la mayoría de los casos son radicales.

Pullaro en Santa Fe, Berhongaray en La Pampa, Lousteau en Buenos Aires. Por otra parte, Rodrigo de Loredo tuvo un gran gesto en Córdoba permitiendo la candidatura de Luis Juez sin PASO, pero no deja de ser uno de los dirigentes más importantes de la provincia. A lo largo y a lo ancho del país se ve un radicalismo que se está poniendo de pie y que trata de ocupar los espacios.

Encuesta: el 66% de los votantes de Mauricio Macri apoyaría a Patricia Bullrich

¿Creés que la decisión anticipada de Mauricio Macri busca fortalecer a los candidatos del PRO viendo el crecimiento del radicalismo?

Es una posibilidad que sea así y que esta situación reduzca la disputa de Larreta y Bullrich, algo que era funcional al avance del radicalismo con candidaturas competitivas.

Podríamos decir que le queda el camino más abierto a Patricia Bullrich, quien tiene una mirada más pura del PRO que la que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que siempre planteó la posibilidad de tener una fórmula combinada.

Pero también es cierto que Patricia Bullrich se muestra permanentemente con radicales. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue un tema de debate las fotos que se sacó en Mendoza. En su momento también se especuló con la posibilidad de que Cornejo sea su candidato a vicepresidente.

Entiendo que eso corresponde al armado nacional, ¿cómo analizás la situación de la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires?

El problema es que esto no es un menú en el cual uno puede elegir lo que le gusta en cada lugar. El acuerdo político tiene que ser coherente. No se puede pedir a todos los partidos que compartan las listas y vayan juntos en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo ir separados en la Ciudad. Las reglas de juego no pueden cambiar cruzando la General Paz.

También es cierto que nosotros tenemos el mejor candidato a presidente, que es Gerardo Morales, porque resume el discurso que la gente de Juntos por el Cambio quiere escuchar.

Jujuy es una provincia en la que los corruptos están presos, no hay piquetes en las calles, la inclusión es con empleo y no con planes y hay equilibrio fiscal en las cuentas públicas. Pero si no llegara a ser competitivo de cara a las elecciones presidenciales, seguramente termine ganando el candidato del PRO que se vista de radical.

Creo que nadie puede plantarse en una idea de purismo. De manera aislada, ni el PRO, ni la UCR ni la Coalición Cívica son la mejor versión de Juntos por el Cambio.

