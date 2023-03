Jaime Durán Barba, analista político, aseguró que Daniel Scioli es muy posible que sea candidato del Frente de Todos. A su vez, destacó que podría terminar en un balotaje con Horacio Rodríguez Larreta, si es que logra la unidad peronista. La comparación entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Estás en México?

Sí, estoy en un seminario sobre las consecuencias en la política de la transformación tecnológica, donde discutimos estos temas novedosos e importantes para lo que va a ocurrir en América Latina.

¿Te sorprendió la decisión anticipada de Mauricio Macri anunciando que no iba a ser candidato?

No, no me sorprendió, y yo habría pensado que debía hacerlo antes. Porque no había por qué sufrir ese desgaste de anunciar una eventual candidatura si no iba a enfrentarla. Creo que es natural lo que pasó.

Macri siempre dio espacio y permitió que crecieran otras figuras que no eran sus parientes íntimos ni sus allegados, como es usual en varias provincias y también en el peronismo, teníamos el pingüino, la pingüina y demás.

Macri promueve que se instalen liderazgos como el de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, el de María Eugenia Vidal en la Provincia, el de Francisco de Narváez en su momento, es decir, siempre fue abierto en dar el espacio a otros. No me parece raro que en esta ocasión haga lo mismo.

¿Anunciar su baja en este momento tiene alguna consecuencia en la interna del PRO entre Bullrich y Larreta? ¿Creés que beneficia a Bullrich y que le permite consolidar las listas en el resto del país de su candidatura?

No creo que tenga ese efecto. En realidad, Mauricio vela por todos los del PRO centralmente, más que Juntos por el Cambio. Como quien fundó la corriente del partido, lo estiman todos, y aunque se vean más cercanías con Patricia, no olvidemos que Horacio fue su primer ministro en el Gobierno de la Ciudad, y fue una persona muy cercana a él toda la vida. Yo diría que, políticamente, ha trabajado más tiempo Horacio con Mauricio que Patricia, que vino después. No creo que tenga ese efecto.

Ahora, el enfrentamiento va a ser claro entre Patricia y Horacio, y Mauricio tendrá ese difícil papel que tienen los ex presidentes en los países donde es posible la reelección.

¿Es cierto que no le contó a ninguno de esta decisión? ¿En realidad él será prescindente de uno y otro y va a dejar que gane el que sea sin su intervención?

Creo que sí, tendrá más simpatía por uno o por otro, pero es cierto que no anticipó esa decisión a ninguno, tengo buena comunicación con ambos y el último desayuno que Horacio tuvo con Mauricio tampoco sirvió para que le anticipe.

Fue una decisión muy de él, de reflexionar ante sí mismo, y eso es muy normal en la psicología de Mauricio. Suele tomar decisiones muy consigo mismo.

¿Cómo ves esa interna? ¿Potencia las posibilidades de Juntos o los desgasta? ¿Los votos del que perdió irían para quién ganó?

Los votos no son de nadie. Me acuerdo que en el año 2000, la votación en la Ciudad de México fue masivamente para Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al mismo tiempo, Fox presidente y AMLO jefe de Gobierno, o que se veía en ese tiempo como la extrema derecha y la extrema izquierda. El 80% de los votantes no tienen una lógica política.

Quien gane dependerá mucho de cómo hagan las campañas, pero mi impresión es que hay un electorado que quiere un presidente autoritario y esos ya están con Javier Milei. No creo que haya muchos votantes de ese estilo votando por Patricia.

Las candidaturas del Frente de Todos

¿Creés que, increíblemente, termine confluyendo una candidatura de Daniel Scioli?

Me parece muy probable. Cristina Kirchner es muy inteligente y sabe que si es candidata sale tercera. No creo que pase la segunda vuelta si es candidata.

Si ves la Provincia de Buenos Aires y la imagen de Cristina, en casi todos los municipios tiene saldo negativo, excepto en La Matanza. Si ella es candidata, sin duda pierde, y probablemente no llegue a la segunda vuelta, cosa que sería una muy mala combinación para una carrera política brillante para la única mujer que fue elegida presidenta en dos ocasiones. No creo que ella se arriesgue a eso.

Las posibilidades del presidente actual son tan bajas como es grande la inflación. En el caso de Sergio Massa, creo que su desempeño en la economía ha sido catastrófica, y para mal de la vida la sequía les cayó a ellos. La sequía va a agudizar los problemas que tiene Sergio en el manejo de la economía y su candidatura es inviable.

En el caso de Scioli, fue siempre un candidato con mucha fuerza. Yo me acuerdo que estudiamos repetidamente la sensación de confianza que produce en la gente. Cuando averiguamos a quién encargaría sus hijos en una situación de emergencia, si a Mauricio, a Scioli o a Massa, el 90% se los entregaba a Scioli, porque es una persona confiable.

Hay que renovar, y si no se renueva un partido que viene gobernando la Argentina desde hace 80 años, no tiene salida. Scioli podría ser potente.

Scioli siempre cuenta la historia en que tuvo que competir con lanchas internacionales que tenían más velocidad que la suya, pero él terminó ganando porque iba más lento pero confiado. Hace unos meses hizo una parábola entre eso y su carrera presidencial, donde decía que de Alberto Fernández se va a ocupar Cristina, de Sergio Massa la realidad, del kirchnerismo se ocupará Clarín y quien quedaría al final sería él. ¿Podría ser plausible este análisis político comparado con la motonáutica?

Sí, es plausible. Scioli siempre ha proyectado una imagen de bonhomía enorme, es ante todo una buena persona, cosas que producen burla en el círculo rojo. Esas frases de él de "avanzar con esperanza y pacienciaç2, al círculo rojo le parecen tontas, pero a la gente común le parecen inteligentísimas y les gusta mucho.

La gente común está harta de tanto enfrentamiento, tanta pelea y tanto milenarismo de los Kirchner, y creo que la dosis de sentido común que aporta Scioli puede darle una ventaja.

Cómo se prepara la oposición para las elecciones 2023

¿Hay un riesgo en la campaña de Juntos por el Cambio cuando Macri dice “el buenismo que yo practiqué de 2015 a 2019 ya no es oportuno, hace falta más convicción y más dureza”, y plantea un ajuste mayor que el de 2015? ¿Puede ser ese el talón de Aquiles de la campaña de JxC?

Sí, creo que la sensatez permitió que Mauricio gané ajustadamente la presidencia con menos de dos puntos en 2015, y le permitió gobernar bien.

En cuanto un presidente cree que es cuestión de ser duros y poner los cambios en una rueda de prensa, ocurre lo que a Pedro Castillo en Perú, que sobre rueda de prensa derogó la Constitución, clausuró el Congreso y el Poder Judicial, y en 48 horas estuvo preso. Antes era difícil que los mesías funcionen, ahora es más difícil en una sociedad que se ha vuelto horizontal.

Mirá lo que ha pasado las últimas semanas en Francia con un presidente de la talla de Emmanuel Macron, donde la gente no acepta fácilmente ajustes y medidas extremas. La gente común es bastante más sensata que los líderes, no creo que un mesianismo lleve a ningún lado.

La competencia entre los moderados y los extremos

Aunque resulte paradójico, ¿puede estar ahí la fortaleza de una eventual candidatura de Scioli diciéndole a la gente no vote que vuelva el ajuste del 2015?

Puede ayudarle a Scioli, y el mesianismo también, porque para decir que van a cambiar todo en 24 horas sin dialogar con nadie e imponiendo sus ideas hay un candidato mejor que es Milei.

No hay como competir en esa locura de liderar a los iluminados con Milei.

¿Lo que vos ves es que habrá una competencia de moderados y no de extremos, porque para extremos ya está Milei?

Sí, para extremos ya está Milei, y estuvo Cristina.

Yo creo que hay una tendencia en América Latina al fanatismo de ciertas élites que tienen poca representación. El club de ex presidentes mexicano de izquierda y de derecha encubre a los presidentes porque es la tendencia. Eso pasó con los procesos de Moscú hace un siglo, y no hay duda de que las cosas cambien, porque la gente se informa por internet y se da cuenta que cuando un presidente es corrupto, es corrupto, sin importar si es de izquierda o de derecha.

¿La corrupción no es una ideología, sino un defecto moral?

Es un defecto moral extendido en todos lados, no es una particularidad de derecha o izquierda. Como el manejo serio de la economía tampoco, si ves los gobiernos de Evo Morales y AMLO, tuvieron una economía muy ordenada. AMLO acaba de revaluar el peso acá en México.

La locura de la inflación del 100% es propia de esa ideología rara nuestra y de los militares venezolanos.

Si uno hace una proyección de tus dichos, dentro de todas las posibilidades que se generan, ¿uno de los escenarios más posibles sería un balotaje entre Horacio Rodríguez Larreta y Daniel Scioli?

Sí, o entre Rodríguez Larreta y Milei. Esos son los más probables. Porque Scioli tendría que lograr algo muy difícil, que siga unido el peronismo-cristinismo, que no son lo mismo de ninguna manera. Tendría que lograr la unidad de Juan Grabois con Gildo Insfrán, y no lo veo tan fácil.

