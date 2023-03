Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, presentó este lunes 27 de marzo a su nuevo Ministro de Seguridad y se refirió a la renuncia de Mauricio Macri a su candidatura presidencial.

“No necesitamos un líder mesiánico, ya tuvimos demasiado de eso y así estamos”, expresó en la mañana de este lunes el mandatario porteño.

En línea con lo expresado por Macri, quien en su video de renuncia habló de “estar atentos” en no buscar líderes mesiánicos ante situaciones difíciles, Larreta volvió a centrarse en un discurso pro primarias y evitó el confrontamiento con su rival directa Patricia Bullrich.

Eugenio Burzaco (izquierda) junto a Horacio Rodríguez Larreta.

“Como dijo Mauricio Macri, este es un tema de equipo, no de bendecir candidaturas. No creo en eso, me hace acordar a los mesianismos, bendiciendo a uno o al otro. Mauricio no cree en eso y yo tampoco. El único apoyo es el de la gente. Hay una PASO y la gente decide. No creo en estas cosas del dedo de los políticos. No hay líderes únicos, ni iluminados. Hay que terminar con eso, no nos fue bien con ese camino”, ahondó el precandidato presidencial.

Consultado sobre el impacto que podría tener la resolución de Macri en su disputa con Bullrich, Larreta consideró: “Yo no hago, ni creo que haya que hacer, especulaciones electorales. Nosotros no entramos en especulaciones pequeñas de la política”.

Hernán Iglesias Illa: "Mauricio Macri puede jugar un rol en evitar que los votos se vayan a Javier Milei"

Rodríguez Larreta presentó a su nuevo Ministro de Seguridad

Luego de la renuncia de Marcelo D’Alessandro por el escándalo del viaje a Lago Escondido y los chats que se conocieron de su teléfono personal, Rodríguez Larreta volvió a apoyar a su ex funcionario y presentó a su reemplazante, Eugenio Burzaco.

“Va a seguir siendo parte del equipo en el plan nacional de seguridad. La pelea contra el delito sigue, no para ni un minuto”, expresó el alcalde porteño, quien aclaró que el supuesto hackeo a D’Alessandro es una “burda operación de inteligencia”.

En su primeras palabras, Burzaco aseguró que su gestión estará cerca de los vecinos y dijo: “No vamos a tener piedad con el narcotráfico, vamos a dar batalla todos los días para reducir este flagelo que se lleva la vida de muchos inocentes”.

Hace semanas y antes de ser anunciado, se había mostrado a favor de la habilitación de las pistolas Taser en la ciudad de Buenos Aires.

GI/ff