El periodista Hernán Iglesias Illa sostuvo que hay más alineamientos entre los votantes de Mauricio Macri con los de Patricia Bullrich, que con los del jefe de Gobierno porteño. Además, defendió la posibilidad de las listas cruzadas junto al radicalismo. “Sería bueno para Juntos que haya fórmulas cruzadas”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es cierto que vos escribís los discursos de Mauricio Macri, especialmente el de ayer?

No es cierto. El borrador y la inmensa mayoría de lo que quedó del mensaje de ayer lo escribió él a mano, es su propia pluma, basado en conversaciones que veníamos teniendo sobre si llegara el día de cómo hacerlo, pero es realmente de él.

¿Cuál es tu opinión respecto al mensaje?

Me parece una decisión importante e inédita en la historia política argentina, ya que es una cultura política donde los políticos son angurrientos del poder y quieren tener todo el poder posible.

Con eso no quiero decir que si Mauricio se presentaba hubiera ganado, pero las posibilidades estaban. Me parece novedoso que haya puesto a su coalición política por encima de sus ambiciones, y lo que piensa que es lo mejor para el país por encima de sus propias ambiciones.

¿Comienzo del fin de la grieta?

Eso le va a servir para tener un rol interesante en el futuro, y manda a la sociedad una señal de que está pidiendo gestos que no sean de ambición absoluta constantemente.

Podía haber hecho esto dentro de un mes, ¿te sorprendió que haya sido ahora?

Podría haberlo hecho dentro de un mes, pero él dice dos cosas: por un lado, la presión de la gente para que sea candidato, que se aceleró en las últimas semanas y se estaba volviendo insoportable. Y la otra es que él no estaba especulando electoralmente para tomar esta decisión, y cuanto más se acercara a la fecha límite, parecería que miraba encuestas, por eso decidió hacerlo lo antes posible.

¿Esto implica un corrimiento al centro de la sociedad? Es decir, por un lado el renunciamiento de Cristina Kirchner y por el otro el de Mauricio Macri, ¿indican un punto de inflexión en la grieta?

Me sorprende cuando en el análisis político se hacen tantos paralelismos entre Mauricio y Cristina. En la conversación de Macri con su gente, Cristina no aparece, no es una referencia. Casi nunca se ve en oposición o espejo con Cristina. Me parece una decisión independiente de lo que pase con ella.

En cuanto a la grieta, creo que el único desafío que hay a una convivencia republicana es el kirchnerismo, no creo que haya extremistas de los dos lados. Mauricio Macri quiere fortalecer la división de poderes, las instituciones republicanas, el Congreso y la Justicia, y eso no me parece una decisión extremista.

Las diferencias dentro del PRO

¿Cómo imaginas que va a repercutir en la interna entre Bullrich y Larreta? ¿Es inocuo? ¿Indica una preferencia en algún sentido? ¿Beneficia a alguno de alguna manera?

Inocuo no es. Me parece que esto aclara el panorama y para esas candidaturas, donde todavía había un halo de incertidumbre. Ahora están más claras las cosas. Las dos candidaturas deberían, esta semana, acelerar la instalación de sus candidatos teniendo este dato que es importante.

Por ahora no veo que beneficie más a uno que otro, pero eso se dará.

¿No beneficia más a Patricia Bullrich en ese sentido? Porque podría haber una superposición si él se hubiera presentado, con los votantes de Bullrich que preferían a Mauricio.

En las investigaciones surgen más alineamientos entre los votantes de Mauricio con los de Patricia que con los de Horacio.

La posible fuga de votos en Juntos por el Cambio

¿Cómo sigue la posibilidad de que los votos de uno de los candidatos queden con el candidato que ganó? Si gana Larreta, ¿los votos de Bullrich irían todos a Larreta o un porcentaje iría para Javier Milei?

Dependerá de cómo sea la campaña en la interna, y acá Mauricio Macri puede jugar un rol en evitar que los votos se vayan a Javier Milei. También será importante el tono de la campaña y la unidad que muestren hacia el futuro los candidatos de prometer el apoyo en caso de derrota. Unas reglas y cantidad de cosas que no están definidas pero que serían importantes.

Es una posibilidad a la que hay que estar atentos.

El impacto de la decisión de Macri en el Frente de Todos

¿Creés que el que se haya confirmado que Mauricio no será candidato influye en la política del FdT? ¿Empuja algunas decisiones? ¿Potencia la posibilidad mayor de algún candidato?

No lo sé. Estoy en una racha mala como analista del FdT, me cuesta entenderlo, y si he hecho algún pronóstico la he pifiado.

Los veo ahora que tienen un problema para conseguir candidaturas, hubo un entusiasmo hace 45 días con la posibilidad de Sergio Massa a ser candidato, y la inflación lo está complicando. Después no los veo reconciliados con la idea de una PASO, y eso va a ir cambiando. Tienen que aceptar que van a terminar yendo a una PASO, no sé entre quiénes, pero habrá PASO.

¿Coincidís con Alberto Fernández que triunfó en su intuición de que habrá PASO?

El Presidente está resistiendo de una manera sorprendente a esto. Pero es bueno que haya PASO en todas las coaliciones, no veo por qué el kirchnerismo querría estar en contra.

El rol de la UCR y las fórmulas cruzadas en la oposición

¿Cómo ordena esto la relación con el radicalismo? ¿Te imaginás que esto refuerza la idea de candidaturas puras?

Creo que la decisión de Macri vuelve a poner esto en primer plano, y sobre todo del radicalismo, en tomar una decisión. Todavía no está claro si van a tener uno o dos candidatos a presidente y si tendrán sus listas propias para legisladores nacionales. Habrá que tomar una decisión pronto.

¿Cuál es tu pronóstico? ¿Crees que va a haber listas puras?

Creo que no, y sería bueno para Juntos que haya fórmulas cruzadas, candidatos de un partido a presidente y vicepresidente de otro, y con listas de diputados únicas. Eso significa que van a querer empujar esa lista, y eso será positivo.

