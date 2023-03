Con el canje de bonos, Massa busca oxígeno hasta junio cuando vuelva a auditar el FMI

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein y el encargado de las negociaciones de la deuda, Leonardo Madcurd, regresaron a mediados de marzo de Washington con un sabor amargo.

Luego de días de negociaciones solo consiguieron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le rebajara en US$ 2 mil millones las metas de acumulación de reservas para todo el año, a unos US$ 7 mil millones, pero le mantuvo en 1,9% del PBI el nivel de déficit fiscal que deberá tener a diciembre, frente al 2,3% del año pasado.

Muy poco en un año en el que por la sequía se estima que las exportaciones agrícolas y sus derivados, dejarán un ingreso de solo US$ 21.740 millones, unos US$ 14 mil millones por debajo de la anterior campaña, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Como consecuencia de esta situación, también habrá un efecto negativo en la recaudación impositiva. En ese sentido, el informe privado proyectó sobre los ingresos por Derechos de Exportación una caída superior a los US$ 2.314 millones respecto a las expectativas que había en el inicio de la campaña, y además se perderían otros US$ 3.742 millones en concepto de otros impuestos, incluyendo Ganancias. De este modo, la sequía habría erosionado los ingresos del fisco estimados para la campaña en US$ 6.056 millones.

En medio de este panorama de falta de divisas, el Banco Central (BCRA) se sigue desprendiendo de dólares. Solo el jueves, 48 horas después que que se conociera la decisión del Ministerio de Economía de vender los bonos en dólares que tienen los organismos del Estado, principalmente la Anses, y darles otros en pesos, la entidad vendió US$ 88 millones en el mercado.

Desde la perspectiva de Economía esto no es así porque “estamos frente a la creación de un mecanismo relativamente complejo, pero que confiamos será muy útil para prevenir y para actuar frente a situaciones disruptivas en el mercado cambiario”. Así lo enfatizó el viceministro Rubisntein en una columna exclusiva que escribe en esta edició (ver página 4).

Economía lanzó este “canje interno” en el cual vende unos US$ 4 mil millones en bonos en dólares, tanto bajo jurisdicción local como extranjera, que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y le da a este organismo dependiente de la Anses nuevos bonos en pesos.

Con eso cumple un doble rol, por un lado presionar las cotizaciones del dólar en el mercado financiero atada a estos títulos, pero también se hace de “pesos” que el Estado necesita para hacer frente a la falta de ingresos por la menor exportación.

El canje, que si bien ya fue anunciado en el Boletín Oficial, pero aún espera nuevas regulaciones para poder estar operativo, tuvo un efecto inmediato en el precio de los bonos. Los títulos en dólares cayeron entre el 3 y 5% y el Riesgo País superó los 2.500 puntos, en una marca que no veía desde principios de noviembre último.

Por contrapartida, la medida sirvió para “desinflar” en parte a las cotizaciones financieras del dólar: el Contado Con Liquidación, que había llegado a superar los $ 400 al principio de la semana retrocedió y terminó este jueves en $ 389; mientras que el dólar MEP finalizó apenas por encima de los $ 379. También alcanzó a contener al dólar libre que esta semana llegó a tocar su máximo histórico nominal de $ 394, y este jueves cerró a $ 389.

“¿ Cuánto durará esto? No lo sé... Hace menos de un mes anunciaron la recompra de mil millones de dólares de bonos, compraron menos de US$ 500 millones, y ahora salen a venderlos”, dijo el expresidente del BCRA, Martín Redrado, al canal Todo Noticias.

“No sabemos a qué precio se van a vender, cuántos... es otro ‘parche’ que no ataca las razones de fondo de esta crisis, que es la falta de confianza en este gobierno”, dijo Redrado, quien ahora asesora al precandidato presidencia, Horacio Rodríguez Larreta.

En la misma línea, el ex titular de la Anses, Diego Bossio, afirmó que el Gobierno “está muy necesitado de financiamiento” y la medida “es un atajo más, pero no resuelve la situación de fondo. Los bancos les decían que no tenían más para prestar. El Tesoro no puede emitir bonos con un Riesgo País a 2.400 puntos y por eso apareció la idea de vender los bonos de la Anses”.

Bossio en declaraciones a Radio Mitre explicó que a la Anses “le van a dar bonos duales al 2036, que ajustan por inflación. No sabemos cuánto valen; es una medida táctica”.

“Emitimos deuda a valores tres veces superior a lo que hizo Argentina con Venezuela, al 15%. El (título en dólares) AL30 vale 25 dólares y pagaría 104 dólares; evidentemente los bonos en dólares son mejores” que los nominados en pesos, que le entregarán a la Anses.

En defensa de la medida salió la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien a través de Twitter advirtió: “Avísenle a los opinadores precoces sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los jubilados, que recomiendo leer cuál es el mecanismo sobre el canje con Anses”.

“Se van a tener que meter la lengua en el bolsillo, por decirlo de una manera correcta”, dijo la legisladora del Frente de Todos.

Desde el Ieral advirtieron que “más allá de lo oneroso que resulta desprenderse de títulos que rinden 45% anual en dólares y de los interrogantes legales de la medida, hay que subrayar la escasa potencia del instrumento”.

Si se lograra reunir poco más de un billón de pesos por la venta de estos títulos, “esa cifra (no se) compara con vencimientos de títulos en manos del sector privado estimados en 6,2 billones para abril-septiembre”.

La casa de estudios de la Fundación Mediterránea apuntó a que “todo indica que seguirá siendo necesaria la participación del Banco Central en el mercado secundario de títulos en pesos, por lo cual las presiones inflacionarias y la brecha cambiaria seguirán a la orden del día”.

Semana clave para mercados y pobreza

Mañana el Gobierno encarará el inicio de una semana con al menos dos escenarios complejos.

Por un lado, la apertura de los mercados, luego del derrumbe bursátil en Europa el viernes que, por el feriado. no tuvo operaciones en la plaza local. De todos modos, los bonos y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en el exterior acumularon una caída del 7% en la semana

El otro dato es que el jueves el Indec difundirá el índice de pobreza e indigencia del segundo semestre 2022. Los especialistas coinciden en que podría ser menos malo de lo que se espera; sin embargo, es una foto que refleja lo que ya ocurriò.

La preocupación actual en todo caso se concentra en el impacto que la alta inflaciòn del primer trimestre 2023, en curso, tendrá en los indicadores sociales actuales.

De acuerdo con el cronograma oficial, ese dato se conocerá justo en las cercanías de las PASO y dentro del oficialismo hay debate por las consecuencias en las urnas.