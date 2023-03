El economista Diego Bossio, a pesar de su antigua cercanía con el ministro de Economía, fue muy crítico con la medida tomada por Sergio Massa respecto al canje de bonos de ANSES. “El sector privado quiere los títulos en dólares, evidentemente, por algo los quiere”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me parece interesante algo que vos dijiste en tus redes, que se juega a la ruleta con esta medida de los bonos de ANSES, es decir, que pone en riesgo el dinero de los jubilados. Se puede perder o no el dinero, dependiendo de cómo evolucione la relación dólar-peso en el futuro.

Acá hay una situación frágil. No se pueden analizar las medidas desde un contexto que sea distinto a la realidad. Hay una sequía muy fuerte, se habla de 26 mil millones de dólares menos, un Estado que tiene déficit y que le cuesta conseguir financiamiento.

El primer atajo que encuentra el ministro es tratar de ver de qué manera conseguir financiamiento. Como no puede emitir bonos en dólares, porque el riesgo país está en 2400 puntos, y sería un escándalo emitir deuda a ese nivel, los bancos le pusieron un límite, le ofrecieron prestar si se les da bonos en dólares.

Ante la imposibilidad de emitir bonos en dólares, aparece la posibilidad de estos bonos de ANSES. Los bancos dicen: “dame esos bonos, yo te doy pesos, y vos dale a ANSES algún activo que vaya conforme a la inflación, el dólar, entre otras posibilidades”.

Es una conjetura, porque los bonos que va a recibir ANSES son de acá a 13 años. Pasa de tener bonos que se pagan en dólares a tener bonos en ley argentina, en pesos a pagar en 2036.

Si gana o pierde ANSES es conjetural, lo que sí, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué esos bonos no son aceptados por los bancos directamente? Me pregunto por qué la ANSES desdolariza su cartera.

En tu gestión pasaron de 10% del total de los activos del ANSES en dólares a casi el 50%.

Sí, básicamente porque teníamos que preservar los activos. Es clara la ley al respecto, hay un mandato fiduciario. Hay que preservar los activos y elegir opciones de inversión que sean fuertes y sólidas. Había brecha y teníamos que cubrirla. Todas las decisiones fueron en ese sentido.

La cuestión de fondo parece ser si el peso o los activos argentinos en pesos van a valer más en el año 2036 o, por el contrario, los activos en dólares van a valer más. Podríamos pensar que a los activos en pesos les va a ir mal o, por el contrario, que Argentina va a entrar en una senda de crecimiento con el Litio, el gas de Vaca Muerta, hay dos o tres gobiernos exitosos y quien apostó al peso gane. Lo que pasa es que, como en el pasado siempre ganó quien apostó al dólar, apostar al peso resulta negativo, independientemente de que pueda ser un acierto hacia el futuro. ¿Es correcto?

Correcto. Es conjetural, porque no sabemos lo que va a pasar de acá a 13 años, pero es así. Si Argentina hace bien las cosas, eso va a ser así, lo que pasa es que pareciera que hacer bien las cosas se posterga de manera permanente.

Acá hay otra cuestión de fondo. El Tesoro no puede emitir deuda porque el riesgo país está en 2400, pero lo que hace es vender la deuda que tiene el Estado, en manos de los distintos organismos, que rinde entre el 25% y un 40% o 50% anual.

Recordemos las dificultades y el debate público que se generó cuando se emitió deuda al 15% que compró Venezuela. Sería una venta de activos en dólares del Estado, los bonos que se canjearon a Guzmán, bonos que, en su momento, habíamos comprado nosotros, a una tasa de entre el 50% y el 25%.

¿El retorno generado por los bonos sería una combinación de tasa de interés más el cambio del valor del bono? ¿Podrías explicarnos un poco esto?

Te lo explico con un bono concreto: el AL30 es un bono bajo ley Argentina que paga en dólares, la ANSES tiene esos bonos.

En 2030, ANSES debería cobrar 104 dólares. ¿Cuánto vale ese bono hoy en el mercado? 25 USD. Lo está vendiendo. La tasa implícita es superior al 40%.

Es decir, el valor del bono actual en el mercado tiene un descuento del 75% y se vende a 25.

Exacto. La situación es grave y muy frágil desde lo económico, la sequía ha generado una situación muy compleja que seguramente va a requerir medidas extraordinarias que posiblemente todavía no estemos viendo, porque la situación se va a ir agravando con el tiempo.

Es menos actividad económica en el sector agrícola, menos dólares para la producción. Cuando tenés menos dólares, acumulás menos reservas. Y acumular menos reservas genera menos libertad para tomar medidas para sostener la inflación.

Entonces, la situación es muy frágil. A mí no me gusta subestimar a nadie, y menos a los que están conduciendo. Yo tuve la oportunidad de transitar los pasillos del poder, entonces no pretendo subestimar a nadie y sé que las situaciones son decididamente complejas.

Pero en este caso, lo que estamos viendo es que hay un canje muy fuerte de deuda en pesos por deuda en dólares, y que, evidentemente, el sector privado quiere los títulos en dólares, evidentemente, por algo los quiere.

Todo eso genera dudas, y requiere, por lo menos, una explicación en el Congreso de la Nación por parte de las máximas autoridades. Son cuestiones que, posiblemente, traigan una solución táctica de corto plazo, plata para el Tesoro para solventar los gastos, pero se están comprometiendo recursos y activos de muy largo plazo.

¿Es correcto decir que vos estabas muy cerca de Sergio Massa y tu crítica acerca de estas medidas indicaría que esa relación tomó cierta distancia?

No. Es verdad que estuve muy cerca de Sergio Massa y tengo un respeto por él, pero ante este tipo de medidas puntuales, sentí la necesidad de decir lo que siento y cómo la veo.

Nosotros hemos tenido, del 2009 al 2015, una actitud de preservación de esos activos, de ser muy cuidadosos en el manejo con el propio Estado, porque teníamos que ir al Congreso a explicar. Eso creo que es importante, cuando tenés que dar explicaciones en el Congreso tenés que poner todos los argumentos sobre la mesa.

Esos recursos no se usan para pagar las jubilaciones corrientes. La ley es muy clara al respecto. Para utilizar los fondos de las jubilaciones corrientes tiene que haber un déficit muy grande, tenés que ir al Poder Ejecutivo, proponer una reforma previsional.

Ahora bien, los jubilados, que cobraban poco cuando yo era director de ANSES, pero hoy cobran mucho menos en términos reales, y además ven, los futuros trabajadores, cómo se deteriora el ahorro de un organismo previsional que deberíamos cuidar con algodones, y ahí surge una preocupación.

Yo manifesté mi opinión en ese sentido, que creo que es consistente con lo que hice cuando me tocó conducir ANSES.

Vos fuiste director ejecutivo de ANSES en 2009, cuando ya se había producido la absorción compulsiva de todos los que estaban en los sistemas de jubilación privados, las AFJP, al sistema de reparto. ¿Sentís que se estafó al pasar al sistema de reparto a aquellos que aportaron en las AFJP? ¿Creés que el Gobierno va, finalmente, a una jubilación universal en la que da lo mismo cuánto haya aportado cada uno?

No creo. La cultura argentina requiere que el sistema previsional sea público y de reparto. Eso incluso lo votó el macrismo durante los años 2016 a 2019. No quiere decir que no tengamos que seguir pensando de qué manera fortalecer el sistema.

La cantidad de aportantes privados al sistema es muy baja. Eso no ha crecido porque la economía no acompañó, pero, básicamente, tenemos que pensar cómo dotamos de mayores aportantes al sistema de seguridad social para hacerlo sostenible, y para que, efectivamente, el que trabaja tenga una jubilación digna, y me parece que eso requiere una discusión muy amplia.

En el mundo se está discutiendo. Fijate lo que está pasando en Francia, con discusiones muy fuertes. Requiere una discusión franca, sincera, genuina, sin hipocresía, y fundamentalmente, con la capacidad de generar empleo privado en el país, porque hay un límite ahí.

La capacidad de generar empleo privado formal se ha deteriorado mucho, Argentina no crece fuerte, en términos per cápita, desde el año 2011, y todo ese estancamiento tiene una repercusión en el sistema de seguridad social y en el Estado.

