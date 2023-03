Malena Galmarini: "Me encantaría que Sergio Massa sea presidente"

Malena Galmarini, titular de AySA, opinó que Sergio Massa sería un buen presidente para la Argentina, con las contradicciones que implica en términos de sacrificio de tiempo en la vida privada. “Sergio conoce en profundidad los temas necesarios para sacar la Argentina adelante”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Vas a ser candidata a intendenta de Tigre?

Sí, ya lo dije públicamente, voy a ser candidata a intendenta de Tigre. Creo que Tigre tiene mucho más para dar, después de las gestiones de Ricardo Ubieto y Sergio Massa, que logró transformar realmente Tigre en sólo cinco años que fue intendente, tras la continuidad de Julio Zamora en esa gestión. Hoy hay muchos de los servicios básicos que se están cayendo y no se están llevando adelante como corresponde.

Tigre necesita y quiere más. Ya estamos trabajando, aunque todavía no soy intendenta, con el delta de Tigre, pero además con el delta bonaerense. Estamos trabajando en una universidad para la que, lamentablemente, los legisladores de Juntos por el Cambio no dan quórum. Pareciera que no quisieran que los jóvenes en Argentina tengan universidades cerca de sus casas.

El mundo está llegando a lo que se denomina “las ciudades de quince minutos”. Tener todos los servicios en la cercanía, para no tener que moverte y bajar la huella de carbono, y para eso son importantes proyectos como la Universidad del Delta.

La comida secreta de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa

Me imagino que la tarea de conducir un ejecutivo, sea una intendencia o un país, implica un esfuerzo personal y un sacrificio de tiempo de la vida privada para la vida política. En algún momento, tu marido, había hablado de que la familia le pedía más tiempo personal. ¿Te gustaría que Sergio Massa tuviese el desafío de conducir el año próximo el Ejecutivo Nacional?

Si me lo consultás como ciudadana, me encantaría que Sergio Massa sea presidente. Es un tipo formado y que sabe mucho, no sólo del ámbito doméstico, sino también de lo internacional.

Sergio conoce en profundidad los temas necesarios para sacar la Argentina adelante, como la minería, la energía, y cómo hacerlo de manera sustentable. Hoy está demostrando su capacidad en este ministerio de economía que quedó desguazado después del paso de Martín Guzmán.

Creo que Sergio puede ser un gran presidente. No sé si él lo quiere en este tiempo. Él tiene claro que no puede ser ministro de Economía y candidato al mismo tiempo, porque hoy el Ministerio de Economía le está consumiendo todo su tiempo, capacidad y habilidad para sacar la Argentina adelante.

Una Argentina que está en una situación muy crítica, muy dura, con una deuda impagable que se transformó en un acuerdo con el FMI muy duro para la gente de nuestro país. Él está tratando, desde el inicio, de flexibilizar el acuerdo, entendiendo que la pandemia, la guerra, la sequía, la bajante del río Paraná en su momento, las heladas fuera de tiempo, el granizo, todo eso son obstáculos que hay que superar para fomentar el desarrollo económico del país.

Yo creo que, de a poco, lo está logrando. Todavía cuesta, pero él está muy enfocado en sacar el país adelante. No sé quién se animaría a poner todo su capital político en juego, con la voluntad, vocación y coraje que hay que tener para agarrar un fierro caliente como el que agarró él.

No sé si estaría en condiciones de dejar ese lugar para tomar otro. Es importantísimo que Sergio pueda llevar a buen puerto la economía para ganar una elección, que también creemos que es necesario ganar, no por los cargos, sino porque creemos que nuestra gestión, incluso con todas las desavenencias y errores que tuvimos, sigue siendo mucho mejor para el pueblo argentino que lo que puede ser la vuelta de una gestión como la que vivimos entre 2015 y 2019.

En el marco familiar, tendremos que charlar mucho con nuestros hijos, que ya son grandes. No son más niñitos a los que uno no les pregunta demasiado. Milagros está militando y está muy contenta y comprometida con lo que pasa en Tigre.

No creo que Milagros tenga reparos en que Sergio sea candidato a presidente. Tomás sí, no quiere, le pide mucho tiempo a su papá.

Este año sufrió el ataque furibundo de los trolls macristas, y algunas personalidades, por su trabajo en Qatar. Terminó perdiendo el trabajo y el sueño de trabajar en un Mundial, con todos esos insultos y denigración que sufrió, con sólo 17 años, recién saliendo a la vida, entrando a la universidad.

Todo eso nos costó mucho a todos y puso a Tomás en una situación de no querer que Sergio sea candidato. Pero bueno, también tendremos que explicarle que, a veces, el bien común está por encima de las necesidades personales.

Es un pibe muy comprometido, inteligente, como Milagros. Estoy seguro que entenderá, y si no, veremos.

Nota en desarrollo

FM