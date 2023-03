Julio Zamora: "Tenemos que trabajar con lo que le pasa a la gente. Ese es nuestro compromiso como militantes políticos"

En el Honorable Concejo Deliberante (HCD), el intendente de Tigre, Julio Zamora, sostuvo: "Tenemos que trabajar con lo que le pasa a la gente. Ese es nuestro compromiso como militantes políticos". Allí, enfatizó en los desafíos proyectados para su gestión en materia de obra pública como la construcción de un Hospital de Alta Complejidad, 2 microestadios y 2 teatros. Además, realizó un balance sobre las políticas implementadas por el Municipio en las áreas de empleo, salud, seguridad, educación, deporte, ambiente, turismo, cultura y género.



"Quiero agradecer a todos los miembros del concejo deliberante por su silencio y respeto al discurso de apertura de sesiones. Planteé distintas cuestiones que tienen que ver con el horizonte que tiene Tigre para el futuro con muchas obras y realizaciones, con un Municipio que sigue creciendo, con 80 mil habitantes más de acuerdo al censo", expresó el jefe comunal y agregó: "Tenemos que dialogar mucho más, hay cuestiones que tienen que ser políticas de Estado y no podemos estar peleándonos por cuestiones que hacen a la mejora de la calidad de nuestros vecinos. En este sentido yo estoy abierto a escuchar y a dialogar con los vecinos y concejales para que nos puedan plantear las distintas cuestiones desde su visión. Vamos a trabajar mucho más y estamos agradecidos por el apoyo que nos brindan no solo en las elecciones sino lo que vemos en los barrios, porque el vecino reconoce la presencia municipal en cada rincón del distrito con las calles, las escuelas, la iluminación, las plazas, entre otras obras".



El discurso del jefe comunal inició con el agradecimiento al personal municipal y sostuvo: "El primer convenio colectivo de trabajo que firmamos permitió derechos como el pase a planta donde ya tenemos el 80% y este año queremos completar. También, hoy todos los salarios de los trabajadores son remunerativos y cuando se jubilen van a cobrar el porcentaje que les corresponde".



En materia de salud, mencionó la colaboración de los 3 hospitales de diagnóstico inmediato con camas de terapia intensiva durante el contexto de la pandemia COVID al sistema de salud provincial. También, puso en valor el trabajo que se realiza en el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó del Municipio, reconocido como un establecimiento modelo en la región, donde en el último tiempo se realizó un implante osteointegrado, una cirugía cardiovascular, un neurocirugías de urgencia, una resección de tumores cerebrales y la reimplantación de un pie. Actualmente, resuelve el 97% de las consultas y patologías. Además, comunicó que este año se va a inaugurar un hospital cardiovascular en el HDI Valentín Nores y se incorporará un nuevo tomógrafo al Hospital Materno Infantil.



Por otra parte, destacó la creación del centro de rehabilitación para adultos Juana Azurduy, que se suma al servicio brindado por el centro Frida Kahlo dirigido a niños y niñas. Ambos espacios cuentan con un equipo interdisciplinario integrado por traumatólogos, pediatras, psicólogos y kinesiólogos. Sobre este 2023, destacó la proyección de un nuevo hospital de alta complejidad para adultos que contará con 142 camas, quirófanos e imágenes, entre otros servicios en la primera etapa. Con su culminación dispondrá de 464 camas y una superficie total de 27 mil m2.



En relación a la seguridad ciudadana, el intendente dijo: "Hasta 2018 teníamos un total de 176 robos de autos anuales, fuimos bajando y en el 2022 tuvimos 69 robos. El último diciembre fue de 6, el mínimo en la historia. Nos vemos con el espejo de Rosario y en nuestra comunidad también existen esos problemas. Lo que tenemos que hacer es utilizar todo el sistema para poder controlar la labor de la fuerza de seguridad, con la tecnología, los móviles, los patrulleros y lo que pueda poner el Municipio".



Seguido, detalló: "Hace 3 años que Tigre no registra ningún caso de homicidio en ocasión de robo. Y eso forma parte de las políticas de seguridad que ha hecho el Municipio de Tigre y no es una cuestión de un intendente, sino de una política pública que fue fortalecida en el tiempo".

Con respecto a la nueva alcaidía en Dique Luján, Zamora remarcó: "Esto no es algo que haya determinado el intendente municipal sino que la votaron todos los bloques políticos en la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, yo no inventé nada. A instancias de la Corte Suprema de la Nación, que le exige al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que realice una política para sacar a los presos que hoy están en las celdas de las comisarías hacinados, durmiendo parados inhumanamente".



En alusión a infraestructura pública, señaló que gracias al Gobierno Nacional en el 2022 la cantidad de metros de obras de gas realizadas fue de 25.509 y las proyectadas para el 2023 serán 47.100. La red de agua durante este año llegará al 100% del territorio y cloacas al 80%. Además, el Municipio ha renovado 80 espacios públicos y cada uno consta de parquización, canchas de ping pong y de básquet, juegos para niños y niñas, sectores deportivos, mobiliario urbano e iluminación LED. Indicó que se puso en valor el Puente Guazú Nambí, la Av. Juan B. Justo (ex 197) y la Ruta 197 entre los puentes El Talar y General Pacheco. Se repavimentó la Av. Italia en Nuevo Delta y se renovó la Av. Juan B. Justo (ex Ruta 9) de Troncos del Talar, la Av. Liniers de Rincón de Milberg y la Ruta 9 de General Pacheco. También, se avanza con obras en el Camino Barbarita.



Vinculado a políticas de desarrollo económico social, afirmó: "Tenemos varios aspectos importantes. Uno es el comercial, con la construcción y ampliación de los centros comerciales del distrito, brindando un escenario para que nuestros vecinos puedan tener la posibilidad de mejorar sus ventas. Otro con el empresario que tiene un gran potencial industrial y que da trabajo, con el cual tenemos que tener una excelente relación y apoyo. Además, contamos con un portal de empleo que brinda la posibilidad de acceder a trabajo. Ofrecemos capacitaciones, que dimos a más de 15 mil vecinos en todos estos años y que les permitió a muchos llegar al empleo".



Más adelante, en relación al ex predio Ecosol, continuó: "Nosotros hemos planteado durante un tiempo largo junto a los vecinos de Rincón de Milberg la necesidad de que Ecosol sea un parque público y libre para todos los vecinos. Vamos a seguir trabajando en eso porque no queremos que se privatice. Antes los ojos cerrados de algunos funcionarios que no ven que lo que tenemos que hacer es brindarle a la comunidad y no a algún vivo para que haga negocio".



En lo que atañe a la educación, el intendente describió lo realizado durante su gestión como la inauguración del Centro Universitario Tigre (CUT), los 5 nuevos edificios escolares, los Jardines Municipales de Don Torcuato y Tigre centro, entre otras acciones de ampliación y mejoras edilicias en escuelas públicas de todo el distrito; también la llegada de la Universidad Pública de las Artes (UNA) al CUT. Mencionó que en 2023 el plan de obras prevé la construcción de nuevos edificios educativos, la ampliación de aulas, comedores y talleres, la renovación integral de 25 sanitarios y la intervención de 37 establecimientos escolares con diversas mejoras. Se continuará con el programa Aprender Jugando de renovación integral de patios de juegos en jardines de infantes.



En lo que respecta al deporte, el intendente hizo hincapié en la construcción de dos microestadios en Benavídez y Don Torcuato, ambos con una superficie de 1.600 m2 y capacidad para 1.000 espectadores. El Municipio tiene contemplado, además, la creación de una pista de atletismo en el Polideportivo Sarmiento, que será la única con sus características en todo Zona Norte y un nuevo SUM para el polideportivo Zabala de Benavídez.



En relación al área de cultura, remarcó: "Yo he escuchado algunos ediles y dirigentes políticos que plantearon su nostalgia por recitales y realmente queremos plantear un cambio de paradigma en eso. Tiene que ver con la construcción del Teatro Municipal Pepe Soriano que hoy lo visitan todos los vecinos y les llena el alma. Por eso, vamos a arrancar la construcción de otros 2 teatros más en las localidades de El Talar y Don Torcuato".



Posteriormente, se detuvo en la actividad turística de Tigre y resaltó: "Tenemos que trabajar en conjunto con los prestadores turísticos, en cómo diseñamos políticas para transformar en empleo esa gran afluencia de público que viene. Más de 10.000 personas viven del turismo y eso hay que cuidarlo y valorarlo. Hay que darle una vuelta para generar mayor empleo".



Dentro del tópico del ambiente, Zamora distinguió el Plan de Manejo del Delta, que garantiza la insularidad de Islas y la protección del humedal, vital para el municipio. También, las políticas ambientales con el programa RECICLA, que lleva más de 4 millones de kg en elementos recuperados.



En cuanto a la temática de Género e Infancia, el intendente añadió: "En primer lugar tener un refugio para nuestros chicos en la localidad de El Talar, que hasta hace unos años si estaban en alguna situación de riesgo tenían que vagar por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Logramos tener un espacio para proteger al niño y a la mujer. Ratificamos una política de género que plantee cambios de paradigmas, pensar un nuevo vínculo entre el hombre y la mujer".



La alocución del jefe comunal prosiguió: "Estamos en un momento político en donde vemos que hasta en nuestro movimiento se están impregnando ideas de ajuste, de pensar que tenemos que quedar bien con un organismo internacional. Tenemos que trabajar con lo que le pasa a la gente. Ese es nuestro compromiso como militantes políticos. Hay otros sectores políticos que tienen otras prioridades, nosotros tenemos las nuestras y de eso se trata la política, en cómo incidimos en la agenda ciudadana y pública, en cómo planteamos lo que queremos para la comunidad, cómo planteamos la igualdad”.



Y concluyó: "Gracias a los concejales de todos los bloques políticos. Resta un año importante de definiciones, hay muchos candidatos y está bueno que así sea, que la sociedad pueda elegir entre todos. Nosotros desde el oficialismo vamos a escuchar lo que dice la gente. Quiero terminar con el fragmento de una canción: ´Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle´. Eso es lo que vamos a hacer, trabajar por el Tigre que queremos".