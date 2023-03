El kirchnerismo gira y Alberto Fernández saca pecho por el fin del “dedómetro”

“Alberto impuso la participación, finalmente va a terminar pasando lo que él dijo”; evaluaron desde la comitiva presidencial. Cuando el avión aterrizó en República Dominicana ya Máximo Kirchner había lanzado otro mensaje al jefe de Estado al decir que el que se enoja puede competir en las elecciones. “Es lo que quiere el Presidente”, fue la frase con la que reaccionó el entorno de Alberto Fernández que lo acompañó a la Cumbre Iberoamericana. También celebran el fin del “dedómetro”.

Desde el kirchnerismo reconocieron ante PERFIL que hay un giro de este sector sobre la posibilidad de ir a unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El 11 de marzo, Máximo Kirchner dijo en Avellaneda que Cristina Kirchner debe ser la dueña de la estrategia electoral. Ahora lanzó que “si alguien se enoja, vamos a las elecciones y la sociedad elige”. Una versión moderna y para la interna de la frase de CFK cuando apuntó al sector agropecuario y les dijo que “armen un partido y ganen las elecciones”.

“El giro lo impone que no haya una mesa de negociación, la indefinición y el no diálogo", dicen ante PERFIL desde el sector que lidera Cristina Kirchner. En esto coinciden ya que el mandatario cree que los va acorralando. La posibilidad de que haya una PASO con varios candidatos del oficialismo fue reconocida por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, uno de los que se anotan para competir.

“Esto no significa que llegado el momento suceda. Hoy CFK no es candidata y eso abre también la posibilidad. Hay que esperar a ver qué define la vicepresidenta”, aclaran desde el círculo íntimo de la vice.

Alberto Fernández habló de una “guerra inexplicable”, pidió cambiar el sistema financiero y facilidades crediticias

También lanza: “Esto no significa sobre tener razón. Hablar de la posibilidad de las PASO no significa que Alberto ganó. En la Rosada miden lo que pasa con esta visión de que ´yo tengo razón´”. Y agrega: “Si hay que medir en ese sentido, entonces que reconozca que el acuerdo con el FMI nos está llevando a hacer todos los días distintas maniobras financieras con Massa para que no se profundice la crisis. En vez de eso, el Presidente se la pasa diciendo que la deuda no provoca en la actualidad ningún problema”.

Alberto Fernández leyó las declaraciones desde Santo Domingo y evaluó que ya hay un kirchnerismo "resignado" con las PASO. "Ya no elige Cristina", dice en la intimidad. Fernández habla de "democratizar" el espacio y que una nueva dirigencia llegue de reemplazo.

“El Presidente impulsa la participación y el abandono del dedómetro”, dicen desde República Dominicana a donde el jefe de Estado llegó a participar de la Cumbre Iberoamericana como previa a la reunión bilateral con Joe Biden. Tiene que ver con una crítica al armado electoral de la vicepresidenta que suele ser la dueña de la lapicera. El jefe de Estado resistirá esta metodología y está dispuesto a discutir con su candidatura sobre la mesa los nombres de las boletas electorales.

El Presidente asegura que los gobernadores lo alientan a sostener la competencia interna. Sin embargo, los jefes provinciales suelen criticar a la vice y después terminan acordando la estrategia con ella. Tal como contó PERFIL, la mesa que se armó en febrero para comenzar a discutir la estrategia electoral está paralizada. "La vamos a convocar", dicen desde el entorno presidencial mientras ganan tiempo y el jefe de Estado sigue sin dar definiciones sobre su postulación.

“Que haya PASO no quiere decir que Alberto sea candidato”, dicen en la comitiva. Desde Buenos Aires, fue Aníbal Fernández quien, una vez más, defendió al Presidente. "Estoy convencido de que Alberto le gana a Cristina”, dijo el ministro de Seguridad. Esta reacción no es casual ya que hay una decisión del jefe de Estado de no dejar pasar las críticas. “Ahora se contesta, antes no se contestaba”. También ahora se discute la estrategia electoral, algo que antes no. “Con el esquema de unidad y lista única con el que fuimos en 2021, perdimos”, dicen.

Hoy Alberto Fernández siente que el Frente de Todos tiene una oportunidad. Según la última encuesta de Aurelio que detallan desde República Dominicana Juntos por el Cambio tiene 34 puntos, el Frente de Todos 32 y Javier Milei 21. “Si el gobierno fuese una cagada hoy deberías tener un candidato fortalecido en la oposición. Sin embargo, todos miden poco”, evalúan.

Sobre el fenómeno de Javier Milei aseguran que no se moverá de ese porcentaje. “Del bipartidismo pasamos a tener tres opciones fuertes porque surge en indignismo. No va a crecer porque no hay más que eso, ese era el porcentaje del voto nulo, blanco, anulado que juntaba los momentos de crisis política los enojos y que hoy lo representa Milei.

¿Y Massa? “El dice que no pero hace todo para que sí”, dicen. Es una incógnita hasta para los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández. El jefe de Estado confía en que también, si tiene intención, pueda competir en una interna. Massa no parece dispuesto. Por ahora, CFK sigue sin mover mientras escucha “Cristina Presidenta”.