¿Comienzo del fin de la grieta?

“Este fin de semana, Mauricio Macri ratificó su renunciamiento respecto de su candidatura a presidente”. Así introdujo Jorge Fontevecchia la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del lunes 27 de marzo de 2023.

En la célebre obra de William Shakespeare, Hamlet, hay un famoso soliloquio en el que el príncipe de Dinamarca reflexiona sobre “ser o no ser”. De alguna manera, es la reflexión que debe estar teniendo Cristina Kirchner y que debe haber tenido Macri previa a su ratificación, “ser o no ser candidato”.

En el soliloquio, Shakespeare le hace decir a Hamlet: “ser o no ser, esa es la cuestión”, y luego “¿cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a ese torrente de calamidades y darle fin con atrevida resistencia?

Cada uno de los dos, por un lado Macri y por el otro Cristina, plantearon que no van a ser candidatos. Uno puede leer esto desde múltiples perspectivas.

Una es la mirada que hace Alberto Fernández, que esto es una señal inequívoca de que la tendencia política es hacia el centro. Alguien podría interpretarlo como el “fin de la grieta”, el fin del ciclo que se inauguró en el 2001, con el pase a retiro de los protagonistas más importantes de los 20 años de la política Argentina.

Otros pueden considerar que se trata de la continuidad de la grieta por otros medios, si la candidata triunfante de Juntos por el Cambio fuera Patricia Bullrich, por ejemplo.

Renunciamientos en espejo

Cristina Kirchner efectuó el renunciamiento a ser candidata en el marco del descargo luego de que se la condenara por la causa Vialidad. En su discurso por streaming desde su oficina en el Senado, afirmaba: “La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos”.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral acusándola de que tienen una candidata condenada”, afirmaba enfáticamente.

Mauricio Macri, el domingo 26 de marzo, anunciaba también que no será candidato. “Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador”, decía el exprimer mandatario, y luego decía: “Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección, y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos”.

No faltó, en su discurso, una crítica a la fórmula del Frente de Todos. “Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente”, dice sobre el final del video.

Las definiciones de Macri

Por la noche, Macri brindó una entrevista en La Nación + al periodista Luis Majul, donde dio algunas importantes definiciones.

Para justificar su renunciamiento, Macri afirmó que le “ganó una batalla al ego” y “no necesita revancha”. “Me di cuenta que existe 2023 porque hubo 2015, y hubo cambios que mucha gente sintió”, afirmó el ex presidente.

Algunos opinan que el renunciamiento de Macri no es tal, porque de todas maneras no hubiera ganado la elección. Ante estas críticas, Macri afirma “nunca estuvo en mi decisión especular con una encuesta”.

“Yo tengo que estar seguro que esto sigue construyendo la Argentina, así como estoy seguro que construyó haber creado un partido de cero, haber creado una coalición, haber terminado, después de 92 años, en minoría, enfrentando al peronismo más salvaje, que fue el kirchnerismo”.

Con respecto a su opinión sobre el perfil político de la coalición, Macri afirma: “Tiene que haber mucha firmeza, el buenÍsmo que practiqué en el 2015 al 2019 no se aplica hoy”.

Probablemente ésta última sea, desde el punto de vista político, la definición más importante que dio Macri. Expresa una aceleración en el ritmo de transformación y mayores cambios.

Por otra parte, el ex presidente dio su punto de vista a una posible ruptura de la coalición. “El que saca los pies del plato de Juntos por el Cambio no existe más”, dijo, y agregaba, “nosotros somos el cambio o no somos nada”.

Es decir, la crítica no iba dirigida sólo a quienes se salgan de Juntos por el Cambio, sino también hacia aquellos que, dentro de la coalición opositora, pretendan plantear una ideología diferente a aquella de 2015.

Hubo dardos que apuntaron al actual ministro de Economía, Sergio Massa. “A Massa le di la elección de competir dentro de las mismas ideas y eligió ir para el otro lado”, expresó el dirigente de Juntos por el Cambio. Al mismo tiempo, lo llamó a dejar de “manotear hasta el último ahorrito que les quedan a los jubilados y a los ciudadanos para tratar de ver cómo llega con los números”, y a que “realmente haga algo poniéndose en los zapatos de un patriota”.

Sobre su candidato para jefe de Gobierno porteño, afirmó que “es una obviedad que no hay candidato que Jorge Macri”. Aunque destacó los valores de Acuña, Quirós y Lousteau.

Su opinión sobre Javier Milei

Macri se refirió también al candidato de La Libertad Avanza. “Tengo una buena relación con Milei. Hablamos con respeto y yo le pido que no sea tan duro en los términos que usa, que tienda puentes, yo creo en el diálogo”, afirmó.

También dijo que coincidía con varios de sus postulados. “Siempre dije que hay que terminar con la carrera de concejal a millonario, él habla de ‘casta’, es el mismo concepto. No podemos robarle el trabajo a la gente cobrándole impuestos que no corresponden para después contratarla a Donda y sus amigos para que no hagan nada”.

¿A las puertas de una nueva etapa?

El reportaje de Majul a Macri fue muy bueno. Probablemente, al haberse sacado el peso de tener que discutir si va a ser o no candidato, el ex presidente habla más sin filtro de lo que habla habitualmente.

¿Estamos ante el fin de la grieta? ¿Dar vuelta la página del 2001? ¿El comienzo de una nueva etapa? ¿Se confirmará la renuncia de CFK después de la renuncia de Macri? Final abierto.

