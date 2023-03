Luego de la renuncia a su candidatura durante el fin de semana, Mauricio Macri dio a entender que influirá en la interna del PRO y aseguró que en diciembre el gobierno será de Juntos por el Cambio. Además habló sobre el diputado Javier Milei y dejó en claro sus diferencias con la postura dialoguista de Horacio Rodríguez Larreta.

Autodefinido como “ecuánime, que no es lo mismo que imparcial”, el ex Presidente afirmó que tendrá un rol decisorio en la interna del partido que él mismo creo.

El exjefe de Estado prometió que intentará "acompañar a los candidatos para que crezcan todo lo posible, pero si en algún momento veo con claridad que por la circunstancia hay uno de esos dirigentes que tiene las características para representar mejor el escenario en que estamos, ahí lo diré, lo voy a decir como en otra época también he tomado partido, intentando no ser subjetivo”, aseguró Macri en un reportaje que brindó este lunes a Ignacio Miri en Clarín.

Encuesta: el 66% de los votantes de Mauricio Macri apoyaría a Patricia Bullrich

Consultado sobre los por qué de su decisión, el expresidente habló de una victoria contra el “monstruito” del ego y de pensar en lo mejor “para todos los argentinos” por encima de cuestiones personales. “Yo lo hago porque creo que hay que terminar con los personalismos y los salvadores, o caudillos responsables de todo”, repitió al igual que en el video donde anunció su renuncia.

Luego sostuvo que su rol en el armado opositor será el de “opinar sobre el rumbo de Argentina” y “fortalecer al futuro presidente”. Respecto a una posible fuga de “votos macristas” por su renuncia, reflexionó: “Espero que no, porque yo estoy. Yo no me voy. Estuve, estoy y voy a estar siempre. Mi relación con los argentinos es para toda la vida”.

Las diferencias de Macri con Rodríguez Larreta

Macri reconoció que tiene diferencias con el perfil dialoguista que expone Rodríguez Larreta, tal vez la mayor distinción que tiene con su competidora interna Patricia Bullrich. Vale, sin embargo, una aclaración: el Jefe de Gobierno ha dicho que ese diálogo puede realizarse con todas las fuerzas excepto con el kirchnerismo.

“Ya está claro que no pienso lo mismo, porque hoy ya es difícil encontrar cuál es el peronismo sin el kirchnerismo. No hay una vocación de dialogar, nunca la han tenido, ellos te llevan por delante, te tratan de sacar de la cancha y no creen que esta discusión se hace dentro de la Constitución”, respondió Macri. Luego agregó que el próximo gobierno tendrá días y no meses para llevar adelante sus reformas.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Elección en la Ciudad de Buenos Aires

Respecto a la interna y su favoritismo por Jorge Macri, ex intendente de Vicente López y además su primo, el ex Jefe de Estado dijo que se debe unificar la lista del PRO e ir a competir directamente contra el senador radical Martín Lousteau por la Jefatura de Gobierno porteña. Desde el año 2007, con dos mandatos de Macri y dos de Larreta, el partido amarillo ocupa la silla mayor del ejecutivo.

“Tenemos que hacer todos el esfuerzo conjunto para retener la Ciudad. Todas esas cosas que han dicho, que es indiferente para el PRO, o que para Larreta es lo mismo ceder la Ciudad, él mismo se ha encargado de negarlo”, dijo Macri.

También se refirió a las chances del ex intendente: “Hoy las encuestas dicen que aún así gana Jorge Macri, pero la verdad es que no tiene sentido ir divididos. Tiene que ir el que esté en mejores condiciones y los demás tienen que acompañar”.

Jorge y Mauricio Macri.

Qué dijo Mauricio Macri sobre Javier Milei

El empresario y ex presidente de Boca Juniors dijo que el diputado libertario canaliza “parte del enojo” de los argentinos. “Nosotros entendemos eso, lo interpretamos y tenemos una experiencia, que es lo que hace la diferencia. Estuvimos en el Gobierno, hicimos muchas cosas bien y otras no tan bien y eso es una experiencia”, sostuvo.

Javier Milei: "Muchos de la casta política tendrían que copiar lo que hizo Macri"

Por último, Macri dejó una reflexión contra las políticas estatales y reconoció que Milei ingresó en el debate público las ideas liberales: consideró que hay más gente "enojada" que personas que efectivamente abrace las ideas del liberalismo que encarna el diputado, que no obstante está introduciendo esas ideas "a toda la gente que se arrima a él".

"La Argentina necesita urgente dosis de liberalismo después de años de negación de la libertad, de la innovación, de la desregulación que genera espacios de desarrollo para la gente. La Argentina se bandeó mucho para el lado de un estatismo absurdo que aplastó la vida de la gente”, concluyó el expresidente.

GI/ff