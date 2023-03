El círculo rojo festejó el anuncio de Mauricio Macri de salir de la escena electoral en la carrera presidencial de octubre próximo. Más allá de las preferencias de cada sector o grupo empresario, el renunciamiento del expresidente activó el “operativo jubilación” de todos los funcionarios que pasaron por la Casa Rosada, lo que implica de manera directa a Cristina Kirchner, pero que también horada las intenciones de Alberto Fernández de quedarse en cuatro años más en el sillón de Rivadavia.

Consultados por PERFIL, los principales referentes de los sectores que integran el productivo Grupo de los Seis (G6) dejaron claro que la renuncia de Macri abrió el camino para achicar las precandidaturas presidenciales y, de ese modo, reducir la incertidumbre electoral. Aun así, admitieron que inversiones y negocios estarán en el mínimo de operaciones durante todo el 2023 hasta la asunción del próximo gobierno.

Con este escenario, las gremiales empresarias aceleraron los foros de encuentros con los precandidatos de cada sector para escuchar las propuestas sectoriales y, al mismo tiempo, intentar ponerles límites a los planes económicos. Mientras que en la tarde del lunes la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se reunió con los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), los representantes del establishment agro-ganadero de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tienen agenda para reunir a los que tienen intenciones de competir en las primarias dentro de cada sector.

Tras el "renunciamiento" de Macri, Vidal pidió a los candidatos de JxC acordar reglas y plan económico

Un escenario, la oposición y Wado

La versión local del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) tuvo que desandar rápidamente la pasarela que había armado con los precandidatos presidenciales, ya que el primero en la fila era Macri. “Después de mucho análisis, se había optado por empezar con un expresidente. Así que ahora hay que cambiar de invitado”, admitió una fuente cercana a la organización del evento que suele convocar a gran parte del establishment productivo, a donde hace pie el G6. Ese espacio, conformado por los sectores de la construcción, la industria, el comercio y servicios, las finanzas, los bancos y el campo, quedó en operatividad limitada por los desencuentros en torno a posicionamientos públicos. La foto de los almuerzos había sido, hasta el momento, el acto de unidad gremial-empresaria.

La cita estaba dispuesta para el miércoles 12 de abril a las 12.00 en el restaurante central del predio ferial de La Rural, en Palermo. Hasta allí se mudaron los almuerzos, que tradicionalmente se realizaban en el Alvear Palace Hotel, debido a la convocatoria que esperan tener durante el año electoral. Sucede que los organizadores tenían lista de espera de empresarios para poder participar, debido a la capacidad limitada que tiene el hotel porteño. El anuncio de Macri trastocó los planes y se espera por la nueva agenda, todavía con la fecha confirmada.

Ese mismo día, pero a las 15.00 en el auditorio de La Rural, está confirmada la presencia de media docena de precandidatos presidenciales, quienes presentarán sus planes para el campo: Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich del PRO; Gerardo Morales de la UCR; el gobernador cordobés, Juan Schiaretti; y Javier Milei por Libertad Avanza. Está invitado, aunque sin confirmación, el ministro del Interior y precandidato del Frente de Todos, Eduardo “Wado” De Pedro, quien, hasta el momento, es el único identificado en la carrera electoral dentro del oficialismo. No figuran en la agenda ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Sergio Massa.

Rodríguez Larreta y la renuncia de Macri: "No necesitamos un líder mesiánico, ya tuvimos demasiado"

Jubilación para los expresidentes

“Partiendo de la base de que nunca había anunciado que iba a ser candidato, me parece espectacular la decisión. Ojalá que todos los expresidentes decidan dejar de postularse a cualquier cargo político. Lo que me gustaría es que vuelvan a trabajar en la actividad privada, porque es lo más sano, ya que, de esa manera, quizás tenga las fuerzas y las decisiones para hacer las cosas que hay que hacer en el país, sin pensar en los réditos y costos políticos que pueden producir los cambios estructurales que se necesitan”, afirmó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman.

En diálogo con PERFIL, el representante del sector mercantil aclaró que esa máxima no incluye al presidente Fernández, debido a que “tiene derecho por la Constitución a presentarse a una reelección”, aunque aclaró que “si no se presenta o pierde la elección, le vale las generales de la propuesta de para que un expresidente no vuelva más a la política”.

A diferencia del Cicyp, que está obligado a reprogramar de invitado para su almuerzo dentro de 15 días, la UIA tuvo la foto con Bullrich, la precandidata que pareció salir fortalecida con el renunciamiento de Macri, debido a su identificación política e ideológica con el expresidente. La reunión fue en la casa de los industriales, “en el marco del ciclo de encuentros con referentes políticos”. Hablaron sobre las propuestas “para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo, recopiladas en el Libro Blanco”. Con la referente de los halcones dentro del macrismo, estuvieron los diputados nacionales Luciano Laspina y José Nuñez; el exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica y el ex senador nacional, Federico Pinedo. “Más que feliz por la decisión de Macri, la vimos muy enfocada en la problemática industrial”, aseguró uno de los empresarios que participó del cónclave. Esa misma fuente, consultada por este medio, juró que no tocaron el tema de la “resignación” de Macri.

Mauricio Macri: "Me costó muchísimo, el ego me decía que merecía revancha, pero no la necesitaba"

Incertidumbre en los negocios

“Cada uno evaluará su papel y aporte, pero la realidad impone, a nuestro entender, mayor necesidad de certezas con respecto al presente y futuro del país, la inversión, el crecimiento y el empleo. Certidumbre, credibilidad y concertación son ineludibles en este momento de Argentina y el mundo si queremos desarrollo sostenible y federalismo integrado e inclusivo”, afirmó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, consultado por este medio.

Más claro fue el dueño de una empresa constructora, que pidió mantener el off the record, quien admitió que el círculo rojo espera por la “jubilación” del presidente y de su vicepresidenta. “La renuncia de Macri es buena para despejar las incertidumbres electorales. Pero, las incertidumbres en los negocios seguirán hasta no saber cuál es la próxima gestión. Ahora, lo que sería ideal es que se bajen Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) para que venga sangre nueva”, admitió, crudamente, el hombre de negocios.

Massa, que niega en público sus aspiraciones presidenciales, pero que trabaja en silencio con el objetivo de mantener sus posibilidades de ser el candidato del FdT, es una opción cada vez más lejana para el establishment, quien, si bien le reconoce su “valentía” para hacerse cargo de la crisis económica e, incluso, el resultado de “haber logrado la estabilidad” en los meses que lleva en el Palacio de Hacienda, aclara que “cada vez hay más dudas de que tenga posibilidades reales de ser competitivo”.