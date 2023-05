El consultor Federico Aurelio habló sobre las encuestas que dan ganador a Javier Milei y dijo que el crecimiento del libertario es una realidad. Además, agregó que “ninguno tiene asegurado ser uno de los espacios que clasifique” al balotaje, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hay encuestadores que dan ganador a Milei, no solamente en el sentido de las PASO, sino que entrando seguro al balotaje. ¿Cuál es tu visión sobre cuánto hay de humo y cuánto de realidad en este fenómeno emergente de Milei?

Milei es una realidad, no de ahora, sino que se fue consolidando a lo largo del 2022, y que en los últimos meses tuvo un crecimiento adicional.

El primer crecimiento de Milei, sobre todo el del 2022, fue producto de exvotantes de Cambiemos, pero en los últimos meses tuvo un crecimiento producto, principalmente, de los votantes del peronismo, desencantados con el agravamiento de las distintas problemáticas de su día.

Este crecimiento le permite esta doble condición que vos contabas, ser individualmente el candidato más votado para la primaria, no así el espacio, que sigue siendo el tercero, ya no muy lejos del peronismo.

Y después tiene un crecimiento adicional entre la primaria y la primera vuelta, ya que hoy el votante de Cambiemos no está fidelizando el voto del perdedor, sea quien sea el ganador de la primaria, lo cual es lógico porque los precandidatos de Cambiemos llevan muchos meses mostrando diferencias entre ellos. Entonces, esto también sucede dentro de los que votan a cada uno de sus precandidatos, no se sostienen en el espacio político.

Cosa que es una paradoja, porque en el caso de Cambiemos, en todos los procesos electorales anteriores fue al revés, tuvo un crecimiento entre la primaria y la primera vuelta, producto del voto útil opositor, del voto de todos aquellos que no querían que el peronismo ganara las elecciones.

Eso hacía que Cambiemos no solo fidelizara el ganador de la primaria de cada uno de los cargos los votos del que había perdido, sino que tenía un crecimiento de los otros espacios políticos.

Hoy eso no se está visualizando y el principal beneficiario de eso es el candidato libertario. Javier Milei estaría llegando a una primera vuelta en buenas condiciones, aunque no con la seguridad de clasificar al balotaje. Y con una buena tendencia si tenemos en cuenta los últimos tiempos.

La relación entre Juntos por el Cambio y los libertarios

Si la interna de Juntos la ganara Larreta, parte de los votos de Patricia Bullrich podrían engrosar los votos de Milei. Ahora, si ganara Bullrich, ¿por qué los votos de Larreta podrían ir para Milei?

No van tan a Milei como el de Bullrich, porque en ambos casos la mayor parte de los votos se quedan dentro del espacio. Hablamos de una fuga de una parte de esos votos, pero una parte ya es preocupante para cambiemos a los fines de asegurarse la clasificación en el balotaje durante la primera vuelta.

Respondiendo a tu pregunta, porque hay votantes de Larreta que no están convencidos de Bullrich, entonces algunos se van a Milei, otros se van a otros espacios. Pero el 100% de los que votan a Larreta no votaría a Bullrich.

¿A dónde te parece que irían?

Al peronismo no van demasiados votos.

¿Hay cuestiones emocionales de antiperonismo que van más allá de la racionalidad?

Están las cuestiones emocionales, y el enojo que tienen muchos argentinos y más los votantes de Cambiemos con todo lo que tiene que ver con el oficialismo, sea más o menos moderado, entonces no tiene un movimiento hacia ese espacio.

Pero sí es suficiente esa fuga de Cambiemos para que se vuelvan a barajar las cartas en la primera vuelta y este en duda cuales son los espacios políticos que clasifican al balotaje.

Hay una discusión respecto de que las encuestas dejaron de ser un predictor fiable. En estos próximos días tenemos ocho provincias que votan anticipadamente y en ninguna el candidato de Milei puede siquiera competir por el segundo puesto. ¿Te parece que nos van a decir algo estas provincias? ¿O no tienen nada que ver las elecciones provinciales con lo nacional?

No, no van a decir casi nada sobre Milei, porque es un fenómeno distinto que no va a tener buenos desempeños en las elecciones provinciales. Pero los argentinos vienen mostrando, en los procesos electorales anteriores que cuando votan para gobernador piensan en lo provincial y cuando votan en lo nacional ponen la cabeza en lo nacional.

Un ejemplo de eso fue Cristina Kirchner en el 2011, cuando ganó con el 54%, todas las elecciones previas el peronismo las había perdido, y eso no fue una señal de que el peronismo estaba débil ni mucho menos. No creo que eso sea una señal ni mucho menos.

Respecto a las encuestas, hoy vemos con claridad el posicionamiento de Milei, obviamente todo puede ser fugaz, hay que ver como evoluciona, pero el caudal de apoyo que tiene hoy es real.

El desempeño electoral del Frente de Todos

¿Cómo ves al oficialismo? Según las encuestas, en todas las provincias ganaba el oficialismo, solamente quedaba la duda de La Pampa. ¿Está tan mal? ¿Es tan poco competitivo? ¿Cambiaría algo dependiendo si fuera uno u otro el candidato ganador de las PASO?

Para las elecciones provinciales es una realidad donde vemos que el peronismo puede ganar varias de las elecciones provinciales previas. Ahora, desde la óptica nacional, durante el 2022, a pesar del desgaste que ya tenía la gestión del gobierno, el peronismo tenía un piso electoral nunca por debajo de los 30, que le permitía ser competitivo en los primeros dos procesos.

En 2023, con la acentuación de la crisis se ha perforado ese piso, y cayó de los 30 puntos en una tendencia que considero que va a encontrar un nuevo piso, lo cual ya entra en riesgo la clasificación al balotaje.

Justamente el candidato que mejor se había reposicionado en 2022 fue Sergio Massa, a partir de su designación como ministro de Economía, donde tuvo una clara mejoría en su posicionamiento personal.

Y también se visualizaba en la competitividad electoral del peronismo. Ahora, producto de la acentuación de la crisis, habrá que ver cómo define el tablero electoral el peronismo, y quiénes serán finalmente los candidatos.

Tiene factores para posicionarse como uno de los dos espacios que clasifique al balotaje, pero con serias dificultades, porque hay que conseguir un voto más de la mitad y hoy el humor social no se lo estaría permitiendo.

En la primera etapa, para superar a Milei, ¿existe alguna ventaja si el candidato es uno u otro? ¿Un candidato moderado aumentaría las posibilidades del FdT de estar en el balotaje? ¿O un candidato más identitario con el kirchnerismo podría lograrlo mejor?

En realidad no es superar a Milei, es superarlo a él o a Cambiemos. Es decir, ninguno de los tres espacios tiene asegurada su clasificación al balotaje.

¿Juntos por el Cambio no tiene asegurado su espacio en el balotaje?

No, para nada. Hoy justamente producto de esa fuga entre la primaria y la primera vuelta, tienen una caída en intención de voto que no le asegura su clasificación. Te diría que hoy, hay un triple empate entre los espacios, por lo tanto ninguno tiene asegurado ser uno de los espacios que clasifique.

Respecto a tu consulta, entiendo que el peronismo pretenderá, independientemente de las diferencias que tienen muchos de sus actores, las fórmulas más competitivas.

La más competitiva, sin dudas, será aquella que contenga al kirchnerismo, porque si no lo contiene no es competitiva, pero puede sumar algo más de algún otro elector. Entonces ese candidato seguro realizará una campaña, sobre todo para la primera vuelta, en la cual pueda convencer con otros factores no ideológicos el voto a electores no kirchneristas.

¿Hay algún otro aparte de Sergio Massa que tenga esos atributos que marcas?

El que se ve con más facilidad es Massa, porque es alguien que ya transitó espacios políticos distintos al kirchnerismo. Quizá Daniel Scioli lo puede intentar, como lo intentó en 2015.

Pero sobre todo, lo que seguro va a desarrollar el peronismo en su conjunto es esa posición que tiene como espacio político respecto a muchas de las cuestiones que se definen, por ejemplo, la intervención del Estado o no, la continuidad de los planes sociales, muchas de las decisiones que inciden en un porcentaje importante de los argentinos.

Hoy los principales espacios políticos de la oposición se presentan a ver quién va a ajustar más rápido todas esas intervenciones del Estado en la actividad económica, y el peronismo sigue siendo el único espacio político que representa la continuidad de esas políticas. Ahí me parece que es donde va a encarar el candidato del peronismo su campaña.

Nuria Am (NA): En el mismo nivel importante que muestran adhesión los políticos que podrían entrar en una primera vuelta, sin tener asegurado su ingreso al balotaje, también tienen un altísimo porcentaje de imagen negativa. ¿Cómo se explica eso?

Estamos hablando de candidatos que con un tercio de los votos pueden clasificar al balotaje, pero eso puede significar que el 50%-60% de la gente tenga una imagen negativa de ellos. Es decir, si fidelizás tu núcleo de apoyo, ahí es donde podes igual estar clasificando al balotaje con el 33% de los votos.

Eso no es novedoso, le ha sucedido al kirchnerismo en numerosos procesos electorales, donde era el candidato más votado y, a su vez, el de peor imagen. La imagen no siempre viene de la mano del voto, y si uno transforma la imagen en voto, podés estar teniendo un buen caudal electoral a pesar de tener más imagen negativa que positiva.

Y no es solo eso, son candidatos que nunca tendrían votos muy altos o tiene un porcentaje de gente que duda sobre su capacidad de gobernar, y sin embargo, dentro del porcentaje que los apoya es suficiente para clasificar.

Eso es producto de que ya no hay una polarización de dos espacios, como hubo hasta la elección anterior. Ahora estamos hablando, como mínimo, de tres espacios, y los porcentajes que son necesarios para ser exitosos en los procesos electorales son menores.

