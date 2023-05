La consultora Natalia Volosin, opinó acerca de la función y la injerencia del máximo tribunal en las provincias. Además, sostuvo que las decisiones de cualquier Corte Suprema tienen un impacto político: "La determinación es coherente, pero no la argumentación", resumió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué encontrás tanta extrañeza en el fallo de la Corte, cuando en el 2019 y 2013 fallaron en la misma dirección, incluso fue con diferentes integrantes de la Corte, en Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro?

No es extrañeza. Las decisiones de cualquier Corte Suprema tienen un impacto político, no se puede analizar en el vacío del pensamiento académico. Y esto, en Argentina, parece cada vez menos evidente.

Pienso en el caso de Luis Muiña, cuando la Corte decide aplicar el 2x1 por los delitos de lesa humanidad, especialmente siguiendo la línea de Carlos Rosenkrantz, como si eso fuera evidente y sin consecuencias. Y todo terminó con miles de personas en la calle reclamándole y teniendo que revertir el fallo tiempo después.

Acá pasa algo semejante: la Corte no puede analizar sólo de manera técnica las determinaciones que toman y, además, esta no tiene una espalda suficiente para tomar decisiones de esta trascendencia. Es algo demasiado trascendente suspender una elección.

La fundamentación se tomó con poco anticipación y es muy escueta, sobre todo las cinco páginas de la de Juan Manzur. Con un cambio radical de posición por parte de uno de sus jueces, como Carlos Rosenkrantz, sin el cual esta decisión no se podría haber tomado, porque sólo había dos jueces que creían que la Corte tenía competencia originaria.

Tiene un impacto político que el máximo tribunal no considera y eso me hace pensar que toman licor, como dice la canción. Esto sin perjuicio de lo que yo crea que es más conveniente desde el punto de vista institucional en torno a las re-reelecciones de los gobernadores provinciales y la perpetuación en el poder que tanto Sergio Uñac como Manzur están intentando.

La comparación de los fallos con Santiago del Estero y Río Negro

¿Y en el fallo de Santiago del Estero, que también fue cinco días antes?

Vamos a la cuestión más de fondo: lo que dice ahora la Corte es muy distinto de lo que dijo de Santiago del Estero y Río Negro, ya que en aquellos casos no dijo “voy a ser el árbitro, para todas las provincias, de lo que es una democracia republicana”.

Lo que dijo fue distinto: “Voy a revisar la interpretación que hace un tribunal local de una norma local”. Lo cual es un problema, porque la Corte no interviene en eso, es parte de la autonomía de las provincias. Es la discusión que estamos teniendo sobre la competencia originaria.

Lo que sí dijo es que puede ver si las interpretaciones locales violan, ostensiblemente, el texto evidente de la Constitución provincial. Es decir, lo que viola la república es que las interpretaciones locales se apartan del texto constitucional, no la falta de alternancia.

El caso de Rosenkrantz es peor, ya que el standard que tuvo, en el caso de Río Negro, fue muy débil. Lo que sostuvo fue que si hay algún resquicio para que alguna interpretación provincial permita la re-reelección, él no se podía meter.

De hecho, en 2019, Rosenkrantz votó en disidencia para habilitar la re-reelección de Alberto Weretilneck , lo que lleva a preguntar qué cambio de ese momento a ahora, ¿que las personas son distintas?

Por supuesto que la Suprema Corte tiene que meterse en la cuestión robusta de fondo de qué significa una república en la Argentina y si permite que no haya alternancia en el poder. Pero no digan que es lo que viene afirmando del 2013 para acá porque no es cierto, hay un cambio.

Corte y política

¿Pero, en líneas generales, si se toma 2013, 2019 y 2023, se ve que la Corte, con distintos integrantes, tiene tendencia a fallar en contra de la perpetuidad de las personas en el poder?

En realidad no, porque el derecho no es mirar la conclusión de lo que se decidió, sino los fundamentos que hacen a los estándares de la Corte.

En síntesis, la estructura que viene manteniendo la Corte se puede dividir en que es coherente la decisión, pero no la argumentación. Y esto puede ser importante porque puede tener impacto en otras cuestiones.

Un ejemplo es la educación religiosa en Salta, esta Corte viene siendo muy deferente al federalismo y a la autonomía provincial, y ahora, de pronto, ya no. Es una buena modificación, pero hay que ver cuánto la mantiene.

