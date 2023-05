Corte y política

"La Corte Suprema de Justicia determinó que no se realicen las elecciones a gobernador en la provincia de San Juan y en Tucumán. En 2013 sucedió una situación similar: cinco días antes realizarse las elecciones, la Corte Suprema decidió suspender el sufragio en Santiago del Estero y no dejó que se presente Gerardo Zamora como candidato a gobernador reelecto", recordaba Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9) del miércoles 10 de mayo del 2023.

Zamora cuenta en privado que la medida terminó beneficiándolo porque se anuló la elección completa y no simplemente su candidatura, algo que hubiese generado que su vice ocupe el lugar de gobernador y le dificulte el regreso al poder.

Al anularse la elección completa, pudo cambiar las listas y presentar a Claudia Ledesma Abdala, su esposa, como candidata a gobernadora, quien ganó la elección y, luego de cuatro años, fue sucedida por el propio Zamora.

JxC pedirá suspender por completo las elecciones en San Juan

En Río Negro y en La Rioja también fueron suspendidas las elecciones, pero con 40 días de anticipación. Esta vez, parece que la Justicia llegó demasiado tarde y se entiende que hubo falta de "timming".

Podemos encontrar diferencias en los jueces que votaron el fallo. En aquel mencionado caso de Río Negro y La Rioja, Carlos Rosenkrantz votó que los gobernadores se puedan seguir presentando a las elecciones. Lo contrario ocurrió ayer. Por su parte, Ricardo Lorenzetti, en aquella oportunidad votó a favor del fallo que impidió las reelecciones, pero esta vez no votó por encontrarse en el exterior.

Tucumán suspendió las elecciones y San Juan votará en todos los cargos menos gobernador

El principal funcionario nacional en salir al criticar el fallo fue Wado de Pedro, quien aseguró que la decisión de la Corte se arroga una competencia que no tiene: "Es importante que recordemos que nuestra constitución asegura que la nación argentina es una república federal, las provincias mantienen su autonomía y deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sus candidatos". Cabe destacar que, en el caso de Santiago del Estero, existía un fallo de la Corte provincial, algo que fue revocado por la justicia nacional.

El ministro del Interior aprovechó para criticar a la Corte Suprema que, según remarcó, "está compuesta por jueces que aceptaron ser designados por un decreto, rompiendo las leyes y costumbres de los últimos años". Además indicó que no hay democracia posible con una Corte tan deslegitimada: "Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad, no de los poderes concentrados".

Las repercusiones en las provincias afectadas

En Tucumán, se expresó José Cano, jefe de la oposición, y aseguró que hay una violación a la constitución a la provincia de Tucumán: "la Corte de la provincia avala todo lo que pide el ejecutivo". El legislador provincial indicó que se están violentando dos artículos provinciales, uno que prevé que el llamado a elección debe ser dos meses antes de la culminación del mandato, algo que terminó sucediendo con varios meses de anticipación.

Wado de Pedro afirmó que "no hay democracia con esta Corte"

El otro artículo plantea que la reelección es por un solo período y vicegobernador queda habilitado para postularse a gobernador: "Manzur está inhabilitado taxativamente a ser candidato por un período por el artículo 90".

José Luis Gioja fue elegido tres veces como gobernador en la provincia de San Juan, lo sucedió quien en ese momento era su vice, Sergio Uñac, y ahora iban a enfrentarse en las elecciones suspendidas de esta semana: "A la Corte no le interesa la democracia ni la gente", criticó con dureza el exmandatario, quien aseguró no entender por qué la Justicia no se expidió con mayor anticipación.

Feudo: sólo cuando gobierna el contrario

El lunes pasado, Mauricio Macri había introducido el concepto de "feudo", como anticipo al fallo de la Corte. En Modo Fontevecchia se debatió la idea con Eduardo Menem, apellido con muchísima en La Rioja. Martín Tetaz, diputado radical, analizó si existe la posibilidad de denominar "feudo" a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el PRO desde hace tres mandatos y con perspectivas de continuar en el poder.

¿El feudo comienza cuando las mismas personas, o sus familiares, son reelectos, o comienza cuando el mismo partido político se perpetua en el poder? Lo cierto es que hay una clara tendencia de todos los oficialismos a ser reelectos en las provincias del país cuando la lógica implica que la democracia se basa en la alternancia de poder y no sólo en la alternancia de personas.

Tetaz: "Milei pudo haber partido el oficialismo en La Rioja"

La judicialización de la política y la politización de la Justicia

En una entrevista realizada en 2019 en el programa Periodismo Puro, por Net TV, Carlos Rosenkrantz aseguraba que uno de los grandes problemas de la Argentina es la judicialización de la política y la politización de la Justicia: "Es muy importante creer y actuar sobre la base y la convicción de que el derecho es un dominio autónomo de la política".

Augusto Aras, procurador general de Brasil, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia en los últimos días y también se encargó de remarcar los peligros de la judicialización de la política y la politización de la Justicia. El funcionario indicó que hay que encontrar un equilibrio para evitar que la Justicia intervenga en exceso sobre la política y viceversa.

Otro integrante de la Corte que se había referido a este debate es Ricardo Lorenzetti, quien en una entrevista en Periodismo Puro aseguró que la sociedad está frustrada y con miedo: "Hay un fracaso de la gobernabilidad, eso es muy peligroso y lo tenemos que cambiar para restituir el derecho a la esperanza".

Quiénes son los referentes de Juntos por el Cambio y de Javier Milei que impulsaron el fallo de la Corte Suprema

Lorenzetti explicó un fenómeno de la modernidad, en el cual la sociedad, a través de los nuevos canales de comunicación, cuestiona instantáneamente a los mandatarios, los cuales ingresan en una lógica de solucionar problemas inmediatos, obviando los problemas de fondo.

En la discusión de las subjetividades, lo único que puede garantizar la justicia, la política y el periodismo, es que los procesos sean verdaderos y se ajusten a derecho. El producto siempre estará sujeto a las distintas variables y opiniones posibles.

ADP JL