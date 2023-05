El economista Martín Tetaz declaró que era posible que la oposición ganara en La Rioja si Javier Milei no hubiera ido por fuera. “Creo que lo convierte en feudo cuando la mayor competitividad del gobierno de turno se dedica a armar un aparato y dispositivo que lo torne invencible”, declaró el diputado en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué te pareció la declaración de Macri respecto de los feudos e incluyendo a Jujuy?

Hay muchos problemas en la economía argentina. Alguno es que no solo en las provincias, sino en los municipios, parece no haber renovación de la política. A veces uno trae de le economía una figura del monopolio desafiable

Por más que te puede hacer daño o no la figura de un monopolio, el daño mayor es que no sea desafiable, que no aparezca la chance de que haya un competidor. Eso refleja la realidad de muchos distritos de la Argentina, que nos demuestra que la democracia todavía está en pañales.

¿Te parece que incluiría a Jujuy eso?

Jujuy acaba de ser desafiado. Había un gobierno hasta el 2015 y cambió de manera notable el gobierno que existía. Lo mismo pasó en Catamarca, tuvo que existir un caso María Soledad Morales. Y un caso Milagro Sala en Jujuy.

Muchas veces esos espacios políticos hegemónicos que no son disputables tienen cierta sensación de impunidad, cometen delitos, arrasan con la ley, se pasan la Constitución por el lugar donde la espalda pierde su honroso nombre, y en algún momento ya no son tan impunes, ocurren algunos hechos que generan la reacción popular y entonces se producen alternancias.

Lo que planteó Marx sobre que los monopolios sí son desafiables, lo podes aplicar a la política y decir que hay lugares donde siempre gana el mismo partido y si no hay alternancia en el poder esto implica que hay un defecto en la democracia como había un defecto en la economía. ¿Interpreto bien esa tesis?

Exactamente. No solamente que exista o no la alternancia, sino la posibilidad de que se preste esa alternancia. Por ejemplo, ahora en La Rioja, hubo una discusión sobre que si la oposición iba toda unida, en vez de partirse, no le ganaba al oficialismo.

Y si Milei era o no funcional por haber ido por separado al resto de la oposición, y estaban todas esas cuentas matemáticas. Todo ese análisis demuestra que ese “monopolio” de La Rioja era desafiable, era matemática y políticamente posible ganarle.

Ahora, uno observa resultados como el 70% de Misiones o el 70% de Corrientes de Valdés, en su momento, y da la sensación de que no son desafiables, que no aparece chance de ganarle de ninguna manera y que no hay ninguna configuración posible del espacio opositor que pueda siquiera poner en discusión el poder absoluto que tienen esos espacios políticos ahí.

En el caso de La Rioja, ¿fue un error de la propia oposición porque podría haberle ganado?

No estoy seguro tampoco de eso, lo discuto de manera teórica. Qué les hace pensar que los votos de Milei no hubieran ido al oficialismo, y que lo que en realidad ocurrió fue que la participación de Milei partió al oficialismo y dejó a la puerta que alguna oposición más organizada le ganara a Ricardo Quintela, podría haber sido de todas maneras. Es una alternativa. La participación de Javier Milei pudo haber partido el oficialismo en La Rioja.

En Jujuy hubo alternancia porque llevamos dos gobiernos del radicalismo después de muchísimos años de gobierno peronista. ¿Decís que no son feudos?

Entiendo que no, que la definición de espacio feudal como un espacio de poder absoluto, de avasallamiento sobre los otros poderes, de inexistencia de garantías constitucionales, de inexistencia de competencia, yo no lo veo. Al contrario, veo situaciones competitivas en esos lugares.

Por ejemplo, Juntos por el Cambio gana de manera mayoritaria como en Buenos Aires. ¿Gana siempre? ¿Estás seguro? No, mirá lo que pasó cuando Aníbal Ibarra hizo mal las cosas. De la Rúa, cuando el radicalismo hizo mal las cosas en el 2001, perdió. Mira lo que pasa con la renovación que genera el propio espacio de JxC con la disputa de Martín Lousteau y Jorge Macri. La Ciudad de Buenos Aires es un espacio en permanente disputa.

Nadie puede asegurar que no pueda ocurrir un hecho político que cambie la realidad de ese espacio y que genere otra conducción política dentro de la ciudad, y tampoco es un espacio donde alguien puede decir que existe suma del poder público, que no funciona la Justicia, la Legislatura.

De hecho la Legislatura funciona bastante bien. Cuando, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta quiso volver a bajar los impuestos a los sellos, en un momento tuvo una resistencia de sectores libertarios de la ciudad y no pudo hacerlo, finalmente sí, pero en algún momento no. Yo veo bastante desafío del poder hegemónico.

Tenés libertad intelectual. En ese punto, ¿es un feudo de Juntos la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuándo la repetición del mismo ganador sin alternancia de la oposición convierte ese lugar en feudo? ¿Cuándo es saludable y cuándo empieza a ser perjudicial?

Creo que lo convierte en feudo cuando la mayor competitividad del gobierno de turno, en vez de dedicarse a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos para la ciudadanía, se dedica a armar un aparato y dispositivo que lo torne invencible, a reducir la competencia dentro del espacio político, igual que si fuera un monopolio, a dominar la justicia, los otros poderes y la prensa.

El factor de la prensa no lo mencionamos pero es clave en la existencia de los feudos. El hecho de que esté comprada y no haya posibilidad de opinar distinto. Cuando uno recorre las provincias, hay lugares donde eso es más homogéneo y lugares donde no, lugares donde la gente tiene miedo de decir cosas por la prensa.

Por ejemplo, en Santiago del Estero, te lo dicen mano a mano pero no se animan a decirlo en un canal. Eso es una situación bien característica de un feudo, el abuso de poder puesto para crear un dispositivo que lo haga a ese poder invencible e imposible de competir.

¿Cómo solucionó Estados Unidos los monopolios? ¿Con qué se logró que Marx no tuviera razón? ¿Con la ley antitrust de Teddy Roosevelt donde nadie podía tener más del 25%? ¿Se podría decir que podríamos solucionar las reelecciones indefinidas inclusive del propio partido poniendo un límite como que nadie pueda repetir más de cuatro periodos?

Uno de esos límites está. Sin perjuicio de ello, la Ley Antimonopolio de Estados Unidos tiene una versión distinta en Argentina, salvo para la Ley de Medios, que es el único negocio de la economía argentina que tiene una ley tipo antimonopolio igual a la de Estados Unidos, estás obligado a desinvertir si tenés un porcentaje determinado en algunos negocios.

Salvo en la Ley de Medios, que es el único sector de la economía obligado, en el resto de los sectores de la economía, el derecho argentino no penaliza la posición dominante, sino el abuso de la posición dominante.

Si ves una acción pendiente a reducir la competencia política, si esa acción es exitosa en reducir la competencia política y hace más difícil la renovación, esa acción define la característica de un feudo.

Hasta 1910 no había periodismo porque siete familias controlaban el 80% del producto bruto, entonces los diarios estaban financiados por partidos políticos y eran carísimos. A partir de la ley antitrust aparece la publicidad, que es resultado de la competencia. ¿No sería lógico e ideal para la Argentina que existiera esa penalidad? ¿No sería óptimo para la democracia que ningún partido pudiera gobernar más de cuatro periodos?

No, en la misma línea que no sería beneficioso imponer reglas que si o si tengan que cambiar el partido político que gobierna después del tercer periodo, tiene que existir la garantía de que ese monopolio sea disputado y pueda cambiar, que no exista el abuso de la posición dominante de ese partido. Ahora, que exista ese partido no tiene nada de malo.

El desafiante de los monopolios de los medios no fue la Ley de Medios. El fracaso de la Ley de Medios en Argentina fue que ignoró el control remoto, se focalizó en la oferta de los medios e ignoró que la competencia es un fenómeno de demanda, no de oferta, ignoró la revolución tecnológica.

Entonces hoy los medios están atravesados por una revolución tecnológica que hace que por más que seas el dueño Clarín, La Nación y cinco canales de televisión, probablemente no manejes más del 10% de la opinión pública.

Entonces, eso cambia dramáticamente las cosas y pone en disputa a los feudos y a los espacios de poder, porque ahora un candidato sin un peso y sin medios atrás puede generar un spot que sea atractivo y atravesar las redes de punta a punta.

Los monopolios no son eternos, pero mientras tanto producen control indesafiable y costos. En 15 años la tecnología hace que el monopolio sea competitivo, ¿y en esos 15 años que hacemos?

No necesariamente el monopolio produce costos. La razón por la cual el derecho argentino, a diferencia del derecho norteamericano, no penaliza la posición dominante, sino el abuso de esta, es que la posición dominante per se no es dañina para la actividad económica.

Vos podés tener una posición dominante por razones tecnológicas, estar a la vanguardia del avance tecnológico permanente, ser tu propio competidor porque generas productos nuevos y te desafías a vos mismo, y es la sociedad la que se beneficia de eso.

Hay mucho monopolio que no ejerce el abuso de la posición dominante, porque si lo hiciera cobrando un precio un poco más caro tentarían a otros participantes a entrar. De ahí la palabra de que sea o no desafiante. Que sea desafiante quiere decir que alguien pueda meterse en ese negocio.

¿No haría falta ley antitrust según vos? ¿En Estados Unidos tampoco?

Me parece que el esquema de penalizar el abuso de la posición dominante es correcto. Obviamente tiene un problema, que es difícil de probar.

¿Se equivoca EEUU de la misma manera que se equivocan los norteamericanos en pagar el peaje de la moneda y usar el dólar como moneda porque también tiene inflación Estados Unidos?

Evidentemente si tiene inflación Estados Unidos también. Fijate que en los últimos 50 años el dólar en Estados Unidos perdió el 85% de su valor. Si lo usabas para ahorrar estabas en el horno. Lo que pasa es que la moneda tiene otros usos, no solo ahorrar.

Estados Unidos podría usar el patrón oro como antes de Nixon. ¿Se equivoca Estados Unidos al salir del patrón oro y teniendo ley antitrust?

No, porque lo hace más flexible.

¿Se equivoca teniendo la ley antitrust?

Ni se equivoca Argentina ni se equivoca Estados Unidos. Es como si me preguntaras si se equivoca Europa teniendo una democracia parlamentaria.

¿Tendría mejor economía si no existiera la ley antitrust?

Probablemente. En algunos casos de obligaciones del Estado de desinvertir no tienen mucho sentido, como cuando el avance es por razones tecnológicas, la obligación de desinvertir a un Microsoft, por ejemplo, porque va avanzando a velocidad más rápida que el resto en términos tecnológicos no tiene mucho sentido.

Supongamos que obligamos a desinvertir a Google, tampoco tiene mucho sentido pero hay formas de incentivar la competencia. Supongamos que discutamos la propiedad de los datos, y lo mismo viene con la discusión de la democracia en el país. Hablemos de los datos, ¿de quiénes son los datos de Google? Uno asume que es de Google, pero en realidad es información mía y tuya.

Así que si la ley mañana dijera que todo lo que envía Jorge Fontevecchia en Google es de Jorge Fontevecchia y no de Google, vos tendrías portabilidad de tu información, y cuando quisieras hacer una búsqueda en otro buscador que no sea Google, te podrías llevar la portabilidad de la búsqueda.

