En medio de un caos político tras la falta de consenso para cerrar las listas electorales en Córdoba, los integrantes de la alianza de Juntos por el Cambio decidieron recurrir a un método atípico para definir al candidato a intendente de la localidad de Malagueño: lanzar una moneda al aire. De esa manera, el macrista Lucas Bettiol se quedó con la postulación, "ganándole" al juecista Federico García.

El sábado pasado, los miembros de la oposición se reunieron en el hotel Orfeo Suites para terminar de definir las listas que serían presentadas a medianoche ante la Justicia Electoral. Sin embargo, las horas pasaban y las discusiones no cesaban. Uno de los debates estaba referido sobre quién se presentaría como candidato a intendente en Malagueño: el concejal del PRO Bettiol o el exfutbolista García.

Según contaron los protagonistas del encuentro, la dirigencia del PRO de Córdoba no consiguió que uno de los políticos retirara su posición en favor del otro. Por este motivo, "no quedó de otra" que tirar la moneda. "No lográbamos una lista de consenso con el Frente Cívico. Entonces, ante el riesgo de no llegar por los tiempos, propuse que se definiera por medio del azar. Tampoco había tiempo de armar una lista nueva. No quedaba otra", manifestó Bettiol en diálogo con Radio Pulxo.

El concejal contó que propuso que el que ganaba se llevaba todo. Sin embargo, ni él ni García estuvieron presentes cuando se lanzó la moneda. Sí lo presenciaron los representantes del departamento Santa María, Mariano Vera y Chochi Molina. "Se tiró la moneda, todo a las corridas porque no nos daban los tiempos. El Frente Cívico dijo que si era 'cara', ganaba Bettiol. Y fue así... Ganamos y salimos corriendo a anotar las listas", precisó el concejal.

Sumado a esto, contó que el PRO lo defendió basándose en una encuesta. "La realidad es que teníamos una encuesta que nos daba muy bien, pero no la querían creer. Era el reflejo del trabajo que veníamos haciendo", agregó.

A pesar de haber sido beneficiado por la suerte, el candidato a intendente reconoció que no era la manera correcta de definir la postulación. "Es que intentamos todo para armar una lista de consenso. Lo logramos con el radicalismo, el ARI, pero no fue posible con el Frente Cívico. No quisieron creer en nuestra encuesta. Y bueno, no quedaba otra. Creí que para destrabarlo había que hacer algo y fue con el azar", manifestó.

Contrario a la opinión de Bettiol, el candidato a gobernador Luis Juez defendió la medida, a la par que atacó al peronismo local. En ese sentido, en diálogo con Radio Suquía, el senador manifestó que lo sucedido se correspondió con un "acto democrático", no como en el peronismo donde "designan a los candidatos a dedo".

"Hemos tenido un fin de semana complejo, como son todos los cierres de lista. Pero ya estamos todos en la cancha, preparando el acto de mañana, con tareas y laburando. En 24 años, es la primera vez que está toda la oposición unida", aseveró el senador.

Otras polémicas durante el cierre de listas

La indecisión para definir al candidato por la intendencia de Malagueño no fue el único problema del cierre de listas. Otro hecho que tuvo impacto político fue el renunciamiento de Pedro Dellarosa, exintendente de Marcos Juárez, localidad donde Juntos por el Cambio compartió su primera elección como alianza en todo el país.

Dellarossa retiró su documentación tras advertir que quedaba tercero en la lista de legisladores. Originalmente, había acordado que encabezaría la boleta, pero cerca de medianoche notó que Marcos Carasso, compañero de fórmula de Juez, ocupaba ese puesto. Como la doble postulación está permitida por ley en Córdoba, el diputado nacional puede postularse en ambos cargos. Ante esto, Dellarossa desistió de presentarse en los comicios.

Sin embargo, en redes sociales reivindicó su "compromiso con Pro, afirmando mis valores y apostando siempre al futuro de la República". Además, afirmó que va "a trabajar junto a Juez y todo su equipo para ganar y gobernar la provincia". El hombre es un dirigente cercano a Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional.

Dellarossa no fue el único en contra de la doble candidatura de Carasso. En ese sentido, el presidente de la Coalición Cívica nacional, Maximiliano Ferraro, manifestó en Twitter que "Juntos por el Cambio no puede ni debe avalar las dobles candidaturas; es una práctica que rechazamos y no acompañamos bajo ningún concepto. Somos el cambio o no somos nada", aunque luego borró el mensaje.

Ante las reacciones adversas, Carasso renunció a la doble candidatura, explicando que se trató de una "confusión". "Como lo hice cuando me tocó asumir como diputado nacional siendo intendente de mi ciudad, no me aferro a un cargo 'por las dudas' como sí lo han hecho la mayoría de los legisladores del peronismo cuando son convocados al Poder Ejecutivo", explicó.

Javier Pretto renunció a la presidencia del PRO y se presentará como candidato de Hacemos Unidos por Córdoba.

Sumado a la polémica de la doble candidatura, el presidente del PRO, Javier Pretto, dejó el frente de manera sorpresiva y se incorporó a Hacemos Unidos por Córdoba (HUC), espacio por el cual será candidato a viceintendente de Córdoba en la fórmula junto a Daniel Passerini. Además, el HUC, designó como candidata a vicegobernadora a la intendenta radical de Juárez Celman, Myriam Prunotto. De esta manera, la fórmula para el ejecutivo local del HUC, principal espacio competidor de Juez, quedó conformada con Martín Llaryora a la cabeza y Prunotto en segundo lugar.

Durante sus declaraciones radiales, Juez insistió en que sus rivales políticos padecen "una disciplina cuasi militar", a la par que afirmó que "venden para afuera la construcción plural y solo es un acto de desesperación”.

