Libertarios: fractura en las listas pero sin rencores públicos con Milei

El espacio libertario llegará fracturado a las próximas elecciones provinciales. Una de las opciones estará representada por el Partido Demócrata de Córdoba quien hace ya varios días que oficializó la dupla para los comicios del 25 de junio que tendrán en la cabeza a Rodolfo Eiben como candidato a gobernador y a Gabriel Bornoroni como vice.

Eiben, abogado, es el actual presidente del Partido, en tanto que Bornoroni también abogado, es presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha) y de la Federación de Entidades de Expendedores de Combustibles y Afines (Fecac).

Como candidata a primera legisladora estará María Cecilia Ibáñez, presidenta del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) partido que también comparte las ideas de Javier Milei.

Desde el Partido Demócrata aseguran que no cayó mal el comunicado emitido por La Libertad Avanza quien se excusó de tener representantes en varias provincias del país, entre ellas Córdoba. “Nuestro objetivo son las próximas elecciones Presidenciales 2023. Nuestros esfuerzos y recursos estarán destinados a ese fin. Todos aquellos partidos políticos que nos acompañan decidirán participar o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios. No así los simbolos e imágenes De Javier Milei 2023”, indicó la misiva difundida por redes sociales.

Al respecto Eiben aseguró que “el Partido Demócrata es el partido aliado, los socios políticos de Javier Milei a nivel nacional. En la provincia tenemos suficiente y sobrada entidad, como para soportar la campaña. El decidió no apoyar ningún sello partidario. Lo que hicimos es independizarnos de la campaña nacional de Javier Milei en la cual nos vamos a abocar más adelante. Somos un partido centenario, un partido que tiene su historia y su proyección hacia adelante”, remarcaron.

Spaccesi irá por el Frente La Libertad Avanza. La otra opción libertaria en Córdoba será la de Agustín Spaccesi, quien será el candidato a gobernador, y también de primer legislador por el Frente La Libertad Avanza. El empresario estará acompañado por María Cristina Lagger.

Consultado por el nombre del Frente, y la posible polémica que podría traer a nivel nacional, Spaccesi aclaró que “cuando nos avisaron de esta decisión el miércoles a la noche, ya el Frente estaba inscripto en la Justicia y era imposible de modificar”

Respecto a la fractura, Spaccesi explicó que no lograron ponerse de acuerdo entre los candidatos. “Propusimos dirimir candidaturas por sistema de encuesta, la contraparte no quiso y armamos nuestra lista”, detalló y agregó: “estamos trabajando con Javier Milei, tenemos encargado el proceso de fiscalización. Queremos representar las ideas de La Libertad Avanza aquí en Córdoba”, completó.