Pretto: “En mi decisión fue más fuerte la propuesta de Llaryora que la decepción que tenía con el Pro”

La noticia en sí misma genera ruido. Pero el eco es más fuerte teniendo en cuenta que el cierre de las listas para las elecciones municipales tiene fecha de cierre recién para el 4 de junio. Con todo, el “pase” del ahora expresidente del Pro en Córdoba a Hacemos Unidos por Córdoba se trata de un tema cuya repercusión traspasará las fronteras de Córdoba. “Me siento muy tranquilo”, dice Pretto en contacto con PERFIL CÓRDOBA, aunque reconoce que no fue fácil tomar la decisión. “Intenté todo y no dio resultado: me había convertido en una figura prescindente”, señala.

-¿Cómo fue este proceso que desembocó en su llegada a Hacemos Unidos por Córdoba?

-Siempre es un proceso crítico, duro. Yo puse mucho esfuerzo. Estando en Unión por Córdoba me convocaron Emilio Monzó y Mauricio Macri para convertir la Junta Promotora del Pro de Córdoba en un partido político. Acepté eso después de un largo debate dentro de mi partido, e inclusive hicimos tres asambleas hasta que decidimos contribuir a crear el Pro Distrito Córdoba. Imagínate: hace 12 años trabajamos muchísimo, empezamos a buscar gente nueva para cambiar a la vieja política y hoy la realidad se ve en el partido en toda la provincia, con legisladores, diputados, senadores, intendentes y secretarios y una estructura orgánica funcionando. Al mismo tiempo, como toda estructura también están los dolores de crecimiento.

-¿Cómo fue cambiando su situación dentro del partido?

-En 2019 fui excluido del cierre de listas a tres horas del cierre, tras haber estado ratificado varios días antes. Se me excluyó sobre la hora, situación que entendí, y pese a eso seguí trabajando. Me tragué el sapo. En 2021, del mismo modo, no pude incidir en la lista única y terminamos en un cierre pésimo, que fue catastrófico electoralmente. Y en esta última elección prácticamente he sido prescindible porque no tenía una oportunidad de seguir trabajando en un lugar con representación. Entendí que el ciclo había terminado. Además, en el propio trabajo partidario también fui cediendo posiciones en procura de lo que siempre se quería hacer desde el órgano federal y también del órgano provincial. Más aporte no pude haber hecho para el partido, pero al no tener una consideración después de tanto trabajo en ese cierre de listas, sentí que era prescindible y decidí cerrar el círculo.

-En su decisión qué pesó más: la propuesta de Llaryora o la decepción que vivía en el Pro?

-Por supuesto que me atrajo mucho más la propuesta de Llaryora por varios motivos: fuimos intendentes en la misma época y conozco cómo gestiona Martín. Yo he sido un gestor que dediqué 100% en trabajo en y conseguí muchos resultados. Por eso nos conocemos bien, igual que Daniel Passerini, de la época en la que fue intendente de Cruz Alta. Y la verdad es que entre los dos modelos de gestión (Llaryora y Juez) me siento absolutamente más identificado con una gestión hacedora, transformadora, que cambió la realidad de situaciones muy difíciles como la de Martín, contra una gestión con pocos resultados y que se llenó de empleados municipales de la Ciudad de Córdoba en una época donde la Argentina crecía a pasos agigantado, como la de Juez. Está claro y a la vista la capacidad de gestión de uno y del otro. Y hay un tema más: a Martín le hice alguna crítica de su gestión, que la sostengo, y él me convocó a hablar, me recibió esas críticas con beneplácito y me invitó a formar parte de un equipo para seguir transformando la ciudad de Córdoba. Hizo mucho, pero falta mucho más para hacer todavía.

-¿Si usted en este turno electoral tenía un cargo más expectable se iba igual? La pregunta apunta a dilucidar por qué no se fue antes.

-Acá no se trata de cargos, se trata de que yo venía madurando un ciclo que terminaba y fui convocado para un proceso que es absolutamente transformador y, obviamente, que genera mucho entusiasmo para el futuro del Córdoba. La verdad es que eso me entusiasmó. Yo no tenía muchas expectativas en mi espacio, al que construí y le puse el máximo esfuerzo personal. Estoy con la conciencia absolutamente tranquila de haber entregado todo ahí.

-¿Lo llamó alguien del Pro a nivel nacional?

-Sí, estuve hablando con dirigentes nacionales, con los que tengo contacto y buena relación y a todos les dije lo mismo, que era difícil tomar una decisión. También hablé con Rodrigo de Loredo, con quien tuvimos una larga charla, nos sinceramos y pudimos esclarecer, cada uno con sus razones, lo que podía significar una decisión así y la perspectiva de futuro. Pero entiendo que el futuro de Córdoba, no el mío que no es importante, sino el futuro de Córdoba, está en manos de una gestión que en tres años y medio dio vuelta a la ciudad de Córdoba. Queda mucho por hacer, pero como comparto el modo de gestionar me siento involucrado y confiado en que acá voy a poder realizar un aporte y se va a traducir en el mejor resultado para los cordobeses.

-¿Le afecta que se diga que su pase a Hacemos puede ser parte del famoso pacto Macri-Schiaretti?

-No, porque nunca corroboré ese pacto, siempre fueron versiones periodísticas. Esto tiene que ver con una situación personal que me deja absolutamente tranquilo. Me puedo equivocar dónde creo que está el futuro, pero yo tengo mi convicción de que Córdoba va a estar mejor con el aporte que puedo hacer en este espacio.

-¿Habló con Schiaretti?

-Ayer tuvimos una charla muy linda, muy interesante con todo el equipo y la verdad que con el gobernador siempre hemos coincidido, hemos trabajado juntos muchos años, como gobernador y yo como intendente de mi ciudad, donde fui considerado. Hicimos muchas obras juntos, así que coincidimos desde el punto de vista de la gestión con el gobernador, tanto como con Martín y Daniel.

-¿Trabajaría para Schiaretti presidente?

-No, yo le dije a Martín que yo estoy en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta. Es mi convicción que Horacio es el mejor candidato para la etapa que se viene en la Argentina y a esa convicción la sostengo porque estoy convencido de que un gestor, como es Horacio, en una situación crítica como la que padece Argentina, con la propuesta que tiene él de hacer un espacio amplio que abarque muchas de las expresiones políticas que puedan coincidir en un único futuro de la Argentina, es lo que me da esperanza de que hay futuro en el país. Me dijo que no había ningún inconveniente en eso y así como recibió mis críticas a la gestión local, de la misma forma también me recibió con esta manifestación que hice por Horacio.