En JxC se habla de “un tapado” para pelear por la intendencia. En la coalición opositora Juntos por el Cambio se multiplican las especulaciones sobre la oferta electoral del sector para la capital provincial si es que Rodrigo de Loredo es candidato a vicegobernador secundando a Luis Juez.

Hay varios anotados en la nómina de posibles aspirantes a intendente, pero a varios de los integrantes de la conducción de Juntos por el Cambio no entusiasma ninguno por la escasa intención de votos que tienen.

Por eso, están buscando una figura alternativa vinculada al radicalismo, según fuentes partidarias. “El nombre está, sólo resta ver si se define y después se verá cómo lo presentamos”, amplió el vocero en mesa de café, sin ocultar su entusiasmo por la novedad. En JxC ya manifestaron que aspiran a ser candidatos Diego Mestre, Juan Negri, Mario Decara, Javier Pretto y Soher El Sukaría.

Juan Negri suma apoyos de cara a su candidatura. Con la mira puesta en ser el próximo candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Juan Negri realizó el pasado viernes por la noche un encuentro de trabajo con los vecinos de Alta Córdoba, del que participaron unas 500 personas.

Sin embargo, lo relevante del acto estuvo en los apoyos “carteludos” que mostró Negri en su camino al Palacio 6 de Julio. En el evento estuvo presente Rodrigo de Loredo, quien aún no definió en qué lugar participará en las próximas elecciones, aunque todo hace suponer que será candidato a vice de Luis Juez.

No fue el único que acompañó al joven radical: también dijeron presente otros dirigentes de Juntos por el Cambio como Mario Negri (UCR), Daniela Gudiño (UCR), Dante Rossi (UCR), Walter Nostrala (Frente Cívico), Daniel Juez (Frente Cívico) y Gregorio Hernández Maqueda(CC-Ari), quienes respaldaron a Negri en su iniciativa.

Izquierda: el proyecto de unidad generó otra confrontación interna. Hace pocos días la izquierda comenzó a moverse en la campaña electoral: Liliana Olivero se lanzó como candidata a gobernadora y Laura Vilches como postulante a intendenta de la ciudad de Córdoba mientras que Luciana Echevarría encabezará la lista de candidatas a legisladoras provinciales del Frente de Izquierda.

Casi en simultáneo, Soledad Díaz del Polo Obrero salió a cuestionar la movida de sus colegas y ratificó que ella será candidata a gobernadora.

Como si esto no fuera suficiente, Julia De Santis del Nuevo Más ofreció poner en marcha un programa de unidad para llegar a la contienda electoral del 25 de junio con una lista de unidad. Un embrollo, como se ve. Quienes conocen de cerca las movidas de la izquierda cordobesa creen que hay pocas chances de unidad y que cada grupo se presentará por su cuenta.

Gill espera indagatoria. La fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, encargó la realización de diferentes pericias en el marco de la denuncia que la expareja presentó contra el intendente de esa ciudad, Martín Gill. Una vez que reciba los informes, la magistrada fijará fecha de indagatoria a raíz de la imputación por presuntas lesiones leves calificadas por violencia de género.

El suceso denunciado ocurrió en el marco de una separación conflictiva donde, aparentemente, él le exigió que regresara a la vivienda que compartían a retirar sus pertenencias. La víctima formalizó la denuncia en la Unidad Judicial especializada. Inmediatamente se dictaron órdenes de restricción de acercamiento para ambos. Él se presentó, inicialmente, con su abogado Eduardo Rodríguez.

Desde el entorno de Gill le atribuyen motivaciones políticas a la denuncia. Pero lo cierto es que existe, que la mujer presentó lesiones en su cuerpo y que está interviniendo una fiscalía.

Mañana habrá sentencia para Raúl Costa. Uno de los pocos juicios con funcionarios políticos que produce el fuero Anticorrupción tiene como protagonista y acusado al exsecretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa. El abogado está acusado de abuso de autoridad por autorizar un emprendimiento inmobiliario en San Antonio de Arredondo hace más de una década, sin cumplir leyes nacionales y provinciales de protección del ambiente.

El juicio es técnico y no tiene testigos, sólo análisis legales. El veredicto, que se dará a conocer mañana, está a cargo de jurados populares. Costa nunca dejó de ser funcionario público. Desde que dejó la Secretaría de Ambiente, en 2011, siempre fue ubicado en algún cargo dentro de la administración provincial. Durante tres años fue asesor del Ministerio de Gobierno, en 2015 asumió como director de la Lotería de Córdoba y actualmente es síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.

¿Artime hará “la Gran ‘Chiqui’ Tapia”? En una de las tantas entrevistas que concedió la semana pasada, el presidente de Belgrano Luis Fabián Artime explicaba los alcances de las obras de remodelación del estadio del club de Alberdi y manifestaba orgullo y emoción por una de las principales obras de su gestión. En medio de la charla, le preguntaron si la renovación incluiría un cambio de nombre del escenario ‘pirata’, a lo que el exgoleador respondió con tono enérgico y locuaz: “El estadio se llama y se seguirá llamando Julio César Villagra”. “Los nombres no se tocan”, agregó ‘el Luifa’, quien de inmediato corrigió su frase: “Los ídolos no se tocan”. El viraje dejó picando la pelota respecto a una versión que viene dando vueltas desde hace rato en las inmediaciones de la entidad fundada por Arturo Orgaz: el cambio de denominación del predio de Villa Esquiú, emulando la jugada que hizo Claudio ‘Chiqui’ Tapia con el centro de entrenamiento que la AFA tiene de Ezeiza, que dejó de llamarse ‘Julio Grondona’ y fue rebautizado ‘Lionel Messi’. Según los conocedores de la vida interna de la interna de la ‘B’, el cambio no se impulsaría hasta que termine el conflicto que mantiene enfrentados en Tribunales a Artime y su antecesor Armando Pérez, el hombre que le presta su nombre al predio.