El precandidato a presidente Javier Milei volvió a Tucumán para respaldar a su candidato a gobernador, Ricardo Bussi, a menos de una semana de las elecciones en esa provincia. El líder de La Libertad Avanza desembarcó en esa provincia tras la derrota de Martín Menem, el hombre que apoyó para la gobernación en La Rioja, y días después de retirar las adhesiones de algunos candidatos provinciales que querían sumar su nombre a las boletas.

A pesar de la victoria del actual gobernador riojano, Ricardo Quintela, se esperaba que el sobrino del ex presidente Carlos Saúl Menem disputara el segundo puesto al candidato de Juntos por el Cambio -Felipe Álvarez logró el 30,33% de los votos y Menem, el 14,40%-. Sin embargo, esto no impidió que decenas de seguidores recibieran al diputado en 25 de mayo al 200, donde estaba pautada la cita en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Carlos Maslatón lapidó a Javier Milei por la elección en La Rioja: "Ha sido un desastre electoral"

Milei y Bussi realizaron una caminata donde fue saludado por simpatizantes y comerciantes de la zona. Según destacaron desde el espacio, "demoró alrededor de una hora para hacer dos cuadras" debido a la cantidad de gente que se acercó a verlo.

Con pancartas y redoblantes, el legislador y algunos de sus referentes cercanos -como su hermana Karina, organizadora del espacio- se abrieron paso entre los tucumanos que caminaban por el centro. "Tiene miedo, la casta tiene miedo", se escuchó entre gritos. También pudo observarse la imagen del león, con la cual se lo identifica, entre carteles y remeras.

Javier Milei y Ricardo Bussi.

"Se siente, se siente, Milei presidente", fue otro de los cánticos que se oyeron. En La Rioja, Milei también había tenido este tipo de encuentros, y desde hace meses el libertario enfatizó los apoyos a Menem y Bussi -hijo del represor y ex interventor y gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi- sus favoritos en los comicios provinciales.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de las provincias, el economista buscó jugar con un apellido bien conocido. En Misiones y Jujuy, donde los oficialismos triunfaron también con una amplia ventaja, La Libertad Avanza tuvo una serie de problemas que no pudo controlar desde Buenos Aires, ya que aparecieron candidatos que manifestaban ser parte del espacio libertario.

Así se dio paso a un cambio de estrategia, por lo que se comunicó que en algunas jurisdicciones se optó por retirar su apoyo por las carreras electorales en el interior. Más allá de esto, la figura e intención de voto del diputado sigue creciendo a nivel nacional, según se observa en las encuestas.

Por otro lado, el abogado y analista financiero Carlos Maslatón, que desde el inicio mostró su simpatía con La Libertad Avanza e incluso se autodenominaba un "puntero político de Milei" pero desde hace meses critica sus estrategias y las de sus colaboradores, calificó la derrota riojana como "un desastre electoral".

"Ha sido un desastre electoral, por parte de un Menem y nada menos que en La Rioja. Los responsables del desastre electoral se llaman Karina Milei, Carlos Kikuchi y Javier Milei. Ha colapsado su 'armado' político y han dañado gravemente al liberalismo argentino", escribió Maslatón desde su cuenta de Twitter.

"La bomba que deja este gobierno va a estallar"

Antes de caminar por el centro de la capital tucumana, Javier Milei expuso en un hotel ubicado en la mencionada calle junto a Bussi, referentes de Fuerza Republicana y dirigentes del espacio. Entre los ejes de su discurso, habló sobre sus propuestas económicas e hizo hincapié en el "ministerio de Capital Humano".

"El sistema bimonetario generaría una distorsión muy grande en la distribución del ingreso y conlleva riesgos de una hiper. Porque estarían bien quienes ganen en dólares y mal aquellos que ganen en pesos", dijo el líder libertario a la hora de defender la dolarización.

En esa línea, sostuvo que dolarizar la Economía "permite evitar una hiperinflación porque rescatás toda la deuda del Banco Central"; para evitar un descalabro social. "La bomba que deja este gobierno va a estallar. No se sabe cuando. Lo que si, no se diferencia al anterior", continuó diciendo. Entonces, apuntó contra Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda del macrismo, y consideró que "le tiró la bomba al gobierno que seguía con el reperfilamiento".

Javier Milei y Ricardo Bussi en conferencia de prensa.

"A la política no le importa que estalle la bomba. Le importa que estalle post elecciones porque les interesa conservar sus cargos. Lo hicieron ambas coaliciones. Solo quieren llegar y tener el poder", aseguró.

Por último, finalizó hablando de otro aspecto en su plan de gobierno: "Una de las reformas que planteamos es la creación del ministerio del Capital Humano, que agrupe niñez, salud, educación y salida de los planes sociales para convertirlos en empleo".

"Se trata de las reformas invisibles que nosotros no vamos a ver los resultados porque son de largo plazo. Estamos sembrando las semillas de un árbol que de sombra a nuestros hijos y nietos", concluyó el precandidato presidencial.

Cabe mencionar que Tucumán no cuenta con elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), por lo que el próximo domingo es clave para definir el futuro de la provincia. Bussi, que irá con Gerardo Huesen como vicegobernador, el peronismo busca retener la gobernación con la fórmula Osvaldo Jaldo-Juan Manzur y Juntos por el Cambio irá con Roberto Sánchez y Germán Alfaro.

Federico Masso y Florencia Guerra se presentan por el Frente Amplio por Tucumán, Martín Correa y Alejandra Arreguez por el Frente de Izquierda, Raquel Grassino y Luis Toranzo por Política Obrera, y Juan Coria y Liliana Guzmán por Nos Une el Cambio.