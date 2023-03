Ricardo Bussi, el candidato a gobernador de Milei, hace campaña "a los tiros"

En los últimos días se viralizó el polémico spot que Ricardo Bussi protagonizó para hacer campaña de cara a las elecciones del 14 de mayo en la provincia de Tucumán, en donde va como candidato a gobernador dentro del espacio de Javier Milei. En el clip defendió la libre portación de armas y llamó a la gente a defenderse "a los tiros".

El legislador tucumano,or el partido Fuerza Republicana (FR), quien es el hombre de Javier Milei en esa provincia y es hijo del represor Antonio Bussi,se filmó disparando un arma y exclamó: "¡Qué la próxima vida que se pierda no sea la tuya! Defendamos a nuestras familias de los delincuentes ¡Sí a la portación libre y legal de armas!".

Milei defendió el uso de pasajes y llevar armas de fuego

El spot de campaña tiene tintes cinematográficos que remiten al far west. El político camina en una zona de tierra hacia una mesa donde lo esperan una pistola automática, una caja de balas, anteojos de protección y unos auriculares con la bandera de Estados Unidos. Para hacerlo más espectacular, la música de fondo es de tensión.

Esta es su primera propuesta de campaña, con la que pretende ocupar el sillón de gobernador que ostentó su padre durante la última dictadura cívico militar.

El partido que encabeza Ricardo Bussi fue fundado por su padre, quien logró ser el jefe de la provincia entre 1995 y 1999. Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue condenado a perpetua en 2008 cuando se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad.

Bussi y Milei, en la misma línea

La iniciativa de Bussi está alineada con el pensamiento de Milei, quien en mayo del año pasado dijo: "Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente".

“Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia", explicó en el programa de TN "Verdad/Consecuencia".

Milei negó los 30 mil desaparecidos y generó polémica en Tucumán

Un mes después aseguró en el mismo canal: "Aquellos Estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos".

En un raid mediático que tuvo por esas fechas, el legislador nacional por La Libertad Avanza y precandidato a presidente también defendió la venta de órganos y de niños. "Es un mercado más ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero? O sea, hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?", sostuvo.

Respecto a la comercialización de menores de edad, respondió: "Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente".

JP/fl