Ricardo Bussi encabeza el rechazo a la Ley Micaela en Tucumán y Victoria Donda salió a cruzarlo

El legislador tucumano Ricardo Bussi desató una polémica días atrás cuando en una entrevista señaló que no conoce "mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres". Sus declaraciones estaban relacionadas con la Ley Micaela (27.499), a la que la provincia que él representa todavía no adhirió, y que obliga a los tres poderes del Estado a capacitarse en materia de género. Ante esto la titular del INADI, Victoria Donda, salió a cruzarlo y aseguró que su postura "consagra la desigualdad".

En diálogo con Futuröck FM, Bussi manifestó: "Queremos combatir la violencia contra la mujer, la familia y los niños, pero con una norma que no tenga tinte ideológico como la Ley Micaela, que está abordada desde un punto de vista feminista. Nosotros queremos que sea una ley séptica, que se trate la violencia sin ninguna ideología por detrás". Y agregó: "No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer", al tiempo que afirmó que "el hombre y la mujer no son iguales".

La titular del INADI Victoria Donda rechazó estas declaraciones y mediante un comunicado expresó: "Todo indica que en la próxima sesión de la Legislatura de Tucumán se debatirá la adhesión de la provincia a la Ley Micaela que se sancionó para que la administración pública se capacite en temas de género y violencia hacia las mujeres. Esta provincia es la única que todavía no adhirió y hay legisladores que se oponen al tratamiento del proyecto en el recinto y su implementación en la provincia, o tratarán que la ley que salga sea contraria al espíritu de la origina".

"Un claro ejemplo es el del legislador de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, quien dijo: 'No conozco casos de asesinatos por la condición de mujer. Conozco hombres que han asesinado a mujeres por celos, envidia, por depresión, por drogas, pero por el hecho de ser mujer… no conozco ningún homicidio'. Los femicidios son las formas de violencia más extremas hacia las mujeres anclados en patrones culturales patriarcales y en una sociedad con desigualdades e inequidades de género que posibilitan la vulnerabilidad de las mujeres", acotó.

"Desde el inicio de la cuarentena, en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio se registraron más de la mitad de los femicidios del 2020 y subieron un 40% las consultas al 144 por violencia de género, posibilitado por el contexto de encierro.El Estado en su conjunto tiene que tomar nota de esta situación y asumir el compromiso en el marco de su función publica, los legisladores no están exentos de esa responsabilidad", detalló Donda en el texto.

"Desde el INADI cuestionamos las resistencias de distintos legisladores y bloques de la provincia al tratamiento e implementación de la Ley Micaela, y rechazamos las declaraciones de Ricardo Bussi, sus argumentos están amparados en lógicas que consagran la desigualdad que viven las mujeres"; completó.

Además, la organización Mujeres de la Matria Latinoamericfana (Mumala) de Tucumán decidió deunciar a Bussi: "Este hecho constituye un acto de discriminación hacia las mujeres en situación de violencia, las revictimiza y ofende a los familiares de víctimas de femicidios y al colectivo femenino en general, ya que intencionalmente desconoce lo que se ha avanzado en materia de derechos en el mundo y en Argentina", señalaron.

Otra de las que también se sumó al repudio fue la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta, que indicó en un hilo de Twitter: "El rechazo a la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela del diputado Bussi nos hace retroceder en derechos y en el camino hacia una sociedad libre de violencias por motivos de género. Cuando se trata de la vida de las mujeres y diversidades no hay opciones ni términos medios".

El rechazo a la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela del diputado Bussi nos hace retroceder en derechos y en el camino hacia una sociedad libre de violencias por motivos de género. Cuando se trata de la vida de las mujeres y diversidades no hay opciones ni términos medios. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) May 14, 2020

Bussi decidió responderle a la funcionaria por la misma red social: "Con sus declaraciones no puede justificar la herramienta de persecución ideológica que quiere poner en práctica para someter al escarnio público a quien piense distinto a ustedes", le manifestó.

La Ministra no leyó nuestro proyecto alternativo a la #LeyMicaela porque nadie se opone a la capacitación del personal de los tres poderes del Estado, y en nuestra iniciativa se la incluye. Sí se excluye el odio a quien piensa diferente y repudia todo tipo de violencia — Ricardo Bussi (@ricardobussi) May 19, 2020

