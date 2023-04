Una encuesta realizada en distintos municipios bonaerenses mostró un aumento en la figura de Javier Milei y ratificó la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner en el tablero político de la provincia más grande del país. Además, Patricia Bullrich y su discurso de orden se imponen al dialogismo de Horacio Rodríguez Larreta por amplio margen.

“Hay un crecimiento de Javier Milei. Se da en el escenario en el que no está Cristina Kirchner. Cuando ese sucede, el diputado retrocede un poco. Horacio Rodríguez Larreta también viene creciendo aunque en menor magnitud, lo cual no le permite superar a Patricia Bullrich”, resume el director de la consultora Circuitos, Pablo Romá, ante la consulta de PERFIL por las novedades del nuevo relevamiento.

El trabajo planteó dos escenarios electorales a nivel nacional, con una diferencia sustancial en ambos: la participación de la Vicepresidenta. En el primero de ellos quien se impone es Bullrich (22,6%) y en tercer lugar se posiciona Milei (17,1%). Sin embargo, la opción más elegida en segundo lugar fue “ninguno” con el 19,4%, números cercanos a los de la licenciada presidenta del PRO. Su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, se ubicó debajo del diputado libertario con un 16,8%.

Para Romá esto responde a una dispersión del electorado panperonista y el fundamento es el segundo escenario que propone Circuitos, esta vez con la ex Jefa de Estado como candidata. Allí es Cristina Kirchner quien se impone (23,4%) y relega a Bullrich a una segunda posición (21,3%). El podio lo completa Rodríguez Larreta (16,2%) y queda desplazado hacia la cuarta plaza Javier Milei (14,7%).

En este segundo simulacro electoral la opción “ninguno” retrocede de forma notable hacia el 12,1%. Romá lo explica de la siguiente manera: “La idea de hacer los escenarios con CFK y sin CFK es que hay una representación en sectores del electorado que está vacante, de alguna manera. Ningún sector representa lo que hace la figura de la Vicepresidenta. Algunos sí en el plano ideológico, como “Wado” De Pedro, pero en el político no tanto. Sergio Massa si puede representar eso en el plano político, pero no en el ideológico. Alberto Fernández no está considerado en ninguno de estos dos. Daniel Scioli aparece como opción, pero no queda tan claro. El proceso de dispersión hace que cuando no aparezca Cristina Kirchner crezca Milei”.

Esta dispersión del “voto K” obedece a las ambigüedades en juego sobre la postulación o no de la titular del Senado.

Si bien en diciembre, luego de ser condenada por corrupción, aseguró que no sería parte de las listas, los pedidos y los actos a favor de que participe en los comicios abren una ventana de esperanza entre las filas cristinistas. Un esperado regreso con épica al que supieron nombrar como “la tercera” en relación a las anteriores administraciones. La semana pasada, el diputado nacional y sindicalista Hugo Yasky se reunió con CFK y dijo que su idea no es dedicarse a cuidar a sus nietos. Estos y otros dichos mantienen la fe en parte del desencantado electorado que voto al Frente de Todos en 2019.

“Salir a jugar hoy significaría un desgaste muy grande”, considera el director de Circuitos. “Tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa son las figuras que pueden salir a jugar sobre la hora. Si eso no fuese así y hubiera otro candidato, sería una pérdida de tiempo porque el Gobierno ha retrocedido en temas de la agenda pública. El espacio retrocedió. La situación económica pesa”, agrega sobre el poder de fuego electoral de un oficialismo magullado.

La interna de Juntos por el Cambio

Ante la pregunta sobre qué candidato es el mejor para competir en las presidenciales representando a la coalición opositora, la elegida fue Patricia Bullrich (44,1%) sobre Horacio Rodríguez Larreta (23,8%).

La disputa en este caso se cierra en dos nombres, ya que otros posibles postulantes como María Eugenia Vidal (4,7%) y Gerardo Morales (6,3%) no concentran el mismo peso. En este ítem el 16,8% de los consultados afirmó que no sabe aún a qué candidato elegir.

“Larreta es opositor pero no con una línea tan radicalizada. Para un sector de la sociedad, esta idea de orden de Bullrich en este contexto de crisis económica tiene mayor pregnancia. La sociedad quiere que las cosas cambien o se solucionen”, analizó Romá.

En otro escenario de mata mata entre ambos presidencialistas Bullrich también se erige sobre el Jefe de Gobierno porteño siendo elegida por el 44,6% de los consultados contra el 25,9%.

“Ninguno”: la tercera elección más elegida para gobernador

Circuitos también midió las figuras de los precandidatos a gobernador de Buenos Aires y se observó una importante cifra de indecisos, otra manifestación del hastío que parte de la sociedad tiene con la dirigencia actual.

La figura más elegida fue la de Axel Kicillof, para quien el 25,1% de los encuestados debe renovar su cargo al frente de la Casa de Gobierno ubicada en La Plata. En segundo lugar quedó Diego Santilli (21,4%), el más competitivo de los posibles postulantes de Juntos por el Cambio por encima de Facundo Manes (9,6%), Joaquín De La Torre (6,2%) y Cristian Ritondo (7,1%). El 16,5% se volvió a manifestar con la opción “ninguno”.

El informe fue realizado por Circuitos entre el 12 y el 14 de abril tomando la Primera y Tercera sección electoral de Buenos Aires, teniendo en cuenta los tres cordones del Gran Buenos Aires y los partidos del interior. Además se explicó que fueron relevadas 1.243 personas mediante encuestas telefónicas y metodología IVR (preguntas pregrabadas que funcionan de forma automatizada). El resultado arrojó un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 3,5%.

