Cristina Kirchner con sindicalistas: "Los que piensan que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, que se olviden"

La vicepresidenta Cristina Kirchner retomó la agenda pública este miércoles con una reunión con dirigentes kirchneristas del sindicalismo. Según trascendió, durante el encuentro la funcionaria dejó abierta la posibilidad a su candidatura. "Ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden", afirmó al respecto.

La reunión tuvo lugar este miércoles 13 de abril, en la previa de la sesión del Senado y la convocatoria a Tribunales contra la proscripción bajo el lema de “Democracia o Mafia Judicial”. La reunión duró varios minutos en los que los sindicalistas le transmitieron un pedido para que sea candidata y luego se conversó acerca de las preocupaciones por la situación económica y el rumbo que hay que tomar.

Cristina Kirchner retoma su agenda pública: se reunió con sindicalistas y preside la sesión en el Senado

Con respecto a las elecciones, en diálogo con El Destape Radio, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, relató el momento en el cual la vicepresidenta "abrió la puerta" de una posible candidatura.

"En un momento, uno de los compañeros que estaba ahí tuvo una frase que fue muy graciosa. No se qué referencia hizo, como que 'No te vamos a pedir que dejes de cuidar a los nietos' y ahí ella, con su mezcla de agudeza y una sonrisa, dijo 'Ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden', así que bueno, dejó abierta la puerta para que sigamos discutiendo el tema", explicó el legislador.

Y agregó: "En ningún momento dijo 'Miren muchachos, perdónenme, pero piensen en mí en otro lugar donde seguramente voy a estar pero no en la presidencia', y yo creo que es inteligente que deje abierta todas las opciones".

En sintonía con lo dicho por Yasky, el intendente de Ensenada, Mario Secco, usó la misma expresión este jueves en una entrevista radial. "Cristina no tiene ninguna intención de ir a cuidar a sus nietos a su casa. No sueñen con una Cristina retirada. Cristina está encendida, y cuando lo está nos genera una esperanza tremenda. Va a seguir haciendo política", sostuvo en diálogo con FM La Patriada.

"Ella tiene que encabezar una lista": la reunión con los sindicalistas

La vicepresidenta recibió ayer en el Senado a más de una decena de dirigentes sindicales que le pidieron que encabece una lista de cara a las elecciones presidenciales de este año, en medio de una merma del operativo clamor. Así lo confirmó esta mañana Daniel "Tano" Catalano, de ATE Capital, uno de los presentes.

Al encuentro lo dieron a conocer los asistentes con una foto en la que se vos ve junto a Cristina, que posa en el medio con un conjunto celeste y abrazada a las diputadas nacionales Vanesa Siley y Mara Brawer. Pero alrededor también aparece el diputado y líder de la CTA Hugo Yasky, el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el gremialista docente Roberto Baradel y el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, entre otros.

"Le llevamos la solidaridad de todo el espacio sindical por los ataques que sufrió ella y (su hija) Florencia. Después le planteamos que entendemos que ella tiene que encabezar una lista como presidenta", contó Catalano en diálogo con La García (AM 750). En sintonía con las declaraciones de Yasky, el dirigente sindical manifestó que, si bien "no hubo una respuesta" respecto a una candidatura, "el planteo fue muy fuerte".

"Quedamos en que había que seguir discutiendo y nos planteó que de esto no se sale sólo, que no depende de una persona sino que requiere de voluntad política, de fuerza, de hacernos cargo todos y todas", agregó.

mb / ds