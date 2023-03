La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció con un largo discurso en un acto público este viernes 10 de marzo, luego de que se conocieran los fundamentos del fallo condenatorio a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. Con críticas a la Justicia, la vicepresidenta arrancó su discurso haciendo mención al "partido judicial": "Más mafiosos no se consigue", sostuvo.

El acto fue en la Universidad Nacional de Río Negro, donde le hicieron entrega de un título honoris causa. Tal como sucedió, se esperaba que su discurso fuera en tono crítico, en línea con las tensiones que se dan dentro del propio oficialismo de cara a las elecciones.

Con el eje “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”, la titular del Senado cuestionó varias de las decisiones políticas que se tomaron en los últimos tres años del Gobierno.

El encuentro se había convocado a partir de las 18 en la sede Atlántica de la casa de estudios, en Viedma, donde hubo cerca de 1.200 invitados, entre académicos y funcionarios, y en las inmediaciones recibió el apoyo de la militancia política.

Cristina Fernández de Kirchner recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro.

"No podemos seguir en un debate tan chato y tan mediocre"

"Le tengo mucho temor a la fragmentación política", dijo sobre el final de su discurso, y señaló que ante las divisiones, la gente descree de la política y que no se trata de los políticos, sino de los "modelos económicos".

"Este era mi objetivo con esta clase magistral, aportar ideas y discusiones. No podemos seguir en un debate tan chato y tan mediocre manejado en los medios de comunicación. No lo merecemos", finalizó.

La indirecta a Alberto Fernández: "No tenemos hegemonía democrática y tampoco tenemos consenso"

“¿Se puede seguir de esta manera? La pregunta era hegemonía o consenso”, dijo en referencia al título de su disertación. “Durante 2003 y 2015 hubo hegemonía democrática. Era una hegemonía democrática porque el parlamento funcionaba a full”. Y siguió: “Ahora vino otro partido y no pudo construir su hegemonía democrática. Porque dijo tarifazo, reforma previsional, vino el FMI Y un endeudamiento feroz. El que vino después no pudo construir la hegemonía democrática”, analizó sobre el gobierno de Mauricio Macri.

Y, en relación al mandato de Alberto Fernández, sostuvo: “Si no tenemos hegemonía democrática y tampoco tenemos consenso… bueno papito, que te ayude tu hermano”.

Sobre el FMI: "Nadie dice que no haya que pagar"

La expresidenta remarcó que “no hubo catástrofe más grande que en el endeudamiento que se produjo entre 2015 y 2019”, durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

En esa línea, aseguró que “nadie dice que no haya que pagar” el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que los programas económicos “son una cuestión de objetivos y eficacia”, y dijo que cree que "se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI".

Acuerdo con el FMI: "No quise intervenir porque tenía que negociar el ministro de Economía"

“En la negociación el FMI no quise intervenir porque el que tenía que negociar era el ministro de Economía (Martín Guzmán)”, aseguró la vicepresidenta sobre la reestructuración de deuda que hizo Martín Guzmán antes de dejar su cargo.

En ese sentido, negó que la renuncia del funcionario tuviera que ver con una mala relación con ella. “Cuando renuncia, no renuncia porque se peleó conmigo. Es más, tengo en mi celular el último mensaje muy atento que me envió un mes antes de renunciar en el que me enviaba el proyecto de ley de Renta Inesperada”, dijo.

"Hay que alinear precios y salarios"

La vicepresidenta consideró que es necesario “alinear precios y salarios" porque de lo contrario, "el crecimiento se lo llevan cuatro vivos". "Es cierto que la economía está creciendo y se crean empleos, pero son precarizados y de muy bajos salarios", analizó.

Al respecto, Fernández de Kirchner planteó que los salarios no son la causa de la inflación. “En el año 2015 cuando teníamos el salario más alto en dólares en América Latina, la inflación de ese año medida por la Ciudad fue del 24%. Me acuerdo que me daban lecciones, todos, propios y extraños”.

Y siguió: “Los que me dieron lecciones la llevaron al 52 por ciento. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación, porque con los salarios más altos de América Latina teníamos 24%”.

Sobre su condena: "Tiene un solo objetivo: la proscripción"

"Millones de palabras, ninguna prueba y un solo objetivo: la proscripción", dijo al referirse a los argumentos del fallo condenatorio en su contra por la llamada Causa Vialidad.

Luego le dio el visto bueno a los dichos del ministro del Interior, Wado de Pedro: "Creo que lo dijo bien el ministro del Interior cuando dijo 'han reemplazado el código penal por el código electoral'. Esta es la verdad de la milanesa", remarcó.

"No estamos ante un estado democrático constitucional"

"Lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos al sector más importante de la oposición aliado al Poder Judicial para hacer lo que vemos que están haciendo, vemos que no estamos frente a un estado democrático constitucional", expresó.

A 40 años del retorno de la democracia, dijo: "No solamente estamos sin Estado democrático y constitucional, sino que estamos sin moneda. Esto es lo que se denomina una economía bimonetaria”.

"El dólar hoy es un patrón más de conducta que monetario”, dijo.

Lo primero fueron las críticas al Poder Judicial

En el inicio de su discurso, Cristina Kirchner rememoró la crisis de 2001 y elogió a Néstor Kirchner: "Quiero reivindicar a ese hombre que, con apenas el 22 por ciento de los votos, recibió el país en medio de una fenomenal crisis institucional".

"Néstor en 2003 reconstruye esto, volviendo el centro de poder a la Casa Rosada, donde las decisiones las toma el Presidente. El poder legislativo vuelve a ser lo que tiene que ser, oficialismo y oposición", dijo. "Con esto quiero decir que, cuando me toca asumir la primera presidencia, la Argentina era un estado constitucional, donde cada poder cumple un rol", sumó.

"Todo se dio en ese marco, de la constitución y de las leyes", dijo.

En ese punto, acusó a un sector de la oposición de estar aliado con parte del Poder Judicial. "Dos horas antes de esta conferencia, desde el partido judicial, porque ya no se lo puede llamar poder judicial, separan a Martín Doñate del Consejo de la Magistratura y restituyen al miembro que se había impugnado. Más mafiosos no se consigue", señaló.

Cristina Fernández de Kirchner recibió el reconocimiento de la Universidad Nacional de Río Negro.

18.30 Cristina Kirchner subió al escenario de la Universidad Nacional de Río Negro

La titular del Senado ingresó al escenario que se montó en el gimnasio de las instalaciones de la Universidad de Río Negro. Allí, entre cantos, aplausos y carteles, sonó el himno nacional para abrir el evento. Está presente además el rector de la institución, Anselmo Torres.

Mientras el rector daba comienzo al acto, los presentes entonaron "Cristina Presidenta".

18.00 Comenzó la transmisión en la previa del acto de Cristina Kirchner

La vicepresidenta ingresó en una camioneta trafic a la zona del salón de gimnasio de la Universidad Nacional de Río Negro pasadas las 18 horas, y se espera que en los próximos minutos suba al escenario para la disertación.

Cristina Kirchner recibirá un título 'honoris causa'

En esta semana, la campaña para "romper la proscripción" de Cristina Kirchner amplificó la centralidad de la figura de la vicepresidenta al interior del del Frente de Todos, en medio de las tensiones con el presidente Alberto Fernández, quien dejó entrever que no se va a bajar de la carrera por la reelección hasta que se lance algún candidato que mida mejor que él en el Frente de Todos.

15:34 Oscar Parrilli: "Si Cristina Kirchner es candidata, la van a inhabilitar como a Lula Da Silva"

El senador nacional del Frente de Todos afirmó que si la vicepresidenta se postula para intentar volver a la Casa Rosada, "la van a inhabilitar" y recordó que esa situación ocurrió con el brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva.

"No es una decisión de ella de ser o no candidata: la proscriben, no la quieren de candidata", sostuvo el legislador neuquino.

En diálogo con Radio Colonia, el presidente del Instituto Patria amplió: "Si el Frente de Todos la presenta, va a pasar como pasó con Lula, que 15 días antes de la presentación de lista lo inhabilitaron".

14.00 José Luis Gioja: Cristina “sigue ocupando la centralidad” del Frente de Todos

En la previa del acto de la titular del Senado, el ex presidente del Partido Justicialista consideró que Cristina Kirchner "sigue ocupando la centralidad dentro del Frente de Todos".

"Todos nos solidarizamos con ella. Es una payasada el fallo de la corte, los fundamentos son todos parte de una campaña política en contra de Cristina", dijo el legislador en declaraciones radiales a LA990.

"Es valorable todo lo que ella dice, a mí me gustaría que no fuese intransigente y fuese la candidata, pero el impedimento existe", planteó.

José Luis Gioja.

Aníbal Fernández apuntó a Larroque y advirtió que Alberto Fernández no se baja: "Van a tener que ir a una PASO"

13.00 Hugo Yasky: “La única salida es Cristina Presidenta”

Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, manifestó que "la única salida es 'Cristina Presidenta'”, y dijo quey “esto hay que ganarlo en la calle".

"Está claro que la elección que viene no es cualquier elección, va a definir nuestro pueblo, se enfrentan dos modelos. Tenemos que defender en las calles el derecho a que este país no tenga más prescripciones", sostuvo en diálogo con Radio Nacional.

12.16 Aníbal Fernández: “Van a tener que ir a una PASO y que se presente quien quiera"

El ministro de Seguridad de la Nación les pidió a “las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires” que dejen de “fastidiar” al presidente Alberto Fernández para que baje su candidatura.

"Van a tener que ir a una PASO", advirtió Aníbal Fernández este viernes 10 de marzo en diálogo con Gustavo Sylvestre en Mañana Sylvestre (Radio 10).

Acto seguido, planteó que sería bueno que "todos se “propusieran hacer lo mismo”, que para él es "olvidar la interna y trabajar para componer una propuesta inteligente que realmente llame la atención del electorado".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Las fuertes declaraciones de Aníbal Fernández llegan tras los cuestionamientos del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "El Cuervo" Larroque, contra el jefe de Estado.

Durante la habitual conferencia de prensa de los jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti también cargó contra Larroque al enfatizar que la coalición la integran muchas personas y que el Presidente "no le responde a un ministro de la Provincia".

AG / MCP