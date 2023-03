En su primera aparición pública del 2023, Cristina Fernández de Kirchner reavivó sus viejas críticas contra los “machos del off” y le dejó en claro a Alberto Fernández que los chats publicados por Roberto Navarro llegaron a sus oídos. El jueves se conocerán los argumentos del fallo que la condenó por la causa Vialidad y el viernes hablará en Río Negro en el marco de un reconocimiento académico.

Corría el año 2014 cuando Amado Boudou, entonces Vicepresidente de la Nación, le mandó un mensaje a los dirigentes del gobierno kirchnerista que desde su perspectiva lo “operaban” por la causa Ciccone. Calcando una definición de Daniel Scioli, los calificó como “machos del off” y dejó instalada la idea de que había operadores en las sombras que lo perjudicaban, aún en el gobierno que él mismo conformaba.

El fin de semana la discusión por los off intra partidarios volvió a aparecer luego de que el dueño de El Destape le adjudicara al Presidente la reflexión de que si ganaba las primarias, "terminaría con 20 años de kirchnerismo". Justo a semanas de que se realizara la primera reunión de la mesa electoral y política del Frente de Todos, donde los representantes del cristinismo le pidieron a Fernández que deponga su deseo reeleccionario.

La respuesta de Cristina Kirchner llegó este martes en el Salón Azul del Congreso. Allí combinó las críticas a Federico Sturzenegger por esta nota realizada para PERFIL con su pensamiento a los supuestos dichos presidenciales.

Dijo la ex mandataria: “Me impresiona muchísimo, porque cuenta que en el año 2015 lo fue a ver un ministro privatizador que fue (Roberto) Dromi, porque le parecía que podían ganar las elecciones, y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N y después, dice textual, quitarle los hoteles a Cristina. Esto es intervenir en la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y saben que me impresionó? Que no fue algo que se escapó, alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente, o un off, que se dicen barbaridades por ahí que después se niegan. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas…”.

Como al pasar, dejó en claro que en el cristinismo se tomaron como verdaderos los dichos que Navarro puso en voz del Presidente y además abrió otro nuevo episodio de la interna a cielo abierto entre ambos. Algo de esa tensión se había percibido en la apertura de las Sesiones Legislativas el pasado 1 de marzo en el Congreso.

La senadora Anabel Fernández Sagasti, cercana a la ex Jefa de Estado, ya había expuesto su descontento contra quienes susurran definiciones de alto voltaje en privado. “Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer “terminar con 20 años de kirchnerismo”. ¿Privatizar YPF? No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA (Latinoamérica) como en el 2015? Decirle no a las inclusiones jubilatorias?”, se preguntó.

Los off y la interna peronista

No es la primera vez que en el Frente de Todos hay una diatriba en público por los off. En junio del 2022 y luego de un acto de la dupla presidencial por los 100 años de YPF, Matías Kulfas dejó su cargo en el Ministerio de Desarrollo Productivo por filtrar una crítica off the record contra Cristina Kirchner. Antes, en otra presentación donde participó la Vicepresidenta en septiembre del 2021, había cuestionado al vocero presidencial Juan Pablo Biondi por supuestas operaciones de prensa. Biondi dejó el cargo a los pocos días.

A esta interna abierta por los off se suman las constantes intervenciones públicas del ministro de Desarrollo de la Comunidad y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, quien calificó como “surrealista” la idea de Alberto Fernández de competir en las PASO. La respuesta del Jefe de Estado es afirmar y reafirmar que pregona la unidad del Frente de Todos por sobre sus objetivos personales. Larroque no le cree.

Con todo, la Vicepresidenta se adelantó a su propio discurso del viernes donde recibirá un doctorado honoris causa que le entregará la Universidad Nacional de Río Negro. Allí se esperan definiciones políticas de alto calibre mientras la militancia le pide un tercer mandato.

