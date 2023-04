Después de tres semanas en silencio y con bajo perfil, Cristina Fernández de Kirchner volvió a la agenda púbica con una reunión con dirigentes kirchneristas del sindicalismo. El encuentro tuvo lugar este miércoles 13 de abril, en la previa de una nueva sesión del Senado que podría presidir y la marcha a Tribunales contra la proscripción.

La última aparición de la vicepresidenta en la escena pública había sido durante el panel que compartió con líderes norteamericanos del Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner, el 21 de marzo pasado. En esa ocasión fue crítica del macrismo, del neoliberalismo y dijo que "el lawfare que hoy inunda toda la región fue precedido por otros instrumentos previos". Así mismo, en esa ocasión llamó a "desarmar el sistema financiero que lava la guita del narco".

Después de eso no volvió a hablar pero marcó presencia en las redes sociales. Ayer recibió en el Senado a más de una decena de dirigentes sindicales que le pidieron que encabece una lista de cara a las elecciones presidenciales de este año, en medio de una merma del operativo clamor. Así lo confirmó esta mañana Daniel "Tano" Catalano, de ATE Capital, uno de los presentes.

Dura crítica interna de Máximo Kirchner: "Hay cinco puntos más de pobreza, no vinimos a esto"

Cómo fue la reunión con sindicalistas

Al encuentro lo dieron a conocer los asistentes con una foto en la que se vos ve junto a Cristina, que posa en el medio con un conjunto celeste y abrazada a las diputadas nacionales Vanesa Siley y Mara Brawer. Pero alrededor también aparece el diputado y líder de la CTA Hugo Yasky, el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el gremialista docente Roberto Baradel y el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, entre otros.

La reunión duró varios minutos en los que le transmitieron un pedido para que sea candidata y luego se conversó acerca de las preocupaciones por la situación económica y el rumbo que hay que tomar.

"Le llevamos la solidaridad de todo el espacio sindical por los ataques que sufrió ella y (su hija) Florencia. Después le planteamos que entendemos que ella tiene que encabezar una lista como presidenta", contó Catalano en declaraciones a La García (AM 750).

Cristina Kirchner durante su última aparición, en el Grupo de Puebla.

Según el dirigente sindical "no hubo una respuesta" aunque "el planteo fue muy fuerte".

"Quedamos en que había que seguir discutiendo y nos planteó que de esto no se sale sólo, que no depende de una persona sino que requiere de voluntad política, de fuerza, de hacernos cargo todos y todas", agregó.

La reaparición se dio el día previo a la convocatoria “Democracia o Mafia Judicial” que está convocada para este jueves a las 16 horas en Tribunales. La fecha no es casual: se llevará a cabo el día que se cumplen 7 años de aquel 13 de abril de 2016 en el que dio un discurso en Comodoro Py ante una multitud de militantes de La Cámpora y otras organizaciones.

Magistratura: kirchnerismo y oposición acordaron cargos y arranca la disputa por temas clave

Ese día había sido citada por el fallecido juez Claudio Bonadío para declarar en la causa por la venta de Dólar Futuro, de la que fue sobreseída hace dos años. Esa mañana entregó un escrito en los tribunales y salió a hablarle a la militancia que la esperaba apenas unos meses después de su salida del Gobierno. Bajo una intenta lluvia, fue la primera vez que su discurso se orientó hacia lo que hoy llama “proscripción”.

"Estoy segura de que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, lo harían", fue una de las frases que pronunció ese día.

Senado: ¿estará en la sesión?

Mientras tanto, se especula con que la vicepresidenta volverá este jueves a sentarse en el recinto del Senado de la Nación para presidir una nueva sesión después del escándalo por la suspensión del encuentro anterior en el que se iban a tratar proyectos de interés social como la Ley Lucio y la de Alcohol Cero, entre otros.

PERFIL consultó a fuentes del Senado si efectivamente presidirá la sesión pero al cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Di Marco pidió perdón por sus dichos sobre la salud de Florencia Kirchner

En las últimas horas la vice difundió la presentación del libro colectivo “Una ciudad para pocos. Balance de 15 años de gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires” que se realizó ayer. Definió al libro como “un aporte para construir una alternativa de gobierno”.

Cristina Kirchner rechazó el operativo con el que se detuvo a uno de los agresores de Berni.

Días atrás también había rechazado el operativo policial con el que se detuvo a uno de los choferes investigados por la golpiza al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", se preguntó.

A su vez, en el mismo tweet se metió en el debate por la inseguridad con una comparación con el atentado que sufrió en septiembre pasado. 'Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni'. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".

AS/ff