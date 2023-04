Dura crítica interna de Máximo Kirchner: "Hay cinco puntos más de pobreza, no vinimos a esto"

El diputado nacional y titular del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, reiteró este miércoles 12 de abril su reclamo al Frente de Todos de discutir hacia dónde va la Argentina y consideró que "los números de pobreza e indigencia" son para replantearse el rumbo de la gestión.

"Los números de pobreza e indigencia realmente son para que nos replanteemos por qué estamos acá", enfatizó el legislador nacional, en una nueva crítica a la administración que lidera el presidente Alberto Fernández.

En ese sentido, señaló: "Yo miraba los números de pobreza del segundo semestre del 2022 en la ciudad de Trelew, con 40 puntos y en 2019, con 39.5… Hay cinco puntos más —de pobreza— entre 2018 y 2022. El Frente de Todos no vino a esto".

Máximo Kirchner: "Néstor tuvo la suerte de tener a Alfonsín como opositor, Cristina tuvo a Macri"

Máximo Kirchner sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "pone de rodillas a la gente", y cuestionó: "Los resultados que tenemos hoy son pésimos, pero bueno, si cometiste un error pongámonos a laburar por la gente".

"La Argentina es un país que pareciera que a partir del 9 de diciembre de 2015 entró en un tobogán y parece que nunca encuentra el arenero, parece que estuviera en caída libre y que todo lo costara", aseguró.

El titular del PJ bonaerense se expresó así al acompañar al candidato del Frente de Todos a intendente de Trelew, Emanuel Coliñir, en el cierre de campaña de cara a las elecciones del próximo domingo.

Máximo Kirchner.

"Las frustraciones que atravesamos como sociedad, que son parte también del fuerte debate interno que hay en el Frente de Todos para entender y saber hacia dónde debemos ir, es parte de que la sociedad tiene que involucrarse y participar. Si la sociedad relega su lugar no podrá modificar el futuro", sostuvo.

Máximo Kirchner criticó las propuestas liberales y de la anti política

Al hacer un análisis de la realidad actual, Máximo Kirchner lanzó una advertencia sobre los riegos de votar a las propuestas liberales como las que encabeza Javier Milei.

"La sociedad argentina si cae en la tentación de la anti política los resultados serán los que ya tuvo cuando accedió a esa tentación. Es verdad que tiene derecho a sentirse frustrada, enojada, pero a lo que no tiene derecho jamás es a dejar de interesarse por el destino de su país", evaluó el diputado nacional.

Máximo Kirchner, protagonista de un fuerte cruce entre Santiago Maratea y Carlos Maslatón

Sobre las peleas en el Frente de Todos, el líder de La Cámpora expresó: "Cuando escuchan que es una interna por el poder, es mentira. Si nos bancamos todo con el macrismo, la persecución, los palos, es para dar la pelea. No fue para contarles a los argentinos que no podemos, sino para dar todas las peleas y no conformarnos con esta situación que estamos atravesando bajo el paraguas de que (Mauricio) Macri no tiene que volver, o que Cambiemos no puede volver".

"Esa mediocridad no puede ser la que nos lleve a pensar y diseñar una Argentina diferente, queremos discutir realmente adentro", remarcó Máximo Kirchner desde Trelew, y agregó: "La discusión que nos atraviesa es hacia dónde vamos como país, para que los números cierren con la gente adentro".

ED