"No nos tomes por pelotudos Maslatón querido", fueron las palabras de Santiago Maratea que dispararon una nueva polémica. El influencer expresó su punto de vista sobre unas declaraciones que el analista financiero Carlos Maslatón hizo en julio de 2022 sobre el patrimonio de 400 millones de pesos que declaró Máximo Kirchner hace dos años.

"400 millones es poco si trabajaste toda tu vida, para alguien que nunca trabajó tener 400 millones es un montón", aseveró el joven que realiza las colectas solidarias. El flamante panelista de Duro de Domar hizo la conversión de esa cifra a dólares y le contestó: "Maratea, vos aprendé a hacer las cuentas, es 1 palo verde".

El instagrammer continuó con la discusión: "¿Y te parece poco?", le preguntó. "Dámelos a mí, podría ayudar a bastantes niños a pagar sus tratamientos médicos", aseveró. En esa línea, Maratea se quejó de los dirigentes políticos de manera implícita: "Ahora entiendo igual porque tus amigos roban sin culpa, un palo verde les parece poco y no tienen cultura del trabajo, así cualquiera".

Acto seguido, Maslatón aseguró que "es un disparate comunista" que el influencer piense que "los pobres son pobres porque los ricos les quitaron la plata". "La riqueza global se expande y se contrae y la ganancia de uno no es la pérdida de otro. Dejá de lado el marxismo porque vas a patinar fuerte con las colectas", le advirtió.

Máximo Kirchner, sorprendido por una pregunta por su patrimonio

"Ah mira que interesante, che ¿Y en todos los libros de economía que leíste ninguno te enseño que robar esta mal? Después explícame lo que quieras, hablemos de comunismo y capitalismo pero no uses tus estudios para justificar a tus amigos que roban, no caigas tan bajo Carlitos", contestó Santiago.

En otro tuit, sumó: "Y por otro lado Maslatón, ya sé que sabes de crypto, del dólar y de números grandes, ¿pero sabés cuánto sale un sachet de leche? ¿Un paquete de arroz?". En esa línea, añadió: "No te hagas el que tenes dimensión de todo solo xq sos millonario y sabes invertir, bajá el tonito rey".

La respuesta del abogado no tardó en llegar: "Hay que bajar la demagogia. Tu discurso social sirve para generar pánico y aterrorizar la gente. Tu mensaje con números nominales y no reales de las cosas es un fraude propagandístico. Querés asustar con ´millones' y un millón ya es una miseria. Indexá el cerebro".

La palabra de Carlos Maslatón

PERFIL se puso en contacto con el fundador de UPAU para consultarle sobre su fuerte intercambio en las redes con Santiago Maratea. El abogado consideró que el influencer "es un demagogo" que "asusta a la gente hablando de millones". "Los precios se multiplicaron por 3000 en los últimos años 20 años y él habla de un millón como si fuera mucha plata. Un millón de pesos no es nada. Y hay un montón de gente que piensa así y lo que tienen que hacer es indexar el cerebro", dijo Maslatón.

"Maratea tiene un mensaje social para asustar a la gente, todos aterrorizados, como si fuera todo un desastre. No es todo un desastre, hay cosas que están mal, y otras que están menos mal, y otras que estaban mal, ahora no están mal", siguió.

Santi Maratea deja las colectas y se focaliza en su propia ong

Sobre las campañas solidarias que el instagrammer hace, el letrado recibido en la UBA opinó: "Me parece perfecto que haga sus colectas. Pero todo eso que hace no lo puede hacer a costas de desacreditar todo lo que existe en la sociedad. Esto es lo que yo digo".

Al mismo tiempo contó que no sabe por que Maratea "se la agarró" con él. "Si quiere discutir, discutimos. Yo no lo estoy descalificando en lo personal, pero digo que las cosas que dice sobre política, sobre gastos, sobre ganancias, todo eso está todo mal, porque él no tiene sentido de las dimensiones numéricas de las cosas".

Carlos Maslatón

También Maslatón insistió con cómo la inflación y la suba del dolar impactó en el valor del peso argentino: "Un palo hoy es la mitad de lo que era hace un año. Ni hablar de lo que viene, porque la inflación va a seguir porque estamos en un proceso de estas características en el país".

En último lugar retomó el tema del patrimonio de Máximo Kirchner. "Yo no sé cómo se compone su patrimonio, pero tampoco me parece una cosa exagerada 400 palos, por los mismos motivos que te dije. Esto no es defender a Máximo Kirchner. Es un número que hay que interpretarlo en función de un contexto determinado, que es lo que no hace, y va a seguir así y va a seguir tirando datos falsos, haciendo malas interpretaciones de las cosas, y confundiendo a la gente".

PERFIL contactó también a Santiago Maratea, pero no obtuvo respuesta por parte del exconductor del programa radial Generación perdida.

